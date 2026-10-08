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अंकित बालियान हत्याकांड: पत्नी सीमा का छलका दर्द, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

शामली: शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में दो आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने एक बार फिर गांव में पंचायत बुलाई.

इस दौरान अंकित की पत्नी सीमा का दर्द छलक पड़ा. उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अब वह अपने पति को वापस चाहती हैं. सीमा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो वह खुद अपने तरीके से इंसाफ लेने के लिए मजबूर हो जाएंगी.

पंचायत में फिर उठी इंसाफ और स्टेडियम की मांग: इस मामले को लेकर पहले भी अंकित के घर पर पंचायत हुई थी, जिसमें खाप चौधरियों ने पुलिस और प्रशासन को 5 अक्टूबर तक का समय दिया था. उनकी मांग थी कि तय समय तक फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, वरना आगे का फैसला लिया जाएगा. हालांकि, 5 अक्टूबर की समयसीमा बीतने के बाद परिजनों के मुताबिक, उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली. इसी नाराजगी के बीच परिवार ने दोबारा पंचायत बुलाई, जिसमें गांव के लोगों को एकजुट करने और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई.

सत्यम कादयान और आर्यन संधू की तलाश जारी: पुलिस के मुताबिक, हत्या में शामिल बताए जा रहे सत्यम कादयान और आर्यन संधू अब भी फरार हैं. दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के घरों की कुर्की की कार्रवाई भी की है. लेकिन अंकित के परिजन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और उनका कहना है कि जब तक दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उन्हें पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा.

दो आरोपी मुठभेड़ में मारे गए, दो अब भी फरार: हत्या के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अंकित के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था. प्रशासन ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. अंकित के पिता सतबीर फौजी की शिकायत पर चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान दो आरोपी मोहित और सुमित मुठभेड़ में मारे गए, जबकि हथियार मुहैया कराने के आरोप में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

26 अगस्त को गोलियों से भूनकर की गई थी हत्या: मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले का है, जहां 26 अगस्त को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी इलाके की है. बताया गया कि अंकित जिम में वर्कआउट करने के बाद बाहर निकले थे और घर जाने की तैयारी कर रहे थे. तभी पहले से घात लगाए बैठे चार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौत हो गई.

पत्नी सीमा बोलीं- अब कोई हमारा हाल पूछने नहीं आता: अंकित की पत्नी सीमा ने कहा कि जब मामला चर्चा में था, तब कई नेता और लोग उनके घर आए थे और परिवार का हालचाल जाना था. लेकिन अब कोई उनकी सुध लेने नहीं आता और नेताओं के फोन तक नहीं उठ रहे हैं. सीमा का आरोप है कि पिछले डेढ़ से दो महीने से उनका परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है, लेकिन कोई उनकी परेशानी सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि परिवार हर दिन मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है और रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहा है.

मेरे पति की क्या गलती थी, उन्हें 18 गोलियां क्यों लगीं: सीमा ने सवाल उठाया कि आखिर उनके पति की क्या गलती थी और उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया. उनका कहना है कि अंकित का किसी गैंग से कोई संबंध नहीं था और परिवार को उनके फोन में ऐसा कोई कॉल या मैसेज नहीं मिला, जिससे किसी गैंग से जुड़ाव साबित होता हो. सीमा के मुताबिक, उनके पति को 18 गोलियां लगी थीं और वह जानना चाहती हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ. उन्होंने सरकार और पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें कोई दूसरी मदद नहीं चाहिए, बस उनके पति वापस मिल जाएं.

कुर्की से क्या होगा, क्या सामान की कीमत जान के बराबर है: सीमा ने फरार आरोपियों के घरों में हुई कुर्की की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि घर से अलमारी, सोफा और दूसरे सामान जब्त करने से उनके परिवार को क्या मिलेगा. उनके मुताबिक, कुछ लाख रुपये के सामान की तुलना किसी इंसान की जान से नहीं की जा सकती. सीमा ने यह भी कहा कि परिवार की मांगों में इंसाफ के साथ-साथ गांव में स्टेडियम बनवाना और लड़कियों के हाई स्कूल को इंटर कॉलेज तक बढ़ाना शामिल है, लेकिन इन मांगों पर भी अब तक कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही.

पिता सतबीर फौजी बोले- इंसाफ से कम कुछ मंजूर नहीं: अंकित के पिता सतबीर फौजी ने कहा कि पंचायत बुलाने का मकसद गांव के लोगों को एकजुट करना था. उन्होंने बताया कि उनकी तीन मुख्य मांगें हैं- अंकित के परिवार को इंसाफ मिले, गांव में स्टेडियम बनाया जाए और लड़कियों के हाई स्कूल को इंटरमीडिएट तक बढ़ाया जाए. सतबीर फौजी के मुताबिक, जिलाधिकारी ने स्टेडियम बनवाने और स्कूल को इंटर तक करने का आश्वासन दिया था. उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे परिवार को इंसाफ मिलने का भरोसा हो.

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी परिवार की उम्मीद: अंकित बालियान के परिजनों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग अब भी यही है कि हत्या में शामिल दोनों फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. परिवार का आरोप है कि समय बीतने के बावजूद उन्हें मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है. पत्नी सीमा और पिता सतबीर फौजी ने सरकार तथा पुलिस प्रशासन से उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील की है. अब देखना होगा कि पुलिस फरार आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और परिवार को इंसाफ दिलाने की दिशा में आगे क्या कार्रवाई होती है.

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