"3 लाख लेकर सिर्फ 12 मिनट की परफॉर्मेंस" अंजलि अरोड़ा को 1.20 करोड़ का लीगल नोटिस, वीडियो के जरिए दिया जवाब
अंजलि अरोड़ा ने कहा- मेरी खामोशी को न कमजोरी मत समझना. अब जवाब शब्दों से नहीं, कानून के माध्यम से दिया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:05 PM IST
कानपुर: शहर में 15 अक्टूबर को आयोजित 'नगाड़ा नाइट' कार्यक्रम का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान मचे बवाल और बीच में शो छोड़कर जाने के मामले में आयोजकों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा को 1.20 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है. साथ ही, स्वरूप नगर थाने में धोखाधड़ी और मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई है.
अधिवक्ता करीम अहमद के जरिए भेजे गए लीगल नोटिस में पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया गया है. नोटिस के मुताबिक, अंजलि अरोड़ा का यह शो 45 मिनट के लिए 3 लाख रुपए में तय हुआ था. इसके अलावा चार लोगों के आने-जाने की फ्लाइट टिकट, होटल और अन्य सभी मेहमाननवाजियों का खर्च आयोजकों ने उठाया था. आयोजकों का कहना है, कि कानपुर एयरपोर्ट से बाहर आने से पहले ही क्यूआर कोड और अन्य माध्यमों से पूरी 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका था. इसके बावजूद तय समय पर परफॉर्मेंस पूरी नहीं की गई.
तय शेड्यूल के अनुसार रात 9:00 बजे से 9:45 बजे तक परफॉर्मेंस होनी थी, लेकिन अंजलि काफी देर से रात 9:45 बजे स्टेज पर पहुंचीं. आरोप है कि मात्र 12 मिनट परफॉर्म करने के बाद वह बिना किसी ठोस कारण के भड़क गईं और मंच से ही आयोजकों, प्रायोजकों और विशिष्ट अतिथियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए कार्यक्रम छोड़कर चली गईं.
नोटिस में कहा गया है कि इस तरह अचानक शो छोड़ने से प्रायोजकों ने हाथ खींच लिए, जिससे आयोजकों को करीब 20 लाख रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ और वे कर्ज में डूब गए. इसी आधार पर 20 लाख रुपए के नुकसान और 1 करोड़ रुपए की मानसिक व सामाजिक मानहानि को जोड़कर कुल 1.20 करोड़ रुपए की भरपाई और सार्वजनिक माफी की मांग की गई है.
"जिस गाने से पहचान मिली, उसी पर क्यों जताई आपत्ति"
आयोजक अमन निगम ने अंजलि की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि पूरे कानपुर ने लाइव देखा कि वहां क्या हुआ था. अमन का आरोप है कि जिस 'कच्चा बादाम' गाने ने अंजलि को देश-दुनिया में पहचान दिलाई, उसी गाने के बजने पर वह अचानक भड़क गईं. अगर उन्हें गाने या कार्यक्रम के किसी हिस्से को लेकर कोई भी आपत्ति थी, तो पहले से दिशा-निर्देश देने चाहिए थे. इस तरह अचानक भड़कने और अभद्रता करने से न सिर्फ कार्यक्रम की साख गिरी, बल्कि उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा.
अंजलि अरोड़ा ने दी थी सफाई
इस विवाद के सामने आने के बाद 19 अक्टूबर को अंजलि अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीन वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा था. उन्होंने कहा था कि उन्हें 'कच्चा बादाम' गाने से कोई नफरत या परेशानी नहीं है, क्योंकि इसी गाने ने उन्हें करोड़ों लोगों का प्यार और पहचान दिलाई है. उन्हें परेशानी अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर हुई थी. बार-बार कमरे की घंटी बजने और लोगों के फोटो खिंचवाने के लिए आ जाने से वह असहज महसूस कर रही थीं.
अंजलि का कहना था कि उनकी नाराजगी आम जनता या कानपुर के लोगों से नहीं थी, बल्कि कुछे लोगों के अनुचित व्यवहार और व्यवस्थाओं से थी. इस सफाई पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोजकों ने कहा है कि होटल और कार्यक्रम स्थल पर उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त बाउंसर और महिला सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, इसलिए उनके आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं.
लीगल नोटिस पर क्या बोलीं अंजलि अरोड़ा?
अंजलि अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो स्टोरी लगाकर बताया है कि 22 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे उनके वकील ने आयोजकों को लीगल नोटिस भेज दिया गया था. इसलिए अब मैं इस मामले पर सोशल मीडिया पर कोई भी बहस या बयानबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी. आगे की कार्रवाई मेरे वकीलों के माध्यम से कानून के जरिए होगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरी खामोशी को न कमजोरी मत समझना. अब जवाब शब्दों से नहीं, कानून के माध्यम से दिया जाएगा.
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