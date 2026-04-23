ETV Bharat / state

गांव में पानी की किल्लत लेकिन शराब भरमार, अंजोरा में अमृत मिशन फेल, 20 साल से डिब्बा बाल्टी से पानी का जुगाड़

अंजोरा में अमृत मिशन फेल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )