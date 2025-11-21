ETV Bharat / state

सैलानियों का कुफरी से चायल का सफर होगा सुहावना, 52 करोड़ रुपए से चकाचक होगी सड़क

शिमला: देश-विदेश से आने वाले सैलानियों की सैर कुफरी व चायल की वादियां निहारे बिना अधूरी मानी जाती है. अब सैलानियों का इन पर्यटन स्थलों पर आने का आनंद दोगुना हो जाएगा. कुफरी से चायल के लिए जाने वाली सड़क की दशा सुधारने के लिए 52 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी. कुफरी से चायल का सफर 26 किलोमीटर के करीब है. रास्ते में शिलोनबाग, कोटी, जनेडघाट आदि पर्यटन स्थल पड़ते हैं. सड़क की दशा सही न होने के कारण सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ती थी. हिमाचल सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को कोटी व शिलोनबाग आदि इलाकों के दौरे पर कई घोषणाएं की हैं. उनमें से प्रमुख घोषणा कुफरी-जनेडघाट-चायल सड़क को लेकर है.

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'पर्यटन के लिहाज से ये सड़क बहुत अहम है. इस सड़क पर 51.78 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है. टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी और निविदा खुलने के बाद मार्ग को चौड़ा व बेहतर बनाने का काम शुरू होगा'.

कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की कोटी व दरभोग पंचायत के तहत आयोजित कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री ने कई घोषणाएं की. इस दौरान उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से कोटी से मोई जुब्बड़ संपर्क सड़क, 40 लाख रुपए से निर्मित होने वाली चौखड़िया से धार-करयोड़ी सड़क, भराड़िया से भाईला सड़क, जटोल से नणेया संपर्क सड़कों का शिलान्यास किया. इसके अलावा करीब 1.14 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए दरभोग पंचायत के नए भवन का लोकार्पण किया.

उन्होंने कहा कि चारों सड़कों के शिलान्यासों में से दो सड़कों को चौड़ा व पक्का करने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अन्य दो सड़कों को लेकर ये प्रक्रिया चल रही है. मंत्री ने कहा कि 50 लाख रुपए की लागत से कोटी से रोगी-जुब्बड़ सड़क को चौड़ा व पक्का करने का काम हो रहा है.

कोटी डिग्री कॉलेज को सौगात