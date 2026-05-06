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अंकित कुमार जैक बारहवीं की परीक्षा में बने राज्य के सेकंड टॉपर, आईएएस बनकर करना चाहते है देश सेवा

दुमका के अंकित कुमार ने जैक बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में कला संकाय में राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है.

2ND TOPPER ANKIT KUMAR
टॉपर अंकित कुमार को मिठाई खिलाते हुए (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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दुमका: झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित 12वीं कला संकाय की परीक्षा में दुमका के अंकित कुमार को पूरे राज्य में दूसरा स्थान मिला है. अंकित भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहते हैं. अंकित को 500 में 474 अंक प्राप्त हुए हैं. उन्होंने दुमका के पीएम श्री प्लस टू नेशनल उच्च विद्यालय के छात्र हैं. वह दुमका के मसलिया प्रखंड के गोलबंधा गांव के रहने वाले हैं.

टॉपर अंकित ने बताया कि घर से स्कूल दूर होने की वजह से वह पिछले पांच साल से शहर में अकेले रहकर पढ़ाई करता रहा. अंकित की माता गांव के ही स्कूल में सहायक शिक्षिका है, जबकि पिता सुशील कुमार गांव में स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं.

जानकारी देते सेकंड टॉपर अंकित कुमार (ईटीवी भारत)

कड़ी मेहनत से मिली सफलता

अंकित कुमार ने बताया कि कड़ी मेहनत से उसे सफलता मिली है. इसके लिए उसने 10 से 12 घंटे तक प्रतिदिन पढ़ाई की. उसने अपनी पढ़ाई सेल्फ अध्ययन के साथ यूट्यूब, चैट जीपीटी के माध्यम से की है. अंकित के माता पिता का सपना है कि उनका बेटा यूपीएससी क्लियर कर देश सेवा करे. अंकित ने बताया कि इसी वजह से उसने आर्ट्स से पढ़ाई की, ताकि यूपीएससी के एग्जाम में उसे सहूलियत हो.

भारत सरकार ने भेजा था जापान

पूरे राज्य में दूसरा स्थान पाकर अंकित काफी खुश नजर आए. उसने बताया कि वर्ष 2024 में दसवीं की परीक्षा में वह जिला टॉपर रह चुका है. इसी प्रदर्शन की वजह से उसे भारत सरकार के द्वारा जापान में आयोजित सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम 2024 में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था. इस कार्यक्रम में पूरे देश के 47 जबकि झारखंड से 5 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था. इस प्रोग्राम में उसे जापान के साइंस टेक्नोलॉजी के साथ वहां की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को देखने समझने का मौका मिला था, जो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ.

काफी होनहार है अंकित: प्रिंसिपल

विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बसंत कुमार ने बताया कि अंकित कुमार की सफलता पर पूरा विद्यालय परिवार काफी खुश और गौरवान्वित है. उन्होंने कहा कि लोगों को यह पूरी आशा थी कि उसे राज्य में अव्वल स्थान मिलेगा. प्रिंसिपल ने बताया कि निश्चित रूप से अंकित की इस सफलता से विद्यालय के अन्य छात्र प्रेरणा लेंगे और आने वाले दिनों में इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा.

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