ETV Bharat / state

यूजीसी कानून जाति भेद और हिंसा कराने वाला,आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर मिले : अनिरुद्धाचार्य महाराज

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने आरक्षण पर सभी का अधिकार होने की बात कही है.अनिरुद्धाचार्य के मुताबिक सनातन बांटने नहीं एक करने का संदेश देता है.

ANIRUDDHACHARYA MAHARAJ STATEMENT
यूजीसी कानून जाति भेद और हिंसा कराने वाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह में अनिरुद्धाचार्य महाराज की नौ दिवसीय कथा शुरु हो गई है. अनिरुद्धाचार्य ने कलयुग में सत्संग को मानव सुधार और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अहम बताया. उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के सहज, सरल और धार्मिक भावनाओं को दूसरों से अलग कहा. अनिरुद्धाचार्य ने सनातन धर्म को देश समाज और परिवार को एक सूत्र मे बांधने वाला बताया और मनु स्मृति को गलत व्याख्या कर संविधान को अव्यवस्थित करने का आरोप लगाया.

यूजीसी कानून को बताया गलत

अनिरुद्धाचार्य महाराज ने यूजीसी कानून को गलत बताया. उन्होंने ऐसे कानून से समाज में जाति हिंसा फैलने की आशंका जताई है. उन्होंने आरक्षण का समर्थन करते हुए आरक्षण उन परिवार को देने की मांग की है जो सामाजिक रूप से दबे हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं.

यूजीसी कानून को लेकर अनिरुद्धाचार्य महाराज का बयान (Etv Bharat)

मेरा ये मानना है कि आरक्षण पर सभी का अधिकार होना चाहिए.आरक्षण उसको मिले जिसे उसकी जरुरत है,जो आर्थिक रुप से कमजोर हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो,उसे आरक्षण मिलना चाहिए,वर्ण के आधार पर आरक्षण क्यों देना.ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू की है,तो फिर सरकार जाति प्रमाण पत्र क्यों बांट रही है.आरक्षण सरकार दे रही हैं और बदनाम पंडितजी को किया जा रहा है.

कलियुग में भक्ति कथा सुनने से जीवन में सुधार

अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भागवत कथा, रामकथा सुनने और सुनाने से कलयुग का प्रभाव कम होता है. कलयुग में कई तरह के अमानवीयकृत होते हैं, इसका समाज में दुष्प्रभाव होता है. लेकिन धार्मिक आयोजन से लोगों के मन से विकृति निकलती है. लोग अपने जीवन में सुधार लाते हैं. सनातन धर्म में कभी किसी नारी का अपमान नहीं किया गया, ना ही किसी समाज को नीचा दिखाया गया है.आज जात पात के नाम पर लड़ाने की कूटनीति चल रही है. जब-जब हम आपस में लड़े हैं, तब-तब बाहरी हमारे बीच घुसकर हम पर राज किए हैं. ये अंग्रेजों की नीति रही है. समाज में अंतरजातीय शादी की व्यवस्था कभी नहीं रही है, अपने ही समाज में विवाह उत्तम होता है.

Aniruddhacharya Maharaj statement
यूजीसी कानून जाति भेद और हिंसा कराने वाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिल्मों में संत समाज को गलत तरीके से दिखाने का आरोप

अनिरुद्धाचार्य महराज ने फिल्मों के माध्यम से सवर्णों को हमेशा विलेन बताने का आरोप लगाया. सनातन धर्म को पीछे करने और इस्लाम को आगे करने की बात कहते हुए आश्रम जैसी फिल्मों में साधु संतों को दूसरा स्वरुप दिखाने का आरोप लगाया. उन्होंने फिल्म हनुमान अंश की तारीफ की और ऋषि मुनियों के जीवन पर आधारित फिल्म बनाने और उन्हें जेन जी तक पहुंचाने की मांग की. ताकि युवा अपने धर्म, साधु संतों के जीवन और उनकी अविष्कारों को जान कर आज के दिग्भ्रमित करने वाली जानकारी से अपने आपको दूर रखने में सहायक हो.

ढोलकल गणेश की महिमा : विघ्नहर्ता ने परशुराम के फरसे का सहा था वार, युद्ध के बाद मिला एकदंत नाम

भिलाई गणेश पंडाल: सेक्टर 2 में सजा मन्नत मंदिर, मां तारापीठ के आशीर्वाद के साथ आस्था और प्रकृति के संगम में गणपति के दर्शन

गणेश चतुर्थी 2026: 800 साल पुराने दक्षिणमुखी गणपति, पहले विघ्नहर्ता के दर्शन फिर मां दंतेश्वरी के दरबार पहुंचते हैं भक्त

TAGGED:

STATEMENT ON UGC LAW RESERVATION
DECLARED SANATAN SUPREME
अनिरुद्धाचार्य महाराज
सनातन
ANIRUDDHACHARYA MAHARAJ STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.