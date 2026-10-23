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"3 लाख लेकर सिर्फ 12 मिनट की परफॉर्मेंस" अंजलि अरोड़ा को 1.20 करोड़ का लीगल नोटिस, वीडियो के जरिए दिया जवाब

अंजलि अरोड़ा ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर में 15 अक्टूबर को आयोजित 'नगाड़ा नाइट' कार्यक्रम का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान मचे बवाल और बीच में शो छोड़कर जाने के मामले में आयोजकों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा को 1.20 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है. साथ ही, स्वरूप नगर थाने में धोखाधड़ी और मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई है.

अंजलि अरोड़ा को 1.20 करोड़ का लीगल नोटिस (सौ. ईटीवी भारत और सोशल मीडिया) अधिवक्ता करीम अहमद के जरिए भेजे गए लीगल नोटिस में पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया गया है. नोटिस के मुताबिक, अंजलि अरोड़ा का यह शो 45 मिनट के लिए 3 लाख रुपए में तय हुआ था. इसके अलावा चार लोगों के आने-जाने की फ्लाइट टिकट, होटल और अन्य सभी मेहमाननवाजियों का खर्च आयोजकों ने उठाया था. आयोजकों का कहना है, कि कानपुर एयरपोर्ट से बाहर आने से पहले ही क्यूआर कोड और अन्य माध्यमों से पूरी 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका था. इसके बावजूद तय समय पर परफॉर्मेंस पूरी नहीं की गई.

तय शेड्यूल के अनुसार रात 9:00 बजे से 9:45 बजे तक परफॉर्मेंस होनी थी, लेकिन अंजलि काफी देर से रात 9:45 बजे स्टेज पर पहुंचीं. आरोप है कि मात्र 12 मिनट परफॉर्म करने के बाद वह बिना किसी ठोस कारण के भड़क गईं और मंच से ही आयोजकों, प्रायोजकों और विशिष्ट अतिथियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए कार्यक्रम छोड़कर चली गईं. आयोजक और वकील (Photo Credit; ETV Bharat) नोटिस में कहा गया है कि इस तरह अचानक शो छोड़ने से प्रायोजकों ने हाथ खींच लिए, जिससे आयोजकों को करीब 20 लाख रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ और वे कर्ज में डूब गए. इसी आधार पर 20 लाख रुपए के नुकसान और 1 करोड़ रुपए की मानसिक व सामाजिक मानहानि को जोड़कर कुल 1.20 करोड़ रुपए की भरपाई और सार्वजनिक माफी की मांग की गई है. "जिस गाने से पहचान मिली, उसी पर क्यों जताई आपत्ति" आयोजक अमन निगम ने अंजलि की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि पूरे कानपुर ने लाइव देखा कि वहां क्या हुआ था. अमन का आरोप है कि जिस 'कच्चा बादाम' गाने ने अंजलि को देश-दुनिया में पहचान दिलाई, उसी गाने के बजने पर वह अचानक भड़क गईं. अगर उन्हें गाने या कार्यक्रम के किसी हिस्से को लेकर कोई भी आपत्ति थी, तो पहले से दिशा-निर्देश देने चाहिए थे. इस तरह अचानक भड़कने और अभद्रता करने से न सिर्फ कार्यक्रम की साख गिरी, बल्कि उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा.

