ETV Bharat / state

अंजोर विजन 2047: विकसित छत्तीसगढ़ का सपना, नक्सलवाद मुक्त बस्तर से नई उड़ान तक, सरकार ने खींचा विकास का खाका

अंजोर विजन 2047: विकसित छत्तीसगढ़ का सपना, नक्सलवाद मुक्त बस्तर से नई उड़ान तक, सरकार ने खींचा विकास का खाका

STATE POLICY COMMISSION
अंजोर विजन 2047 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 8:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक देश के सबसे विकसित और अग्रणी राज्यों में शामिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तैयार किए गए "अंजोर विजन-2047" को लेकर राज्य नीति आयोग ने विकास का विस्तृत रोडमैप सामने रखा है. राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने स्पष्ट किया कि अब लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में बदलाव लाना है. कृषि से उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था से रोजगार और नक्सलवाद मुक्त बस्तर से विकसित छत्तीसगढ़ तक, सरकार ने विकास की नई दिशा तय कर दी है.



विकसित छत्तीसगढ़ का ब्लूप्रिंट ‘अंजोर विजन-2047’

नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में आयोजित स्टेट सपोर्ट मिशन (SSM), प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (PIU) और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन (M&E) यूनिट्स के इंडक्शन कार्यक्रम में गणेश शंकर मिश्रा ने कहा, "अंजोर विजन-2047" केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले दो दशकों में छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय करने वाला विजन है. इसमें आर्थिक विकास, सुशासन, निवेश, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए.


केवल योजनाएं नहीं, धरातल पर दिखेगा बदलाव

गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि विकसित राज्य बनने का सपना सिर्फ घोषणाओं और योजनाओं से पूरा नहीं होगा. इसके लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल, आंकड़ों पर आधारित निर्णय और परिणाम देने वाली कार्यशैली अपनानी होगी. सरकार अब ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जहां हर योजना का प्रभाव सीधे जनता के जीवन में महसूस किया जा सके.



SDG और अंजोर विजन मिलकर तय करेंगे विकास की दिशा

गणेश शंकर मिश्र ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और अंजोर विजन-2047 दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं. दोनों का उद्देश्य विकास की अंतिम किरण को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. इसी सोच के साथ राज्य के सभी विभागों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को नए लक्ष्यों के अनुरूप ढालने की जिम्मेदारी मिली है.



खेती, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर बड़ा फोकस

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, अब सरकार का लक्ष्य केवल रैंकिंग सुधारना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है. कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उद्योगों को बढ़ावा देने, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत करने, कौशल विकास को गति देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को विस्तार देने पर विशेष जोर दिया जाएगा. रोजगार सृजन को विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना गया.


डेटा आधारित मॉनिटरिंग से बढ़ेगी योजनाओं की प्रभावशीलता

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, राज्य नीति आयोग के साथ कार्य कर रही विशेषज्ञ टीमों को विभागों के साथ मिलकर KPI आधारित समीक्षा, नीति विश्लेषण, निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी निभानी होगी. अब योजनाओं की सफलता केवल खर्च की गई राशि से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक परिणामों से आंकी जाएगी.



नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ के बाद विकास की चुनौती

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, नक्सली हिंसा का साया छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका है. ऐसे में अब हमारे सामने विकास की नई ऊंचाईयों तक पहुंचना और विकास के कामों को बढ़ाना है.



बस्तर अंजोर’ से बदलेगी बस्तर की तस्वीर

गणेश शंकर मिश्र ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का संकल्प लिया है. राज्य सरकार इसी दिशा में काम कर रही है. "बस्तर अंजोर" पहल के तहत सात प्रमुख नवाचारों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाए जाएंगे. लक्ष्य केवल विकास कार्य करना नहीं, बल्कि बस्तर को नई पहचान देना है.



सरकार, नीति आयोग और UNDP मिलकर करेंगे विजन को साकार

गणेश शंकर मिश्र ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार, राज्य नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के संयुक्त प्रयासों से अंजोर विजन-2047 के सभी लक्ष्य निर्धारित समय में हासिल किए जा सकेंगे. आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ एक समावेशी, आधुनिक, निवेश-अनुकूल और विकसित राज्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा.

कोरबा में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, लगातार होते रहे धमाके, आसमान में उठा धुएं का गुबार

माड़ संवाद: आधी रात अबूझमाड़ के गांव पहुंचा प्रशासन, कभी जनअदालत का गवाह रहा घोटूल बना विकास संवाद का मंच

बिलासपुर में बड़ा हादसा टला, ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, युवक और बच्चा घायल

TAGGED:

BASTAR
रायपुर
STATE POLICY COMMISSION
SSM AND PIU
ANJOR VISION 2047

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.