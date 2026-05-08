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हिमाचल में IAS और IFS कैडर घटाने पर विचार, कैबिनेट मंत्री धर्माणी ने बताया सीएम का साहसिक कदम

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा जरूरत से ज्यादा अधिकारियों की एक्सपेंशन से बढ़ रहा आर्थिक बोझ. सरकार की प्राथमिकता जरूरतमंद पोस्टों को भरना है.

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी
कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:25 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच IAS और IFS कैडर घटाने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही. प्रदेश सरकार प्रशासनिक ढांचे को छोटा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या घटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की पहल की है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय को प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने साहसिक निर्णय करार दिया है.

सुक्खू सरकार द्वारा केंद्र को आईएएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 153 से घटाकर 147 करने का प्रस्ताव भेजा गया है. वहीं, भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के स्वीकृत पद 114 से घटाकर 83 करने के प्रस्ताव को अंतिम चरण में बताया जा रहा है. इसके अलावा सरकार भविष्य में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के कैडर की भी समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है.

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'जरूरत से ज्यादा अधिकारियों की एक्सपेंशन से प्रदेश पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है. इस संबंध में अधिकारियों से वार्ता की गई तो उन्होंने इसे प्रमोशनल एडमिंस बताया हैं, जिससे एक्सपेंशन इतनी बढ़ गई, जिसे संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो चला है'.

वहीं, राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देते हैं, लेकिन धरातल पर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. फिर ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कैडर में कमी के लिए एक पहल करना साहसिक कदम है, जिसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी उठाया था. लेकिन उस स्तर तक नहीं ले जा पाए. इसीलिए वर्तमान सरकार ने एक सुधारात्मक कदम उठाया है, जिससे प्रदेश के आर्थिक हालात सुधरेंगे और वर्तमान समय में प्रदेश में जिन पोस्टों की ज्यादा जरूरत है, उसे भरा जाएगा. ताकि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके.

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