ETV Bharat / state

नशे के खिलाफ हिमाचल सरकार की नई पहल, प्रदेश भर में होगा एंटी चिट्टा अवयेरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट

हिमाचल में चिट्टा का जाल शहर से लेकर गांवों तक पहुंच चुका है. अब सुक्खू सरकार इसको लेकर नई पहल शुरू करने जा रही है.

पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह
पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 'सफेद जहर' चिट्टा तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है. आलम ये है कि हिमाचल प्रदेश की 264 पंचायतों को चिट्टे ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका है और युवा पीढ़ी इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए अब सरकार भी चिट्टे के नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है. इसके लिए सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है. ताकि, युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके.

एंटी चिट्टा ग्राम सभा होगी आयोजित

शिमला में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'चिट्टे को लेकर सरकार गंभीर हैं. प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 21 और 22 जनवरी को एंटी चिट्टा ग्राम सभा आयोजित की जाएगी. इन ग्राम सभाओं में चिट्टे से जुड़ी सूचनाओं की समीक्षा, चिट्टा की लत में फंसे स्थानीय युवाओं के पुनर्वास समेत अन्य विषयों पर चर्चा के साथ कार्रवाई होगी'.

इन एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं में अन्य विभागों के अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए जाएंगे. ग्राम सभा में चिट्टा से संबंधित पंचायत की मैपिंग की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति चिट्टा तस्करों के बारे में पुलिस को सूचना देगा, उसे इनाम राशि प्रदान की जाएगी. वहीं सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखा जाएगा.

एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट

अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'हिमाचल में नशे के खिलाफ प्रदेश भर में प्रीमियर लीग की तर्ज पर एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे. अगले महीने फरवरी के पहले सप्ताह में इन टूर्नामेंट में कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल की स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी. ये टूर्नामेंट ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे. विजेता टीमों को 21 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा'.

उन्होंने कहा कि चिट्टे में संलिप्त अधिकारियों को भी बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। वे चाहे फिर किसी भी विभाग में कार्यरत हो. जिन्होंने नशे के काले कारोबार से संपत्ति जोड़ी है. ऐसे लोगों की संपत्ति को नष्ट किया जाएगा.

264 पंचायतें अति संवेदनशील

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, हिमाचल प्रदेश की सभी 3577 पंचायतों में एंटी चिट्टा ग्राम सभा आयोजित होंगी. हिमाचल में अन्य राज्यों के बॉर्डर के साथ लगती 264 पंचायतें एंटी चिट्टे के लिहाज से अति संवेदनशील है, जहां अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: अफसरशाही पर विक्रमादित्य के बयान पर अनिरुद्ध सिंह की खरी-खरी, 'अगर कोई काम कराना नहीं जानता तो ये उसकी कमी'

TAGGED:

ANTI CHITTA AWARENESS
ANTI CHITTA SPORTS TOURNAMENT
HIMACHAL AGAINST DRUG ABUSE
ANTI CHITTA GRAM SABHA IN HIMACHAL
ANIRUDH SINGH ON CHITTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.