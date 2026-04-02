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सोनीपत में हुआ अंकित का अंतिम संस्कार, रूस यूक्रेन युद्ध में हुई मौत, परिवार ने जमीन बेचकर भेजा था विदेश

रूस यूक्रेन युद्ध में सोनीपत के अंकित की मौत हो गई थी. आज उसका शव कुराड गांव पहुंचा. परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया.

Sonipat Ankit Dies in Russia
Sonipat Ankit Dies in Russia (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
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सोनीपत: वीरवार को कुराड गांव में अंकित का अंतिम संस्कार किया गया. रूस यूक्रेन युद्ध में अंकित की मौत हुई थी. सोनीपत जिले के गांव कुराड का रहने वाला 26 वर्षीय अंकित बेहतर भविष्य के लिए रूस गया था. परिवार के मुताबिक, साल 2025 में एक एकड़ जमीन बेचकर उन्होंने अंकित को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा. वहां उसने पढ़ाई के साथ होटल में नौकरी भी शुरू कर दी थी, लेकिन किसे पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा.

जबरदस्ती सेना में भर्ती, मोर्चे पर भेजा: परिजनों का आरोप है कि रूस में युद्ध के हालात के चलते अंकित को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया गया. उसे धमकी दी गई कि अगर वो भर्ती नहीं हुआ, तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा. डर के माहौल में उसने मजबूरी में सेना जॉइन की. कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद उसे हथियार पकड़ाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए सीमा पर भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

सोनीपत में हुआ अंकित का अंतिम संस्कार, रूस यूक्रेन युद्ध में हुई मौत (Etv Bharat)

छह महीने से टूटा था संपर्क, परिवार को थी आशंका: अंकित का अपने परिवार से करीब 6 महीने से कोई संपर्क नहीं था. इस दौरान परिजन लगातार चिंता में थे और किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे. आखिरकार उनका डर सच साबित हुआ. जब वीरवार को अंकित का शव गांव कुराड पहुंचा, तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और हर किसी की आंखें नम हो गईं.

बहन ने सरकार से लगाई गुहार: अंकित की बहन अन्नू ने रोते हुए बताया कि उसका भाई सिर्फ पढ़ाई के लिए रूस गया था, लेकिन उसे जबरदस्ती युद्ध में झोंक दिया गया. उसने सरकार से अपील की है कि रूस में फंसे अन्य भारतीय युवकों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए. परिवार का कहना है कि किसी और मां-बाप को ऐसा दिन न देखना पड़े, इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए.

पूरे गांव में मातम, नम आंखों से दी अंतिम विदाई: जब अंकित का शव गांव पहुंचा, तो माहौल बेहद भावुक हो गया. परिजन उसके शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोते रहे. पूरे विधि-विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया. गांव के लोगों ने भी नम आंखों से उसे विदाई दी. यह घटना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरे सदमे की तरह है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

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