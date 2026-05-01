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गोड्डा का अंकित कुमार बना ICSE बोर्ड के दसवीं का स्टेट टॉपर, इंजीनियर बनने की है इच्छा

गोड्डा के लाल अंकित कुमार ने आईसीएसई के दसवीं ती परीक्षा में 99.4 प्रतिशत अंक लाकर झारखंड टॉप किया है.

ICSE MATRIC TOPPER IN JHARKHAND
टॉपर अंकित को मिठाई खिलाते परिजन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 1, 2026 at 3:00 PM IST

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गोड्डा: जिले के एक सामान्य परिवार का बेटे ने ICSE बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में पूरे झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया. अंकित कुमार माउंट एसीसी मिशन स्कूल पोड़ैयाहाट स्कूल का छात्र है. दसवीं की बोर्ड परीक्षा 2026 में उन्होंने 99.4 प्रतिशत अंक लाकर राज्य में टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है.

अंकित कुमार की इस सफलता से न सिर्फ जिला बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है. बता दें कि अंकित कुमार एक सामान्य परिवार से आते हैं. वह पोड़ैयाहाट के छोटे से गांव परसोती का रहने वाला है. अंकित कुमार के साथ उसकी बहन ने भी आईसीएसई परीक्षा में 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. परिवार में खुशी का महौल है.

जानकारी देते अंकित और परिजन (ईटीवी भारत)

अंकित बनना चाहते हैं इंजीनियर

अंकित कुमार ने कहा कि वह आगे आईआईटी की परीक्षा पास कर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता है. इंजीनियर बनना उसका शुरू से ही सपना रहा है. अंकित ने आगे कहा कि उसने झारखंड टॉप किया है. लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि टॉप करना सपने जैसा है. वहीं अंकित की बहन ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 93 प्रतिशत अंक ला पाएगी. उन्होंने सफलता के पीछे का श्रेय परिवार को दिया.

सफलता के पीछे उनका लगन काम आया: अंकित के पिता

इस सफलता को लेकर अंकित कुमार के पिता ने कहा कि इसके पीछे उसका लगन काम आया. अंकित के पिता ने कहा कि उनकी लगन इसी तरह आगे भी बरकरार रहे, यही वो कामना करते हैं. उन्होंने कहा कि अंकित आगे जो भी बनना चाहेगा उनका पूरा सहयोग रहेगा. बेटे की सफलता को लेकर उन्होंने कहा कि वह शुरू से ही स्कूल में टॉपर रहा है. ऐसे में परिवार को उम्मीद थी कि वह आगे कुछ अच्छा करेगा. लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि झारखंड टॉप करेगा. अंकित की सफलता पर उसके दादा ने कहा कि उसके पढ़ाई में हमलोग कभी बाधा नहीं दिए हैं.

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