रांची में ईद-उल-अजहा की नमाज के लिए टाइमटेबल जारी, जानिए किस ईदगाह-मस्जिद में कब होगी नमाज
रांची में ईद-उल-अजहा की नमाज को लेकर अंजुमन इस्लामिया ने विस्तृत समय सारणी जारी की है.
Published : May 28, 2026 at 7:14 AM IST
रांची: 28 मई को ईद-उल-अजहा पर्व है. कुर्बानी के इस त्योहार को लेकर अंजुमन इस्लामिया ने रांची के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद-उल-अजहा की नमाज को लेकर आधिकारिक समय सारणी जारी की है. इस सूची में शहर के प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों के नाम, थाना क्षेत्र और नमाज के समय का विस्तार से उल्लेख किया गया है. ताकि लोग अपने नजदीकी स्थल पर समय से पहुंचकर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर सके.
इन इलाकों में इतने बजे होगी नमाज
अंजुमन इस्लामिया की ओर से जारी पत्र के अनुसार, शहर के सबसे प्रमुख रांची ईदगाह (हिंदपीढ़ी, सुखदेवनगर क्षेत्र) में नमाज सुबह 9:00 बजे अदा की जाएगी. वहीं, डोरंडा ईदगाह में 8:30 बजे और पारसटोली ईदगाह में सबसे पहले 6:30 बजे कुर्बानी की नमाज होगी. अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो बरियातू, बरगाई और कांके क्षेत्र के ईदगाहों में सुबह 7:00 बजे के आसपास नमाज रखी गई है.
भीड़ नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था
पिठोरिया ईदगाह में सुबह 7:15 बजे, निजाम रोड और डुंडी ईदगाह में 7:30 बजे नमाज का समय निर्धारित किया गया है. लोअर बाजार क्षेत्र की मस्जिदों में भी अलग अलग समय तय किए गए हैं. डॉ. फखरुद्दीन मस्जिद और चांदनी मस्जिद में सुबह 7:00 बजे जबकि कर्बला चौक के मस्जिद में 6:30 बजे और मस्जिद-ए-अब्दुल्लाह (अंजुमन कॉलोनी) में सुबह 6:00 बजे नमाज अता की जाएगी. वहीं, कुछ मस्जिदों में नमाज का समय 5:45 बजे भी रखा गया है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.
शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो नमाज
अंजुमन इस्लामिया ने सभी मुस्लिम भाईयों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी ईदगाह या मस्जिद में निर्धारित समय से पहले पहुंचे ताकि नमाज शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए लोगों से सहयोग करने की भी अपील की गई है.
ईदगाहों में नमाज का समय
|ईदगाह का नाम
|क्षेत्र
|समय
|रांची
|सुखदेवनगर
|9:00 AM
|डोरंडा
|डोरंडा
|8:30 AM
|पारसटोली
|डोरंडा
|6:30 AM
|कडरू
|अरगोड़ा
|बरियातू
|बरियातू
|7:00 AM
|बड़गाईं
|सदर
|7:00 AM
|कांके
|कांके
|7:30 AM
|पिठोरिया
|पिठोरिया
|7:15 AM
|कोकडोरो
|कांके
|7:00 AM
|पिरु टोला
|कांके
|7:15 AM
|हुसीर
|कांके
|7:30 AM
|होचर
|कांके
|7:00 AM
|कचनार टोली हेसाग
|जगन्नाथपुर
|7:00 AM
|बालू
|7:00 AM
|कोलया कनाडू
|7:00 AM
|सिथियो
|धुर्वा
|7:00 AM
|सत कानन्दू
|7:00 AM
|चुट्टू
|सदर
|7:30 AM
|पुंदाग
|पुंदाग
|6:45 AM
|नयासराय
|विधानसभा
|7:30 AM
|सिलादोन शाही
|डुंडुला
|6:30 AM
|फुटकलटोली
|रातू
|7:00 AM
मस्जिदों में नमाज अदा करने का समय
|मस्जिद का नाम
|समय
|डॉ. फतेहुल्लाह मस्जिद
|7:00 AM
|रंगसाज मस्जिद
|8:00 AM
|हवारी मस्जिद
|6:30 AM
|मस्जिद-ए-कासिम
|7:30 AM
|मस्जिद-ए-अब्दुल्लाह
|6:00 AM
|मस्जिद-ए-अहले हदीस
|5:45 AM
|चांदनी मस्जिद
|7:00 AM
|मस्जिद-ए-रजा
|5:45 AM
|मस्जिद-ए-बेलाल
|6:15 AM
|पथरकुदवा चौक मस्जिद
|7:30 AM
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