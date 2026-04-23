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गांव में पानी की किल्लत लेकिन शराब भरमार, अंजोरा में अमृत मिशन फेल, 20 साल से डिब्बा बाल्टी से पानी का जुगाड़

दुर्ग का अंजोरा गांव पानी के लिए तरस रहा है. यहां के ग्रामीण डिब्बा बाल्टी लेकर पानी की तलाश कर रहे हैं.

ANJORA VILLAGE CRAVES FOR WATER
अंजोरा में अमृत मिशन फेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 7:29 PM IST

4 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर नगपुरा के पास स्थित अंजोरा (ढाबा) गांव आज भी भीषण जल संकट की मार झेल रहा है. हालात ऐसे हैं कि यहां शराब सस्ती और पानी महंगा जैसी कड़वी हकीकत रोज दिखाई देती है. करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में पीने के पानी का एकमात्र सहारा सिर्फ एक बोरवेल है जो महज 1 एचपी की क्षमता से पानी देता है, नतीजा ये है कि हर दिन सुबह 4 बजे से ही ग्रामीणों की लंबी कतार लग जाती है, जो रात 10-11 बजे तक खत्म नहीं होती.

डिब्बा बाल्टी लेकर ग्रामीण लगाते हैं लाइन
दरअसल गांव का नजारा किसी आपदा से कम नहीं दिखता. छोटे-छोटे बच्चे हाथ में बाल्टी लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी मजबूरी में घंटों इंतजार करते हैं. पानी लाने की इस जद्दोजहद में ग्रामीणों का पूरा दिन निकल जाता है, जिससे मजदूरी, खेती और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. कई परिवार के सामने रोजी-रोटी और पानी के बीच चुनाव की नौबत आ गई है.

गांव में पानी की किल्लत लेकिन शराब भरमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अमृत मिशन भी फेल

पिछले साल इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया था. इसके बाद प्रशासन ने 31 लाख रुपए की लागत से शिवनाथ नदी से पानी लाने की योजना को मंजूरी दी.अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन भी बिछाई गई और नल कनेक्शन दिए गए, लेकिन आज तक उन पाइपों में पानी नहीं पहुंचा. कागजों में योजना पूरी दिखा दी गई, जबकि जमीनी हकीकत में गांव अब भी प्यासा है.

Anjora village craves for water
पानी को तरसा अंजोरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि केवल अंजोरा ही नहीं, बल्कि पाटन क्षेत्र के औरी, उतई थाना क्षेत्र के मुड़पार, मर्रा, चुनकट्टा, अचानकपुर, सेलूद और छाटा जैसे कई गांवों में भी पानी का संकट धीरे-धीरे गहराता जा रहा है. शिवनाथ नदी के किनारे बसे होने के बावजूद इन गांवों के लोग प्यासे हैं, जो प्रशासनिक योजनाओं की असफलता को साफ उजागर करता है.

अमृत मिशन योजना समय पर शुरू हो जाती, तो आज जलस्तर बना रहता और गांव को इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता- नरेंद्र धनकर,उपसरपंच अंजोरा (ढाबा)

Hand pump is only support
हैंडपंप सूखे बोर ही सहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

31 लाख रुपए पानी की तरह बह गए, लेकिन गांव वालों को एक बूंद भी नसीब नहीं हुई.उनका आरोप है कि नदी का पानी डेम में जमा किया जा रहा है, जो पीने योग्य नहीं है- धर्मेश देशमुख,ग्रामीण

पानी नहीं लेकिन मिल जाएगा शराब

इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जहां एक ओर पानी के लिए हाहाकार मचा है, वहीं गांव में अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है.हर गली-मोहल्ले में आसानी से शराब मिल जाती है, जिससे युवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन चाहे तो अवैध शराब पर तुरंत रोक लग सकती है, लेकिन पानी जैसी बुनियादी जरूरत अब भी अधूरी है.

Amrit Mission started on paper
कागजों में शुरु हुआ अमृत मिशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Water shortage in Anjora village
अंजोरा गांव में पानी की किल्लत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस नियमित गश्त कर रही है.दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा कार्रवाई की जा रही है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग


पुलिस प्रशासन का दावा कुछ भी हो लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. अंजोरा गांव की यह तस्वीर सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की है जहां योजनाएं कागजों में पूरी हो जाती हैं, लेकिन लोगों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता. अब सवाल यह है कि आखिर कब तक यह गांव प्यासा रहेगा और कब प्रशासन इस हकीकत को बदलने के लिए ठोस कदम उठाएगा.



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