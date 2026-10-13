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अंकित बालियान हत्याकांड: पंचायत में ग्रामीणों और खाप चौधरियों ने उठाई कई मांगें

अंकित बालियान हत्याकांड: पंचायत में ग्रामीणों और खाप चौधरियों ने उठाई कई मांगें. ( ईटीवी भारत )

शामली: हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर रविवार को गांव बंतीखेड़ा में महापंचायत का आयोजन किया गया. सोमवार शाम शुरू हुई पंचायत में सैकड़ों ग्रामीणों और खाप चौधरियों ने भाग लिया.

महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान भी पंचायत में पहुंचे.

पंचायत में पीड़ित परिवार की ओर से प्रशासन के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी गईं. इनमें हत्याकांड में इंसाफ, गांव में स्टेडियम का निर्माण, इंटर कॉलेज की स्थापना और परिजनों को शस्त्र लाइसेंस दिलाने की मांग शामिल रही. अंकित बालियान हत्याकांड: पंचायत में ग्रामीणों और खाप चौधरियों ने उठाई कई मांगें. (ईटीवी भारत) बता दें कि मामला शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बनती खेड़ा का है, जहां पर अंकित बालियान के परिवार ने एक पंचायत का आयोजन किया. इसमें ग्रामीण एवं खाप चौधरी ने शिरकत की. पंचायत में बालियान खाप चौधरी नरेश टिकैत गठवाला खाप थाम्बेदार बाबा श्याम सिंह, शोकेंद्र मलिक व अन्य खाप चौधरी मौजूद रहे. पंचायत में अंकित बालियान के हथियारों की अभी तक गिरफ्तारी नए होने पर नाराजगी जाहिर की गई. साथ ही प्रशासन से मांग की गई कि जल्द ही अंकित बालियान के हथियारों के एक गिरफ्तारी हो और गांव में जो कन्या हाई स्कूल है, उसे अंकित बालियान के नाम पर इंटर तक किया जाए और गांव में एक स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाए. पंचायत में पहुंचे खाप चौधरियों ने अंकित बालियान के परिवार को भरोसा दिलाया कि वह न्याय की मांग को लेकर उनके साथ खड़े हैं और किसी भी स्थिति में अंकित बालियान का परिवार अपने आप को अकेला महसूस ना करें जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, तो खाप चौधरी तुरंत हाजिर रहेंगे. अंकित बालियान हत्याकांड: पंचायत में ग्रामीणों और खाप चौधरियों ने उठाई कई मांगें. (ईटीवी भारत) दो दिन में प्रस्ताव भेजने की बात कही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रशासन मामले के धीरे-धीरे ठंडा पड़ने का इंतजार कर रहा है, उन्हें लगता है कि मांगों से संबंधित कोई प्रस्ताव जिले से लखनऊ नहीं भेजा गया है.