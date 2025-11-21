सैलानियों का कुफरी से चायल का सफर होगा सुहावना, 52 करोड़ रुपए से चकाचक होगी सड़क
कोटी दौरे पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कई सारी घोषणाएं की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 8:27 PM IST
शिमला: देश-विदेश से आने वाले सैलानियों की सैर कुफरी व चायल की वादियां निहारे बिना अधूरी मानी जाती है. अब सैलानियों का इन पर्यटन स्थलों पर आने का आनंद दोगुना हो जाएगा. कुफरी से चायल के लिए जाने वाली सड़क की दशा सुधारने के लिए 52 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी. कुफरी से चायल का सफर 26 किलोमीटर के करीब है. रास्ते में शिलोनबाग, कोटी, जनेडघाट आदि पर्यटन स्थल पड़ते हैं. सड़क की दशा सही न होने के कारण सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ती थी. हिमाचल सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को कोटी व शिलोनबाग आदि इलाकों के दौरे पर कई घोषणाएं की हैं. उनमें से प्रमुख घोषणा कुफरी-जनेडघाट-चायल सड़क को लेकर है.
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'पर्यटन के लिहाज से ये सड़क बहुत अहम है. इस सड़क पर 51.78 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है. टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी और निविदा खुलने के बाद मार्ग को चौड़ा व बेहतर बनाने का काम शुरू होगा'.
कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की कोटी व दरभोग पंचायत के तहत आयोजित कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री ने कई घोषणाएं की. इस दौरान उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से कोटी से मोई जुब्बड़ संपर्क सड़क, 40 लाख रुपए से निर्मित होने वाली चौखड़िया से धार-करयोड़ी सड़क, भराड़िया से भाईला सड़क, जटोल से नणेया संपर्क सड़कों का शिलान्यास किया. इसके अलावा करीब 1.14 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए दरभोग पंचायत के नए भवन का लोकार्पण किया.
उन्होंने कहा कि चारों सड़कों के शिलान्यासों में से दो सड़कों को चौड़ा व पक्का करने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अन्य दो सड़कों को लेकर ये प्रक्रिया चल रही है. मंत्री ने कहा कि 50 लाख रुपए की लागत से कोटी से रोगी-जुब्बड़ सड़क को चौड़ा व पक्का करने का काम हो रहा है.
कोटी डिग्री कॉलेज को सौगात
कोटी पंचायत में डिग्री कॉलेज में अगले सेशन से बीएड की क्लास शुरू की जाएगी. साथ ही कोटी कॉलेज के मैदान को समतल किया जाएगा और यहां साउंड सिस्टम दिया जाएगा. कोटी कॉलेज की अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया गया.
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कोटी पंचायत क्षेत्र के छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए 45 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं. इसके अलावा दरभोग पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 68 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है. कोटी पंचायत का भवन काफी पुराना हो गया है. इसकी मरम्मत आदि के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं.
मंत्री ने बताया कि कोटी पंचायत के नए कम्यूनिटी सेंटर के लिए 1.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि कोटी एवं दरभोग पंचायत क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या को खत्म करने के लिए पुराने ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने का कार्य जारी है. इस क्षेत्र में 8 बिजली के ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कर 63 केवी के बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करने का काम अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा.
इसके अलावा मंत्री ने महिला मंडल भवन नीन के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, कालो सड़क निर्माण के लिए 50 हजार रुपए, करयोड़ी कैंची सड़क निर्माण के लिए 50 हजार रुपए, महिला मंडल भवन धार-करयोड़ी के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए, शावली घाटी सड़क के लिए 50 हजार रुपए, सामुदायिक भवन जटोली के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तथा पराली खड्ड पर पैदल पुल निर्माण के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी की.
