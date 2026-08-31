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अंकित बालियान हत्याकांड:मोहित-सुमित एनकाउंटर से सदमे में परिवार, मोहित की मां खबर सुन बेसुध, सुमित के पिता ने लगाए गंभीर आरोप

अंकित बालियान हत्याकांड ( ETV Bharat )

सोनीपत: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस मुठभेड़ में सोनीपत के रहने वाले दो कथित शूटर मोहित और सुमित की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था और उनके तार गोगी गैंग से जुड़े थे. दोनों अंकित की हत्या के बाद फरार थे. पुलिस के अनुसार शामली के औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें घेरा गया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई. इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए. 6 महीने से घर से गायब था मोहित: मुठभेड़ में मारे गए मोहित के परिवार को पिछले करीब छह महीने से उसकी कोई जानकारी नहीं थी. वह सोनीपत के बेयापुर खुर्द का रहने वाला था. परिवार के मुताबिक घर छोड़ने के बाद वह कहां रहा और किन लोगों के संपर्क में था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. उसकी मौत की खबर जब परिवार तक पहुंची तो मां बेसुध हो गई. एनकाउंटर में मौत की खबर सुन मां बेसुध (ETV Bharat) नौवीं के बाद अपराध की राह: परिवार के अनुसार मोहित ने नौवीं कक्षा के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था. दोस्तों के साथ विवाद के एक मामले में वह जेल भी गया था. पैरोल पर बाहर आने के बाद उसने बेयापुर खुर्द छोड़ दिया था. परिवार पहले किराए के मकान में रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी मां, भाई और बहन अपने मामा के पास रह रहे हैं. मां बोली- "बेटा सुधरने की बात करता था": मोहित की मां ने कहा कि, "मेरा बेटा कई बार खुद को सुधारने की बात करता था, लेकिन उसके आसपास के लोगों और दोस्तों का असर उस पर बना रहा. हमें अंकित बालियान हत्याकांड में उसके नाम आने की जानकारी भी नहीं थी. छह महीने पहले आखिरी बार मोहित से बातचीत हुई थी, उसके बाद परिवार का उससे संपर्क टूट गया. वह बार-बार सुधरने की बात करता था, लेकिन उसके आसपास के दोस्त उसे सुधरने नहीं दे रहे थे." मौत की खबर से सदमे में परिवार: मोहित के परिवार का कहना है कि उन्हें यह तक जानकारी नहीं थी कि वह यूपी में था. पुलिस ने उसे कब पकड़ा और मुठभेड़ कब हुई, इसकी जानकारी भी परिवार को पहले नहीं मिली. बेटे की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां की हालत बिगड़ गई. बहन और छोटे भाई समेत पूरा परिवार सदमे में है.