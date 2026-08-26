हटवाल गांव की अंजलि ने बुनी स्वरोजगार की नई कहानी, यूट्यूब से सीखकर बना रही हैं राखी, हैंडबैग और स्वेटर
अंजलि ने बताया कि उन्होंने हस्तशिल्प और बुनाई का यह हुनर किसी संस्थान से प्रशिक्षण लेकर नहीं, बल्कि यूट्यूब के माध्यम से स्वयं सीखा है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 26, 2026 at 12:35 PM IST
टिहरी गढ़वाल: सकलाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत हटवाल गांव की रहने वाली अंजलि हटवाल स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं. अंजलि अपने हाथों की बुनाई और हस्तशिल्प कला के जरिए राखी, हैंडबैग, स्वेटर सहित विभिन्न प्रकार की उपयोगी सामग्री तैयार कर रही हैं.
यूट्यूब से सीखा हुनर, अब बन रहा रोजगार का जरिया: अंजलि ने बताया कि उन्होंने हस्तशिल्प और बुनाई का यह हुनर किसी संस्थान से प्रशिक्षण लेकर नहीं, बल्कि यूट्यूब के माध्यम से स्वयं सीखा है. धीरे-धीरे अभ्यास करते हुए उन्होंने कई तरह के उत्पाद तैयार करना शुरू किए जिन्हें लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.
बिना सरकारी मदद के अपने दम पर शुरू किया काम: अंजलि की खास बात यह है कि वह फिलहाल किसी सरकारी संस्था या एनजीओ से जुड़े बिना अपने दम पर स्वरोजगार कर रही हैं. अकेले ही उत्पाद तैयार करने से लेकर उन्हें लोगों तक पहुंचाने तक का काम कर रही अंजलि अब अपने इस कार्य को आगे बढ़ाने और अन्य महिलाओं व युवतियों को भी इससे जोड़ने का प्रयास कर रही हैं.
गांव की बेटियों के लिए बन रहीं प्रेरणा: अंजलि की यह पहल ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं और युवतियों के लिए प्रेरणादायक है, जो घर के कामकाज के साथ-साथ अपने हुनर को रोजगार का माध्यम बनाना चाहती हैं. उनका प्रयास यह संदेश देता है कि यदि हुनर और मेहनत हो तो सीमित संसाधनों में भी स्वरोजगार की शुरुआत की जा सकती है.
प्रतिभाओं को मंच और प्रोत्साहन की जरूरत: सामाजिक कार्यकर्ता अनिल हटवाल ने कहा कि पहाड़ के गांवों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उन्हें सही मंच और प्रोत्साहन देने की है. उन्होंने कहा कि अंजलि आज युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं. खासकर गांवों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए. उन्होंने अंजलि के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज को भी सहयोग करना चाहिए.
आत्मनिर्भर पहाड़ की ओर एक छोटी लेकिन मजबूत पहल: अंजलि की कहानी इस बात की मिसाल है कि बिना बड़े निवेश और किसी संस्थागत सहारे के भी हुनर को रोजगार में बदला जा सकता है. पहाड़ की बेटी का यह प्रयास न केवल उसकी अपनी पहचान बना रहा है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की नई उम्मीद भी जगा रहा है.
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