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अंकित कुमार जैक बारहवीं की परीक्षा में बने राज्य के सेकंड टॉपर, आईएएस बनकर करना चाहते है देश सेवा

टॉपर अंकित कुमार को मिठाई खिलाते हुए ( ईटीवी भारत )