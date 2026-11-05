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दिवाली में इस बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगा 10 हजार का बोनस

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्यों में जुटे हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के तहत अब तक 115 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. सरकार के मौजूदा कार्यकाल में 51 हजार श्रमिकों को इस सहायता का लाभ मिला है. कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में भी 1,047 निर्माण श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो चुके हैं. इन श्रमिकों के परिवारों को शिक्षा और विवाह सहायता के रूप में करीब 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है. सरकार का प्रयास है कि निर्माण कार्यों में लगे अधिक से अधिक पात्र कामगार बोर्ड से जुड़ें, ताकि उन्हें भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

ग्राम पंचायत चमयाना के सामुदायिक भवन में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड के शिमला क्षेत्र की ओर से आयोजित एक दिवसीय शिविर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे. इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कामगार बोर्ड श्रमिकों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है. उन्होंने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के गरीब परिवारों और निर्माण कार्यों में लगे पात्र श्रमिकों का बोर्ड में पंजीकरण करवाएं. इससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और अन्य आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है. क्षेत्र की नौ सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शामिल किया गया है, ताकि पूरे क्षेत्र में सड़क संपर्क और विकास को गति मिल सके. दीपावली पर बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगा 10 हजार का बोनस हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार बोर्ड के कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर 10 हजार रुपये का बोनस प्रदान किया जाएगा. उन्होंने इसे कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने और उनका उत्साह बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया". शिक्षा से लेकर विवाह और पेंशन तक मिल रही सहायता