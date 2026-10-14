समसपुर पहुंची गोल्डन गर्ल अंजली फोगाट, ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर किया भव्य स्वागत, बोली- "अब ओलंपिक में गोल्ड जीतना मेरा लक्ष्य"
समसपुर की अंजली फोगाट का नेशनल एथलेटिक्स में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर गांव लौटने पर भव्य स्वागत किया गया.
Published : October 14, 2026 at 1:00 PM IST
चरखी दादरी: दिल्ली में आयोजित 65वीं ओपन नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर लौटी समसपुर की बेटी अंजली फोगाट का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर बेटी का सम्मान किया. साथ ही विजय जुलूस निकाला. अंजली की उपलब्धि से पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल है. राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली इस बेटी की सफलता पर ग्रामीणों ने गर्व जताया. साथ ही उसे भविष्य में देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतने की शुभकामनाएं दीं.
400 मीटर दौड़ में गोल्ड जीतकर बढ़ाया मान: अंजली फोगाट ने 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिला 400 मीटर दौड़ को महज 53.37 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इसके अलावा रिले रेस में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया. दो पदकों के साथ गांव लौटी अंजली के स्वागत में ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बना.
अब अंतरराष्ट्रीय उड़ान का लक्ष्य: अपनी जीत को लेकर अंजली फोगाट ने कहा कि, "400 मीटर दौड़ में मेरा पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 54.05 सेकंड था. इस बार मैंने अपने प्रदर्शन में सुधार करने का लक्ष्य रखा था. मेरा लक्ष्य अपने समय में सुधार करना था. 53.37 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीतना मेरे लिए खुशी की बात है. अब मैं इंडिया कैंप में चयनित होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं. मेरा सपना एशियन गेम्स और ओलंपिक में हिस्सा लेकर देश के लिए पदक जीतना है."
"नशे और डोपिंग से दूर रहें खिलाड़ी": राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाली अंजली ने युवा खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और सही दिनचर्या का संदेश देते हुआ कहा कि, "खिलाड़ियों को शॉर्टकट, नशे और डोपिंग से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. प्राकृतिक और पौष्टिक आहार के साथ नियमित अभ्यास करना जरूरी है. मेहनत और अनुशासन से ही अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है."
पिता का सीना गर्व से हुआ चौड़ा: अंजली के पिता व समसपुर के पूर्व सरपंच सुरेंद्र फोगाट ने बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि, "अंजली की इस उपलब्धि से पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है. उसने गांव, जिले और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है. उम्मीद है कि वह भविष्य में एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व कर तिरंगा लहराएगी. मेरी युवाओं से नशे से दूर रहकर पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़ने की अपील है."
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