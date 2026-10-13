अंकित बालियान हत्याकांड: पंचायत में ग्रामीणों और खाप चौधरियों ने उठाई कई मांगें
पंचायत में पीड़ित परिवार की ओर से प्रशासन के समक्ष हत्याकांड में इंसाफ, इंटर कॉलेज स्थापना और परिजनों को शस्त्र लाइसेंस की मांग की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 11:36 AM IST
शामली: हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर रविवार को गांव बंतीखेड़ा में महापंचायत का आयोजन किया गया. सोमवार शाम शुरू हुई पंचायत में सैकड़ों ग्रामीणों और खाप चौधरियों ने भाग लिया.
महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान भी पंचायत में पहुंचे.
पंचायत में पीड़ित परिवार की ओर से प्रशासन के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी गईं. इनमें हत्याकांड में इंसाफ, गांव में स्टेडियम का निर्माण, इंटर कॉलेज की स्थापना और परिजनों को शस्त्र लाइसेंस दिलाने की मांग शामिल रही.
बता दें कि मामला शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बनती खेड़ा का है, जहां पर अंकित बालियान के परिवार ने एक पंचायत का आयोजन किया. इसमें ग्रामीण एवं खाप चौधरी ने शिरकत की.
पंचायत में बालियान खाप चौधरी नरेश टिकैत गठवाला खाप थाम्बेदार बाबा श्याम सिंह, शोकेंद्र मलिक व अन्य खाप चौधरी मौजूद रहे.
पंचायत में अंकित बालियान के हथियारों की अभी तक गिरफ्तारी नए होने पर नाराजगी जाहिर की गई. साथ ही प्रशासन से मांग की गई कि जल्द ही अंकित बालियान के हथियारों के एक गिरफ्तारी हो और गांव में जो कन्या हाई स्कूल है, उसे अंकित बालियान के नाम पर इंटर तक किया जाए और गांव में एक स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाए.
पंचायत में पहुंचे खाप चौधरियों ने अंकित बालियान के परिवार को भरोसा दिलाया कि वह न्याय की मांग को लेकर उनके साथ खड़े हैं और किसी भी स्थिति में अंकित बालियान का परिवार अपने आप को अकेला महसूस ना करें जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, तो खाप चौधरी तुरंत हाजिर रहेंगे.
दो दिन में प्रस्ताव भेजने की बात कही
पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रशासन मामले के धीरे-धीरे ठंडा पड़ने का इंतजार कर रहा है, उन्हें लगता है कि मांगों से संबंधित कोई प्रस्ताव जिले से लखनऊ नहीं भेजा गया है.
उन्होंने कहा कि डेढ़ महीने बीतने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि अधिकारी दो दिन में प्रस्ताव भेज सकते हैं. वह मुख्यमंत्री से बात कर मांगों को मंजूरी दिलाने का प्रयास करेंगे.
उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि परिवार जो निर्णय लेगा, वह उसके साथ खड़े रहेंगे. जरूरत पड़ने पर प्रोटोकॉल तोड़कर भी परिवार के साथ चलेंगे.
नरेश टिकैत बोले, परिवार के फैसले के साथ रहेंगे
भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि वह पहले भी पीड़ित परिवार के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे. उन्होंने कहा कि वे दो पाटों के बीच फंसे हुए हैं. प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने परिवार से अपील की कि बार-बार बड़ी संख्या में पंचायत आयोजित करने से बचें, ताकि प्रशासन का ध्यान न भटके. उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार जो भी निर्णय लेगा, वह उसके साथ खड़े रहेंगे.
अंकित बालियान की 26 अगस्त को हुई थी हत्या
बता दें कि हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली शहर के बीच उस समय गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी, जब वह जिम से वर्कआउट करकर बाहर निकल रहे थे. इनमे में से दो हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके हैं.
वहीं दो हत्यारे सत्यम और आर्यन अभी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी की लगातार अंकित बालियान के परिजन मांग कर रहे हैं.
इस मांग के बावज़ूद एक महीने से ऊपर बीत जाने के बाद भी दो हत्यारे अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. हालांकि पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया है और उनके कुर्की की कार्यवाही भी पुलिस द्वारा की गई है.