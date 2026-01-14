ETV Bharat / state

अफसरशाही पर विक्रमादित्य के बयान पर अनिरुद्ध सिंह की खरी-खरी, 'अगर कोई काम कराना नहीं जानता तो ये उसकी कमी'

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाहरी राज्यों के ऑफिसरों पर दिए गए बयान पर उन्हीं के सहयोगी पल्ला झाड़ लिया हैं.

Anirudh Singh Slams Vikramaditya Singh
अफसरशाही पर विक्रमादित्य के बयान पर अनिरुद्ध सिंह की खरी-खरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 2:24 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जमकर निशाना साधा और अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाया. लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने इस बयान पर उनके सहयोगी मंत्रियों ने ही उन्हें घेर लिया. कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और जगत सिंह नेगी ने विक्रमादित्य के बयान पर खरी-खरी सुनाया है.

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, 'मेरे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित सर्वोपरि हैं, उसमें किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होने देंगे. जहां भी लगेगा कि बाहर से आए इन अधिकारियों के हितों की कीमत पर हिमाचल के हितों की अनदेखी हो रही है तो मैं आवाज उठाऊंगा. उन अधिकारियों को समझना होगा कि हिमाचल में रहें, हिमाचल के लोगों की सेवा करें लेकिन यहां पर शासक बनने का प्रयास न करें'

विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा प्रदेश में ज्यादातर अधिकारी बाहरी राज्यों से ही हैं और हमें किसी अधिकारी से कोई दिक्कत नहीं हुई. अधिकारियों को ऊपर गाज गिराना अपनी कमी को छुपाना होता है. अधिकारियों के खिलाफ इस तरह का बयान देना सही नहीं है. मंत्रियों को अधिकारियों से काम करवाना आना चाहिए.

पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बिना किसी का नाम लिए कहा, 'अगर किसी मंत्री ने ये बोला है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. UPSC की परीक्षा में देशभर से लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं, जिनमें से सैकड़ों ही परीक्षा को पास करते हैं और उन्हें कैडर दिया जाता है. हिमाचल से संबंध रखने वाले IAS दूसरे राज्यों में सेवा दे रहे हैं. अधिकारियों से काम करना आना चाहिए. अगर कोई काम कराना नहीं जानता है तो ये उसकी अपनी कमी है. सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है. काम कराने का भी एक तरीका और मर्यादा होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इस तरह से अधिकारियों के खिलाफ बयान देने से अधिकारियों का मनोबल टूटता है और इससे सरकार की भी छवि खराब होती है'.

जगत सिंह नेगी भी बयान को बता चुके हैं गलत

हिमाचल में बाहरी राज्यों से सेवा दे रहे IAS और HAS अधिकारियों पर दिए गए विक्रमादित्य सिंह के बयान को सुक्खू सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी गलत बता चुके हैं. राजस्व मंत्री ने कहा, 'मैं विक्रमादित्य सिंह से बयान से इत्तफाक नहीं रखता हूं. बाहरी राज्यों से हमारे यहां बहुत सारे अधिकारी सर्विस कर रहे है. वे अच्छा काम भी कर रहे हैं. गुणदोष तो होता ही है. कौन अधिकारी ठीक नहीं है, इस पर खाली स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है. वहीं, इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी लोक निर्माण मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ चुके हैं'.

ये भी पढ़ें: 'शासक न बनें यूपी-बिहार के IAS-IPS, इनसे निपटने की जरूरत', बाहरी अफसरों को मंत्री की चेतावनी

