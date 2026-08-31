अंकित बालियान हत्याकांड:मोहित-सुमित एनकाउंटर से सदमे में परिवार, मोहित की मां खबर सुन बेसुध, सुमित के पिता ने लगाए गंभीर आरोप
अंकित बालियान हत्याकांड में सोनीपत के मोहित-सुमित एनकाउंटर में मारे गए. मोहित छह महीने से लापता था. दोनों के परिवार सदमे में है.
Published : August 31, 2026 at 5:32 PM IST
सोनीपत: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस मुठभेड़ में सोनीपत के रहने वाले दो कथित शूटर मोहित और सुमित की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था और उनके तार गोगी गैंग से जुड़े थे. दोनों अंकित की हत्या के बाद फरार थे. पुलिस के अनुसार शामली के औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें घेरा गया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई. इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए.
6 महीने से घर से गायब था मोहित: मुठभेड़ में मारे गए मोहित के परिवार को पिछले करीब छह महीने से उसकी कोई जानकारी नहीं थी. वह सोनीपत के बेयापुर खुर्द का रहने वाला था. परिवार के मुताबिक घर छोड़ने के बाद वह कहां रहा और किन लोगों के संपर्क में था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. उसकी मौत की खबर जब परिवार तक पहुंची तो मां बेसुध हो गई.
नौवीं के बाद अपराध की राह: परिवार के अनुसार मोहित ने नौवीं कक्षा के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था. दोस्तों के साथ विवाद के एक मामले में वह जेल भी गया था. पैरोल पर बाहर आने के बाद उसने बेयापुर खुर्द छोड़ दिया था. परिवार पहले किराए के मकान में रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी मां, भाई और बहन अपने मामा के पास रह रहे हैं.
मां बोली- "बेटा सुधरने की बात करता था": मोहित की मां ने कहा कि, "मेरा बेटा कई बार खुद को सुधारने की बात करता था, लेकिन उसके आसपास के लोगों और दोस्तों का असर उस पर बना रहा. हमें अंकित बालियान हत्याकांड में उसके नाम आने की जानकारी भी नहीं थी. छह महीने पहले आखिरी बार मोहित से बातचीत हुई थी, उसके बाद परिवार का उससे संपर्क टूट गया. वह बार-बार सुधरने की बात करता था, लेकिन उसके आसपास के दोस्त उसे सुधरने नहीं दे रहे थे."
मौत की खबर से सदमे में परिवार: मोहित के परिवार का कहना है कि उन्हें यह तक जानकारी नहीं थी कि वह यूपी में था. पुलिस ने उसे कब पकड़ा और मुठभेड़ कब हुई, इसकी जानकारी भी परिवार को पहले नहीं मिली. बेटे की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां की हालत बिगड़ गई. बहन और छोटे भाई समेत पूरा परिवार सदमे में है.
सुमित की भी एनकाउंटर में मौत: मुठभेड़ में मारे गए दूसरे कथित शूटर सुमित का परिवार भी सोनीपत में रहता है. पुलिस की जांच के मुताबिक सुमित भी अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल चार कथित शूटरों में से एक था. पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद मोहित और सुमित दूसरे रास्ते से फरार हुए थे और बाद में उन्हें ट्रैक किया गया.
"मोहित के संपर्क में आने के बाद बदला बेटा": सुमित के पिता धर्मपाल ने कहा कि, "मेरा बेटा मोहित के संपर्क में आने के बाद ही अपराध की दुनिया में गया था. हम उसे मोहित के साथ रहने से मना करते थे. हमने उसे मोहित के साथ रहने से रोकने की कोशिश भी की थी. सुमित 12वीं कक्षा की एक परीक्षा पास नहीं कर पाया था और मेरे साथ मजदूरी करता था. 26 अगस्त को मेरे पास फोन आया था. मोहित ने सुमित से बात नहीं करवाई और बाद में परिवार को बताया कि सुमित चला गया है. इसके बाद परिवार को उसके ठिकाने की जानकारी नहीं मिली. सुमित घर से कपड़े लेकर निकला था. इसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहां जा रहा है. "
पिता ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल: सुमित के पिता ने दावा किया कि यूपी पुलिस शनिवार को उन्हें और उनके छोटे बेटे को अपने साथ ले गई थी. धर्मपाल ने कहा कि, "पुलिस ने हमें भरोसा दिया था कि सुमित का एनकाउंटर नहीं किया जाएगा. अब सवाल है कि उस भरोसे के बाद भी ऐसा क्यों हुआ?"
छोटे बेटे के साथ व्यवहार का लगाया आरोप: धर्मपाल ने अपने छोटे बेटे यशपाल के साथ पुलिस द्वारा गलत व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "यशपाल वाई-फाई लगाने का काम करता है और पुलिस के व्यवहार से वह परेशान हैं. उसके साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया. मैं गरीब आदमी हूं. अगर मेरे छोटे बेटे को कुछ हुआ तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा?"
परिवार ने कार्रवाई की जांच की मांग की:सुमित के पिता ने पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है. वहीं मोहित का परिवार बेटे की मौत की खबर से सदमे में है. दूसरी ओर पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में वांछित थे और मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई की गई. मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है. इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है.
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