ETV Bharat / state

समसपुर पहुंची गोल्डन गर्ल अंजली फोगाट, ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर किया भव्य स्वागत, बोली- "अब ओलंपिक में गोल्ड जीतना मेरा लक्ष्य"

समसपुर पहुंची गोल्डन गर्ल अंजली फोगाट ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: दिल्ली में आयोजित 65वीं ओपन नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर लौटी समसपुर की बेटी अंजली फोगाट का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर बेटी का सम्मान किया. साथ ही विजय जुलूस निकाला. अंजली की उपलब्धि से पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल है. राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली इस बेटी की सफलता पर ग्रामीणों ने गर्व जताया. साथ ही उसे भविष्य में देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतने की शुभकामनाएं दीं.

400 मीटर दौड़ में गोल्ड जीतकर बढ़ाया मान: अंजली फोगाट ने 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिला 400 मीटर दौड़ को महज 53.37 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इसके अलावा रिले रेस में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया. दो पदकों के साथ गांव लौटी अंजली के स्वागत में ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बना.