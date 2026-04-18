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पौड़ी में अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, इस युवा ने बनाया राइड बुकिंग 'जुगनू ऐप', घर बैठे बुक होगी गाड़ी

पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक निवासी युवा अंकित शर्मा ने राइड-बुकिंग एप्लीकेशन 'जुगनू' डेवलप किया है, अब इसकी सुविधा पौड़ी में भी शुरू होगी

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अंकित ने बनाया राइड बुकिंग ऐप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 10:25 AM IST

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Updated : April 18, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
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पौड़ी गढ़वाल: पौड़ी जनपद के पाबो विकासखंड के युवा अंकित शर्मा ने 'जुगनू' नाम का एक नया राइड-बुकिंग एप्लीकेशन तैयार किया है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की समस्या को आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. यह एप्लीकेशन दोपहिया और चौपहिया दोनों प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे लोग आसानी से अपनी राइड बुक कर सकेंगे.

उत्तराखंड के अंकित शर्मा ने बनाया राइड बुकिंग ऐप: आमतौर पर ऐसी सुविधाएं मैदानी इलाकों में Ola, Uber और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहले से मौजूद हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में यह सुविधा अब तक सीमित रही है. अंकित शर्मा जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त की और बाद में देहरादून से एमबीए की पढ़ाई पूरी की, उन्होंने नौकरी के साथ-साथ इस एप्लीकेशन को विकसित किया. उनकी यह पहल स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे पहाड़ के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके.

अब पौड़ी में पैदल नहीं चलना पड़ेगा: वर्तमान में 'जुगनू' एप श्रीनगर, रुद्रप्रयाग में शुरू हो चुका है. अब पौड़ी में भी लॉन्च होने जा रहा है. ऐप के फाउंडर अंकित के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में संसाधनों की कमी के कारण लोगों को अक्सर पैदल चलना पड़ता है. रोजगार के अभाव में पलायन भी एक बड़ी समस्या है. 'जुगनू' ऐप के माध्यम से न केवल लोगों को घर तक परिवहन की सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को अपने वाहनों के जरिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे. खास बात यह है कि इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है.

पौड़ी के लोग आसानी से वाहन बुक कर सकेंगे: पौड़ी जैसे पहाड़ी शहर में जहां अब तक ऑटो रिक्शा जैसी सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को आवागमन के लिए पैदल ही सफर तय करना पड़ता था, वहीं अब 'जुगनू' एप्लीकेशन लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आ रही है. इस ऐप की मदद से अब स्थानीय लोग आसानी से अपनी राइड बुक कर सकेंगे और उन्हें समय पर वाहन उपलब्ध हो पाएंगे. इस एप्लीकेशन के फाउंडर अंकित शर्मा के अनुसार-

'जुगनू' ऐप के माध्यम से दोपहिया और चौपहिया दोनों तरह के वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. वर्तमान में हमारे साथ 180 से अधिक राइडर रजिस्टर्ड हैं. इनमें कुछ महिला चालक भी शामिल हैं, जो इस पहल को और सशक्त बनाती हैं. रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में इस ऐप को लेकर हमें काफी अच्छा अनुभव मिला. इसके बाद हमने पौड़ी में भी इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया.
-अंकित शर्मा, फाउंडर 'जुगनू' ऐप-

पारदर्शिता पर जोर: अंकित शर्मा ने बताया कि फिलहाल हम लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं. युवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. केवल वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराना होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे. इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके.
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Last Updated : April 18, 2026 at 10:31 AM IST

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