ETV Bharat / state

पहले दामाद के साथ भागी सास, अब बहनोई के साथ रफूचक्कर, दो लाख रुपये और गहने भी ले गई

अलीगढ़: करीब साल भर पहले अपने होने वाले दामाद के साथ घर छोड़ने वाली महिला ने अब अपने बहनोई के साथ रफूचक्कर हो गई है. अलीगढ़ के मडराक इलाके की महिला पिछले साल अपनी बेटी की शादी से दस दिन पहले होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी. फोन पर बात करते-करते दोनों में प्रेम संबंध बन गए थे. तब इस मामले ने खूब सूर्खियां बटोरी थीं. ताजा मामले से महिला फिर चर्चा में आ गई है. यह भी आरोप है कि महिला अपने साथ दो लाख रुपये नकद व जेवरात भी साथ ले गई है. मामला पुलिस के पास भी पहुंच चुका है.

बेटी की शादी के 10 दिन पहले होने वाले दामाद के साथ घर छोड़ा: बता दें कि पिछले साल महिला की बेटी का रिश्ता दादों थाना क्षेत्र युवक से तय हुआ था. 16 अप्रैल 2025 को शादी होनी थी, लेकिन शादी से दस दिन पहले 6 अप्रैल को 40 वर्षीय महिला 20 वर्षीय होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई. उस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी. दरअसल, शादी के सिलसिले में दोनों के बीच फोन पर बात होने लगी. यह बातचीत प्रेम संबंध में बदल गई. आखिरकार दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया. बेटी की शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन महिला होने वाले दामाद के साथ रहने लगी. उस समय घरवालों ने आरोप लगाया था कि महिला बेटी की शादी के लिए बने गहने भी ले गई.

ऐसे बढ़ी थीं नजदीकियांः महिला ने तब पुलिस के सामने कहा था बेटी होने वाले दामाद से बातचीत नहीं करती थी. तब उसने स्थिति को संभालने के लिए उससे बातचीत शुरू की, जो बाद में नजदीकियों में बदल गई. वहीं, उसके पति का कहना था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाए, लेकिन जेवर और पैसे जरूर वापस कर दे. बेटी ने अपनी मां को मृत मानते हुए कहा था कि अब वह उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती.

महिला ने तब पति पर लगाए थे गंभीर आरोप: कुछ दिन बीते तो दोनों लौट आए थे. उस समय महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति शराब के नशे में मारपीट के साथ पैसों के लिए परेशान करता था. दामाद से बातचीत पर शक करता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी. पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में लंबी काउंसलिंग हुई, लेकिन महिला अपने फैसले पर अड़ी रही और आखिरकार दामाद के साथ रहने चली गई. इसके बाद दोनों बिहार के सीतामढ़ी चले गए, जहां उसका प्रेमी कपड़े का कारोबार करने लगा.