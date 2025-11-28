ETV Bharat / state

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ आरक्षण रोस्टर? सरकार ने बताई ये वजह

शिमला: हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चा में है. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव के लेकर अभी आरक्षण रोस्टर क्यों जारी नहीं हुआ है? इसको लेकर सरकार ने वजह बताई है. हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार की ओर पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण के निर्धारण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी दी.

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, जी नहीं, पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण का कार्य पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला के डीसी जारी करते हैं. प्रदेश में मानसून सीजन (जुलाई-सितंबर 2025) के दौरान गंभीर आपदा के कारण सभी डीसी राहत के कार्य में लगे थे. जिस कारण से पंचायतों के पुर्नगठन / डिलिमिटेशन के कई प्रस्तावनाओं पर विचार नहीं किया जा सका.

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सवाल के जवाब में कहा, '25 अक्टूबर को कैबिनेट में इसको लेकर निर्णय लिया गया. जिसकी अनुपालना में डीसी को पंचायत के पुनर्गठन को लेकर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने बाद 15 नवंबर तक राज्य राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए गये थे. सभी डीसी से 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त 13 प्रस्ताव पहले की विचाराधीन थे, जिन पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है, जिस वजह से आरक्षण निर्धारण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है'.

विपिन सिंह परमार के ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद की संख्या को लेकर पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान 3615 ग्राम पंचायतें, 81 पंचायत समितियां और 12 जिला परिषदें है. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 3615 पंचायतों में से 42 ग्राम का नगर पालिका में विलय किया गया है. लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायतें उनके कार्यकाल तक कार्य करती रहेगी.

इस दिन समाप्त हो रहा पंचायतों का कार्यकाल

वहीं भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कार्यकाल का कार्यकाल कब समाप्त होने के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश में पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का वर्तमान कार्यकाल अगले साल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, लेकिन जिला लाहौल-स्पीति के विकासखंड केलांग की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति केलांग, जिला परिषद लाहौल-स्पीति और जिला चम्बा के विकासखंड पांगी की ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रहा है. वहीं जिला कुल्लू के विकासखंड आनी की ग्राम पंचायत जाबन और नम्बोग और विकास खंड नगर की ग्राम पंचायत करजों और सोयल का कार्यकाल 8 फरवरी 2027 को समाप्त हो रहा है.