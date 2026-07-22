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गढ़वा में पत्थर खनन से परेशान ग्रामीणों ने विधायक से लगाई गुहार, क्रशर संचालक ने कही ये बात

विधायक सतेंद्रनाथ तिवारी और क्रशर संचालक अंजनी सिंह ( Etv Bharat )