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हिमाचल में IAS और IFS कैडर घटाने पर विचार, कैबिनेट मंत्री धर्माणी ने बताया सीएम का साहसिक कदम

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच IAS और IFS कैडर घटाने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही. प्रदेश सरकार प्रशासनिक ढांचे को छोटा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या घटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की पहल की है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय को प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने साहसिक निर्णय करार दिया है.

सुक्खू सरकार द्वारा केंद्र को आईएएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 153 से घटाकर 147 करने का प्रस्ताव भेजा गया है. वहीं, भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के स्वीकृत पद 114 से घटाकर 83 करने के प्रस्ताव को अंतिम चरण में बताया जा रहा है. इसके अलावा सरकार भविष्य में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के कैडर की भी समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है.