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एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीतकर भारत लौटे अंकित जागलान, घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत

पानीपत: एशियन गेम्स-2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य और पानीपत के नौल्था गांव निवासी अंकित जागलान का इलाके में जोरदार स्वागत किया गया. भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत अंकित के स्वर्णिम प्रदर्शन से परिवार और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है.

पुरुष-महिला टीम के खिलाड़ियों को बधाई: नौलथा पहुंचने पर हरियाणा के पंचायत मंत्री एवं हरियाणा मेच्योर कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष कृष्ण लाल पंवार ने अंकित जागलान का स्वागत करते हुए कहा कि "अंकित न केवल नौलथा बल्कि पूरे हरियाणा और देश की शान हैं." उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय टीम के सभी मुकाबले देखे. अंकित का प्रदर्शन एक्सीलेंट रहा. उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष एवं महिला टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी.

जापान में हुआ था आयोजन: जापान के आइची-नागोया में आयोजित कबड्डी के फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. अंकित जागलान ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भी उनके प्रशंसकों और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

गोल्ड जीतकर भारत लौटे अंकित जागलान (ETV Bharat)

सीएम से खिलाड़ियों की होगी मुलाकातः कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी है. मुख्यमंत्री से समय लेकर हरियाणा के उन सभी खिलाड़ियों को लेकर उनसे मुलाकात की जाएगी, जिन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियन गेम्स में पदक जीते हैं. अंकित भविष्य में भी इसी तरह देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहें."

अंकित जागलान का पानीपत में स्वागत (ETV Bharat)

जनवरी से कैंप में बहाया पसीना: अंकित जागलान ने कहा कि "फेडरेशन ने जनवरी से लगातार कैंप लगाकर टीम को तैयार किया था. पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की और इसी मेहनत का परिणाम है कि भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता मिली. पूरे गांव और मंत्री कृष्ण लाल पंवार का उन्हें लगातार आशीर्वाद और समर्थन मिलता रहा है."

गोल्ड जीतकर भारत लौटे अंकित जागलान, (ETV Bharat)

ईरान को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक किया हासिलः फाइनल मुकाबले को लेकर अंकित ने कहा कि ईरान की टीम सबसे बड़ी चुनौती थी. भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ईरान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नियमित रूप से अभ्यास करें और खेल के माध्यम से देश के लिए पदक जीतने का लक्ष्य रखें.

नौल्था में अंकित जागलान का स्वागत (ETV Bharat)

भारतीय सेना में हैं कार्यरत: अंकित ने बताया कि "वह भारतीय सेना में कार्यरत हैं और टीम में सेना के तीन खिलाड़ी शामिल थे. कोच ने टीम को प्रेरित करते हुए कहा था कि वे भारत माता के लिए खेलने जा रहे हैं, इसलिए स्वर्ण पदक जीतकर ही लौटना है." उन्होंने बताया कि वह महज 10 वर्ष की उम्र से लगातार कबड्डी का अभ्यास कर रहे हैं.

10 वर्ष की उम्र से कबड्डी का अभ्यास: अंकित जागलान की सफलता केवल एक स्वर्ण पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्षों की मेहनत, अनुशासन, सेना की सेवा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है. 10 वर्ष की उम्र से कबड्डी का अभ्यास करने वाले अंकित ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर नौलथा और पूरे पानीपत को गौरवान्वित किया है. उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए भी संदेश है कि निरंतर मेहनत, सही मार्गदर्शन और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो गांव की मिट्टी से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है.