पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ आरक्षण रोस्टर? सरकार ने बताई ये वजह
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज पंचायती राज चुनाव का मुद्दा गूंजा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 6:30 PM IST
शिमला: हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चा में है. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव के लेकर अभी आरक्षण रोस्टर क्यों जारी नहीं हुआ है? इसको लेकर सरकार ने वजह बताई है. हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार की ओर पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण के निर्धारण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी दी.
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, जी नहीं, पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण का कार्य पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला के डीसी जारी करते हैं. प्रदेश में मानसून सीजन (जुलाई-सितंबर 2025) के दौरान गंभीर आपदा के कारण सभी डीसी राहत के कार्य में लगे थे. जिस कारण से पंचायतों के पुर्नगठन / डिलिमिटेशन के कई प्रस्तावनाओं पर विचार नहीं किया जा सका.
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सवाल के जवाब में कहा, '25 अक्टूबर को कैबिनेट में इसको लेकर निर्णय लिया गया. जिसकी अनुपालना में डीसी को पंचायत के पुनर्गठन को लेकर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने बाद 15 नवंबर तक राज्य राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए गये थे. सभी डीसी से 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त 13 प्रस्ताव पहले की विचाराधीन थे, जिन पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है, जिस वजह से आरक्षण निर्धारण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है'.
विपिन सिंह परमार के ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद की संख्या को लेकर पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान 3615 ग्राम पंचायतें, 81 पंचायत समितियां और 12 जिला परिषदें है. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 3615 पंचायतों में से 42 ग्राम का नगर पालिका में विलय किया गया है. लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायतें उनके कार्यकाल तक कार्य करती रहेगी.
इस दिन समाप्त हो रहा पंचायतों का कार्यकाल
वहीं भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कार्यकाल का कार्यकाल कब समाप्त होने के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश में पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का वर्तमान कार्यकाल अगले साल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, लेकिन जिला लाहौल-स्पीति के विकासखंड केलांग की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति केलांग, जिला परिषद लाहौल-स्पीति और जिला चम्बा के विकासखंड पांगी की ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रहा है. वहीं जिला कुल्लू के विकासखंड आनी की ग्राम पंचायत जाबन और नम्बोग और विकास खंड नगर की ग्राम पंचायत करजों और सोयल का कार्यकाल 8 फरवरी 2027 को समाप्त हो रहा है.
इतनी पंचायतों में मतदाता सूची तैयार
वहीं, भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के एक अन्य सवाल के जवाब ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी दी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 3577 पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार कर दी है. 29 पंचायत की मतदाता सूचियां तैयार की जा रही है. वहीं पंचायती राज संस्थाओं के सीमांकन एवं आरक्षण निर्धारण का कार्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धाराओं 8, 78, 89 व 125 और हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 28, 87, 88 व 89 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला के डीसी द्वारा किया जा रहा है.
चुनाव खर्च के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन
भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के एक अन्य प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन को पारदर्शी, सुचारू एवं समयबद्ध रूप से संपन्न करवाने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने जानकारी दी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च ऑनलाइन भरने के लिए एक एप्लीकेशन विकसित की है. जिसका नाम Candidate Expenditure Reporting System (CERS) और आम जनता को नामाकन पत्र से ले कर परिणाम सूची देखने के लिए Data Profiler Management Information System (DPMIS) एप्लीकेशन विकसित की है. इसके अतिरिक्त आम लोगों के लिए दो एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर Voter Sarathi App और ERMS Software के माध्यम से मतदाता अपने नाम की जांच सूची में कर सकता है.
उन्होंने जानकारी दी कि महिला एवं अनुसूचित वर्गों के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा तद्धीन अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला के डीसी की ओर से पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के स्थानों तथा सभापतियों के पदों को आरक्षित करने प्रावधान है. जिसे संबंधित डीसी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है. इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के अनुसार निर्वाचन के संचालन निदेशन और नियंत्रण कार्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के प्रावधानों अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है.
