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रांची में ईद-उल-अजहा की नमाज के लिए टाइमटेबल जारी, जानिए किस ईदगाह-मस्जिद में कब होगी नमाज

रांची: 28 मई को ईद-उल-अजहा पर्व है. कुर्बानी के इस त्योहार को लेकर अंजुमन इस्लामिया ने रांची के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद-उल-अजहा की नमाज को लेकर आधिकारिक समय सारणी जारी की है. इस सूची में शहर के प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों के नाम, थाना क्षेत्र और नमाज के समय का विस्तार से उल्लेख किया गया है. ताकि लोग अपने नजदीकी स्थल पर समय से पहुंचकर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर सके.

इन इलाकों में इतने बजे होगी नमाज

अंजुमन इस्लामिया की ओर से जारी पत्र के अनुसार, शहर के सबसे प्रमुख रांची ईदगाह (हिंदपीढ़ी, सुखदेवनगर क्षेत्र) में नमाज सुबह 9:00 बजे अदा की जाएगी. वहीं, डोरंडा ईदगाह में 8:30 बजे और पारसटोली ईदगाह में सबसे पहले 6:30 बजे कुर्बानी की नमाज होगी. अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो बरियातू, बरगाई और कांके क्षेत्र के ईदगाहों में सुबह 7:00 बजे के आसपास नमाज रखी गई है.

अंजुमन इस्लामिया द्वारा जारी समय सारणी (Etv Bharat)

भीड़ नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था

पिठोरिया ईदगाह में सुबह 7:15 बजे, निजाम रोड और डुंडी ईदगाह में 7:30 बजे नमाज का समय निर्धारित किया गया है. लोअर बाजार क्षेत्र की मस्जिदों में भी अलग अलग समय तय किए गए हैं. डॉ. फखरुद्दीन मस्जिद और चांदनी मस्जिद में सुबह 7:00 बजे जबकि कर्बला चौक के मस्जिद में 6:30 बजे और मस्जिद-ए-अब्दुल्लाह (अंजुमन कॉलोनी) में सुबह 6:00 बजे नमाज अता की जाएगी. वहीं, कुछ मस्जिदों में नमाज का समय 5:45 बजे भी रखा गया है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.