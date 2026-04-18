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पौड़ी में अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, इस युवा ने बनाया राइड बुकिंग 'जुगनू ऐप', घर बैठे बुक होगी गाड़ी

पौड़ी गढ़वाल: पौड़ी जनपद के पाबो विकासखंड के युवा अंकित शर्मा ने 'जुगनू' नाम का एक नया राइड-बुकिंग एप्लीकेशन तैयार किया है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की समस्या को आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. यह एप्लीकेशन दोपहिया और चौपहिया दोनों प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे लोग आसानी से अपनी राइड बुक कर सकेंगे.

उत्तराखंड के अंकित शर्मा ने बनाया राइड बुकिंग ऐप: आमतौर पर ऐसी सुविधाएं मैदानी इलाकों में Ola, Uber और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहले से मौजूद हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में यह सुविधा अब तक सीमित रही है. अंकित शर्मा जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त की और बाद में देहरादून से एमबीए की पढ़ाई पूरी की, उन्होंने नौकरी के साथ-साथ इस एप्लीकेशन को विकसित किया. उनकी यह पहल स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे पहाड़ के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके.

अब पौड़ी में पैदल नहीं चलना पड़ेगा: वर्तमान में 'जुगनू' एप श्रीनगर, रुद्रप्रयाग में शुरू हो चुका है. अब पौड़ी में भी लॉन्च होने जा रहा है. ऐप के फाउंडर अंकित के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में संसाधनों की कमी के कारण लोगों को अक्सर पैदल चलना पड़ता है. रोजगार के अभाव में पलायन भी एक बड़ी समस्या है. 'जुगनू' ऐप के माध्यम से न केवल लोगों को घर तक परिवहन की सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को अपने वाहनों के जरिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे. खास बात यह है कि इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है.