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'NHAI अधिकारियों को नहीं हिमाचल के लोगों की जान-माल की परवाह, फोरलेन निर्माण से घरों में आई दरार'

संजौली-भट्टाकुफर में फोरलेन टनल से मकानों को खतरा. मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले- सरकार गंभीर, बनेगी हाई पावर कमेटी.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 10:01 PM IST

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शिमला: संजौली, भट्टाकुफर और ढली क्षेत्र में फोरलेन टनल निर्माण के चलते काफी मकानों में दरारें आई है. लोग डर के साये में जी रहे है और प्रशासन से राहत की गुहार लगा रहे है. मंगलवार को स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष प्रभावित मकानों और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

13 से 14 इमारतों में देखी गई बड़ी दरारें

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि टनल निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है. संजौली, भट्टाकुफर और ढली क्षेत्र में कई मकानों में दरारें आने की शिकायतें सामने आई हैं. करीब 13 से 14 इमारतों में बड़ी दरारें देखी गई हैं और प्रभावित मकानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है.

NHAI पर भड़के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)

'NHAI अधिकारियों को नहीं लोगों की जान-माल की चिंता'

कैबिनेट मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए. अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया, "निर्माण में सब-स्टैंडर्ड काम किया जा रहा है. एनएचएआई के अधिकारियों को लोगों की जान-माल की सुरक्षा और हिमाचल के हितों की पर्याप्त चिंता नहीं है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए".

'मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ करेंगे मीटिंग'

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के बाद फिलहाल निर्माण कार्य की अनुमति वापस लेते हुए काम रोकने के आदेश जारी किए हैं. इससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है. वह जल्द ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे.

तय होनी चाहिए जवाबदेही: अनिरुद्ध सिंह

उन्होंने कहा कि बैठक में पर्यावरण विशेषज्ञों, भूवैज्ञानिकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा और एक हाई पावर कमेटी गठित करने पर विचार किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके. टनल निर्माण से हुए नुकसान के वास्तविक कारणों का पता लगाने के साथ-साथ यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए.

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