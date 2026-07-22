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गढ़वा में पत्थर खनन से परेशान ग्रामीणों ने विधायक से लगाई गुहार, क्रशर संचालक ने कही ये बात

गढ़वा में क्रशर प्लांट संचालक अंजनी सिंह और विधायक सतेंद्रनाथ तिवारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

MLA Satendranath Tiwari and crusher operator Anjani Singh
विधायक सतेंद्रनाथ तिवारी और क्रशर संचालक अंजनी सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 9:00 PM IST

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गढ़वा: जिले के रंका प्रखंड क्षेत्र में मौजूद क्रशर प्लांट संचालन के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं. क्योंकि क्रशर और माइनिंग से ग्रामीणों की खेती और जनजीवन प्रभावित हो रहा है. जिसके बाद ग्रामीणों की मदद के लिए बीजेपी विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि नियमों की अनदेखी करके क्रशर संचालक को माइनिंग का लाइसेंस दिया गया है. इस खदान की वजह से ग्रामीणों का गांव में रहना मुश्किल हो गया है. खदान से निकलने वाले डस्ट और बालास्टिंग की वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं.

पत्थर खनन पर गढ़वा विधायक और क्रशर संचालक अंजनी सिंह आमने सामने (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने विधायक से लगाई गुहार

वहीं रंका प्रखंड के पिंडरा गांव के ग्रामीणों ने गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को गांव में बुलाकर अपनी परेशानी बताकर न्याय की गुहार लगाई है. ग्रामीणों ने बताया कि गासेदाग गांव में संचालित क्रशर प्लांट से उन्हें काफी परेशानी हो रही है. क्रशर प्लांट के पास सिंचित भूमि से ऊपर बांध बना दिया है, जिससे कई ग्रामीणों को खेती करने में दिक्कत हो रही है.

ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या के समाधान की मांग करने पर क्रशर संचालक द्वारा धमकी दी जा रही है. जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने 20 जुलाई को रंका थाने में लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई है. वहीं विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने ग्रामीणों की आपबीती सुनने के बाद कहा कि ये गंभीर मामला है. ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

विधानसभा में भी उठाऊंगा ये मुद्दा: विधायक

विधायक ने कहा कि डीसी एवं एसपी से मिलकर बात करूंगा. ग्रामीणों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए. साथ ही मामले को विधानसभा में भी उठाऊंगा. जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाेहिए. विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया कि रंका में कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन करके क्रशर संचालकों को एनओसी दी गई है, जो गलत है क्योंकि इसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीण भुगत रहे हैं.

क्रशर संचालक अंजनी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस

वहीं जिले के पिंडरा स्थित क्रशर संचालक अंजनी सिंह ने बुधवार को पत्रकार वार्ता करके गढ़वा विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी एवं उनके प्रतिनिधि रिंकू तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में व्यवसाय करना कठिन बना दिया गया है और उन पर रंगदारी देने का दबाव बनाया जा रहा है.

अंजनी सिंह का विधायक सतेंद्रनाथ तिवारी पर पलटवार

अंजनी सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में काम करना है, तो 'विधायक' को पैसा देना होगा, तभी काम करने दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक और उनके प्रतिनिधि रिंकू तिवारी 'रंगदारी' मांगते हैं. सरकार को हम लोग नियमित टैक्स देते हैं, फिर भी पैसा नहीं देने पर क्रशर बंद कराने की धमकी दी जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्रशर को बंद कराने के लिए आदिवासी लोगों को आगे करके हंगामा कराया जा रहा है, उनका आरोप है कि विधायक लगातार उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से उन्हें बदनाम किया जा रहा है.

अंजनी सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि 'मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है. गढ़वा विधायक मुझे 'रंगदार' कहते हैं, जबकि मेरे खिलाफ 'रंगदारी' का एक भी मामला दर्ज नहीं है. मैं एक व्यवसायी हूं लेकिन विधायक के रवैये से परेशान हूं.

'मुझसे की जा रही है पैसों की मांग': अंजनी सिंह

उन्होंने यह भी दावा किया कि जब वे सड़क निर्माण का कार्य करा रहे थे, उस दौरान विधायक प्रतिनिधि रिंकू तिवारी द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई थी और पैसे नहीं देने के कारण अब उनके क्रशर को बंद कराने की कोशिश की जा रही है.

पत्रकार वार्ता में अंजनी सिंह ने कहा कि यदि विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से उनसे माफी नहीं मांगते हैं, तो वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में न्यायालय में लिखित शिकायत भी की जाएगी. अंजनी सिंह ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपने सम्मान की रक्षा करेंगे और न्यायालय से उचित कार्रवाई की मांग करेंगे.

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