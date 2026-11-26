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अंकित बालियान मर्डर केस: पत्नी सीमा बालियान ने पुलिस-प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

शामली : हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान की पत्नी सीमा बालियान ने पुलिस-प्रशासन पर लगाए अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं. वायरल वीडियो में अंकित बालियान की पत्नी सीमा बालियान का दर्द बाहर आया है. उन्होंने कहा है कि वो न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं.

साथ ही पुलिस-प्रशासन पर अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं. न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर सीमा ने कहा कि "जब तक जिंदा हूं केस को दबने नहीं दूंगी".

​वायरल वीडियो में सीमा बालियान अपनी पीड़ा बयां करते हुए कह रही हैं कि अपने पति को न्याय दिलाने के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन न तो कोई अधिकारी उनकी फरियाद सुन रहा है और न ही कोई नेता बात करने को तैयार है.

चर्चित हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इस मामले में अंकित की पत्नी सीमा बालियान का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने पुलिस-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह मामले की प्रगति जानने के लिए थाने जाती हैं, तो जांच अधिकारी भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते.

सीमा ने वीडियो के माध्यम से सीमा ने अपने परिवार की दयनीय स्थिति को भी सामने रखा है. उन्होंने बताया कि अंकित के पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और पूरा परिवार गहरे संकट से गुजर रहा है. व्यवस्था की अनदेखी से आहत सीमा ने भावुक होते हुए कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो ऐसे में जीने से बेहतर मर जाना है.

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक उनके शरीर में जान है, वह इस हत्याकांड को दबने नहीं देंगी और इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगी. ​सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं.

अंकित बालियान की पत्नी सीमा बालियान के आरोपों पर कोतवाली प्रभारी शामली व अंकित बालियान मुक़दमे के जाँच अधिकारी ने बताया कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं. वह निराधार हैं. एक बार उनका कॉल आया था, तभी "मैंने उनको बताया कि आप ऑफिस बैठिए. मैं एसपी साहब के पास आया हूँ. यहाँ से फ्री होकर आप से आकर मिलता हूँ."