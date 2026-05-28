ETV Bharat / state

रांची में ईद-उल-अजहा की नमाज के लिए टाइमटेबल जारी, जानिए किस ईदगाह-मस्जिद में कब होगी नमाज

रांची में ईद-उल-अजहा की नमाज को लेकर अंजुमन इस्लामिया ने विस्तृत समय सारणी जारी की है.

Concept Image
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: 28 मई को ईद-उल-अजहा पर्व है. कुर्बानी के इस त्योहार को लेकर अंजुमन इस्लामिया ने रांची के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद-उल-अजहा की नमाज को लेकर आधिकारिक समय सारणी जारी की है. इस सूची में शहर के प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों के नाम, थाना क्षेत्र और नमाज के समय का विस्तार से उल्लेख किया गया है. ताकि लोग अपने नजदीकी स्थल पर समय से पहुंचकर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर सके.

इन इलाकों में इतने बजे होगी नमाज

अंजुमन इस्लामिया की ओर से जारी पत्र के अनुसार, शहर के सबसे प्रमुख रांची ईदगाह (हिंदपीढ़ी, सुखदेवनगर क्षेत्र) में नमाज सुबह 9:00 बजे अदा की जाएगी. वहीं, डोरंडा ईदगाह में 8:30 बजे और पारसटोली ईदगाह में सबसे पहले 6:30 बजे कुर्बानी की नमाज होगी. अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो बरियातू, बरगाई और कांके क्षेत्र के ईदगाहों में सुबह 7:00 बजे के आसपास नमाज रखी गई है.

Time Table released by Anjuman Islamia
अंजुमन इस्लामिया द्वारा जारी समय सारणी (Etv Bharat)

भीड़ नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था

पिठोरिया ईदगाह में सुबह 7:15 बजे, निजाम रोड और डुंडी ईदगाह में 7:30 बजे नमाज का समय निर्धारित किया गया है. लोअर बाजार क्षेत्र की मस्जिदों में भी अलग अलग समय तय किए गए हैं. डॉ. फखरुद्दीन मस्जिद और चांदनी मस्जिद में सुबह 7:00 बजे जबकि कर्बला चौक के मस्जिद में 6:30 बजे और मस्जिद-ए-अब्दुल्लाह (अंजुमन कॉलोनी) में सुबह 6:00 बजे नमाज अता की जाएगी. वहीं, कुछ मस्जिदों में नमाज का समय 5:45 बजे भी रखा गया है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो नमाज

अंजुमन इस्लामिया ने सभी मुस्लिम भाईयों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी ईदगाह या मस्जिद में निर्धारित समय से पहले पहुंचे ताकि नमाज शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए लोगों से सहयोग करने की भी अपील की गई है.

ईदगाहों में नमाज का समय

ईदगाह का नामक्षेत्र समय
रांची सुखदेवनगर9:00 AM
डोरंडा डोरंडा8:30 AM
पारसटोलीडोरंडा6:30 AM
कडरू अरगोड़ा
बरियातू बरियातू7:00 AM
बड़गाईं सदर7:00 AM
कांके कांके7:30 AM
पिठोरिया पिठोरिया7:15 AM
कोकडोरो कांके7:00 AM
पिरु टोला कांके7:15 AM
हुसीर कांके7:30 AM
होचर कांके7:00 AM
कचनार टोली हेसागजगन्नाथपुर7:00 AM
बालू 7:00 AM
कोलया कनाडू 7:00 AM
सिथियो धुर्वा7:00 AM
सत कानन्दू 7:00 AM
चुट्टू सदर7:30 AM
पुंदाग पुंदाग 6:45 AM
नयासराय विधानसभा7:30 AM
सिलादोन शाहीडुंडुला6:30 AM
फुटकलटोलीरातू7:00 AM

मस्जिदों में नमाज अदा करने का समय

मस्जिद का नाम समय
डॉ. फतेहुल्लाह मस्जिद7:00 AM
रंगसाज मस्जिद8:00 AM
हवारी मस्जिद6:30 AM
मस्जिद-ए-कासिम7:30 AM
मस्जिद-ए-अब्दुल्लाह6:00 AM
मस्जिद-ए-अहले हदीस5:45 AM
चांदनी मस्जिद7:00 AM
मस्जिद-ए-रजा5:45 AM
मस्जिद-ए-बेलाल6:15 AM
पथरकुदवा चौक मस्जिद7:30 AM

ये भी पढ़ें- पाकुड़ में बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

देश की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी को रहें तैयार, ईद-उल-अजहा की नमाज के बाद मौलाना मिस्बाही का पैगाम

भारत में कब मनाई जाएगी बकरीद, क्यों दी जाती है कुर्बानी, जानें

TAGGED:

EID UL ADHA PRAYERS IN MORNING
SCHEDULE FOR EID UL ADHA PRAYERS
ईद उल अजहा की नमाज
ईद उल अजहा
ANJUMAN ISLAMIA RELEASED DETAILED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.