झांसी की पहली महिला ऑटो चालक का शव मिला, हत्या या हादसे में उलझी पुलिस

झांसी: झांसी की पहली महिला ऑटो चालक का शव रविवार देर रात रेलवे स्टेशन रोड सिविल लाइन में सड़क पर मिला. अनीता की टैक्सी सड़क पर पलटी हुई थी. वह सड़क के दूसरे छोड़ पर पड़ी थी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. बता दें कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा निवासी महिला अनीता चौधरी उस समय चर्चाओं में आई थी, जब उसने घर का खर्च चलाने ओर बच्चों के भरण पोषण के लिए टैक्सी का फैसला किया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल अभी पुलिस हादसे और हत्या की गुत्थी में उलझी है.





जेवर गायब: पुलिस के मुताबिक, रविवार की देर रात महिला टैक्सी चालक का शव रेलवे स्टेशन रोड सिविल लाइन में मिला. पास में उसकी टैक्सी पलटी मिली. महिला के शरीर से जेवर गायब थे. वहीं, परिजनों का आरोप है कि अनीता के जेवर गायब है. उसकी हत्या की गई है.



पुलिस क्या बोली: नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि ऑटो चालक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रथम दृष्टया मामला हादसे का लग रहा है. इसके अलावा परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी.

