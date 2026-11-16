अंकित बालियान हत्याकांड; बुलेटप्रूफ जैकेट पहन कोर्ट पहुंचे दोनों आरोपी, एनकाउंटर की जताई थी आशंका
जेल में बंद योगेश टुंडा, दीपक डबास और दिनेश करालिया को पुलिस ने बनाया है आरोपी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 3:48 PM IST
शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की साजिश में नामजद लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग से जुड़े दो कथित शूटरों को सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैराना की अदालत में पेश किया गया. फर्जी एनकाउंटर की आशंका जता चुके दोनों आरोपी बुलेटप्रूफ जैकेट पहन बेड़ियों में जकड़े पहुंचे. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल से कैराना लाया गया. पेशी के मद्देनजर न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई.
गत 26 अगस्त की शाम शामली के आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से घर लौट रहे हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के पांच दिन बाद 31 अगस्त को शामली पुलिस ने हत्याकांड में शामिल बताए गए दो शूटरों मोहित और सुमित को मुठभेड़ में मार गिराया था. इसके बाद पुलिस ने हत्या की साजिश के मामले में करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू के अलावा तिहाड़ जेल में बंद योगेश टुंडा, दीपक डबास और दिनेश करालिया को भी आरोपी बनाया था.
कस्टडी रिमांड के लिए दाखिल था प्रार्थना पत्र
गत माह तिहाड़ जेल में बंद योगेश टुंडा और दीपक डबास को कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कराया गया था. शामली पुलिस ने दोनों को हत्याकांड की साजिश में आरोपी बनाते हुए अदालत से रिमांड लिया था. इसके बाद दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इस पर अदालत ने सोमवार को दोनों आरोपियो को पेश करने के आदेश दिए थे.
फर्जी एनकाउंटर की जताई थी आशंका, मांगी थी बुलेटप्रूफ जैकेट
बीते तीन नवंबर को दोनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई थी. उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि कैराना में पेशी के दौरान उन्हें बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर और बेड़ियां लगाकर ले जाया जाए. इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे दोनों आरोपियों को बंदी रक्षक वाहन से कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से कैराना लाया गया.
न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल
दोनों आरोपियों की पेशी को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. दिल्ली पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई. सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय परिसर में कैराना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, किलागेट चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार बघेल, इमामगेट चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार त्यागी और उपनिरीक्षक वेदपाल सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा. पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में दोनों आरोपियो को अदालत तक ले जाया गया.
वापस तिहाड़ जेल ले गई दिल्ली पुलिस
बंदी रक्षक वाहन से उतारने के बाद दोनों आरोपियो को पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया गया. हालांकि, पत्रावली स्थानांतरित होने के कारण बाद में उन्हें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियो को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस तिहाड़ जेल ले गई.
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