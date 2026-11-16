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अंकित बालियान हत्याकांड; बुलेटप्रूफ जैकेट पहन कोर्ट पहुंचे दोनों आरोपी, एनकाउंटर की जताई थी आशंका

बुलेटप्रूफ जैकेट में आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की साजिश में नामजद लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग से जुड़े दो कथित शूटरों को सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैराना की अदालत में पेश किया गया. फर्जी एनकाउंटर की आशंका जता चुके दोनों आरोपी बुलेटप्रूफ जैकेट पहन बेड़ियों में जकड़े पहुंचे. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल से कैराना लाया गया. पेशी के मद्देनजर न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई.

बुलेटप्रूफ जैकेट में आरोपी (Video Credit; ETV Bharat) गत 26 अगस्त की शाम शामली के आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से घर लौट रहे हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के पांच दिन बाद 31 अगस्त को शामली पुलिस ने हत्याकांड में शामिल बताए गए दो शूटरों मोहित और सुमित को मुठभेड़ में मार गिराया था. इसके बाद पुलिस ने हत्या की साजिश के मामले में करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू के अलावा तिहाड़ जेल में बंद योगेश टुंडा, दीपक डबास और दिनेश करालिया को भी आरोपी बनाया था.