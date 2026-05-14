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देश के सबसे गर्म शहर में इंसान ही नहीं जानवर भी लू की चपेट में, घट गया मिल्क प्रोडक्शन

रतलाम में लगातार तीन दिन से 46 डिग्री के पर बना हुआ है तापमान. आने वाले दिनों में भी भीषण लू चलने की संभावना. संवाददाता दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ratlam hottest city in India
47 डिग्री पार रतलाम का तापमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:30 AM IST

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Updated : May 14, 2026 at 10:56 AM IST

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रतलाम: शब ए मालवा(मालवा की रात) की शीतलता का जिक्र कई ऐतिहासिक पुस्तकों में किया गया है. लेकिन अब ये रात भी सुहावनी नहीं रही है क्योंकि मध्य प्रदेश का रतलाम और मालवा क्षेत्र भट्टी की तरह तप रहा है. जिसकी वजह से अब इस क्षेत्र की रातें भी गर्म हो गई हैं.

देश के सबसे गर्म शहरो में शुमार रतलाम का तापमान 47 डिग्री पार कर गया है. इस वजह से यहां अब इंसान ही नहीं बेजुबान पशु पक्षियों को भी आफत का सामना करना पड़ रहा है. भीषण लू और बढ़े हुए तापमान की वजह से इस क्षेत्र का दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है. आइए जानने की कोशिश करते हैं इस शहर की गर्मी क्यों हर साल रिकार्ड तोड़ रही है.

रतलाम में पड़ रही भीषण गर्मी (ETV Bharat)

पर्यावरणविद् बोले - भौगोलिक स्थिति और बढ़ता शहरीकरण मुख्य वजह, यह प्रकृति का कोप

ईटीवी भारत की टीम ने पर्यावरण डाइजेस्ट के प्रधान संपादक और पर्यावरणविद खुशाल सिंह पुरोहित से चर्चा की. उन्होंने कहा, "कारण सबको पता है, इसके बावजूद हर कोई प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है. सबसे पहला कारण जिले की भौगोलिक स्थिति है. रतलाम जिले की सीमाएं राजस्थान और गुजरात से लगी हुई हैं. जिसमें अधिकांश हिस्सा सूखा और वनविहीन है. जिसकी वजह से पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं का नाका रतलाम बन जाता है."

Ratlam hottest city in India
रतलाम में पड़ रही भीषण गर्मी (ETV Bharat)

पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जलस्तर का कम होने और कंक्रीट की सड़कों ने बढ़ाई परेशानी

कुशाल सिंह पुरोहित ने आगे कहा, "बीते दो-तीन वर्षों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जलस्तर का कम हो जाना और सीमेंट, कंक्रीट सड़कों का लगातार बढ़ने की वजह से अब इन गर्म हवाओं का असर तापमान 45 डिग्री से ऊपर की स्थिति पैदा कर रहा है. 2020 के बाद सीमेंट कंक्रीट की सड़कों और कंक्रीट के मकान के निर्माण में शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तेजी आई है. जिसकी वजह से तेज धूप में सीमेंट कंक्रीट गर्मी को अवशोषित कर रहा है."

"वहीं, भौगोलिक जल स्रोत का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है जिसकी वजह से मिट्टी और हवाओं में नमी नहीं है. विकास कार्यों के लिए या खेती की जगह बनाने के लिए पेड़ों की अंधा धुंध कटाई लगातार जारी है. जिसकी वजह से अब रतलाम सहित संपूर्ण मालवा में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसके अलावा लोगों की बढ़ती हुई लाइफस्टाइल में AC और कार अनिवार्य हो गए हैं. जिसकी वजह से भी तापमान में वृद्धि देखी जा रही है."

पशुओं पर भी आई आफत, सूख गया दुधारू पशुओं का दूध

आमतौर पर मई के महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी और लू की चपेट से बचने के लिए लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन पशु-पक्षियों के लिए यह आफत बन जाती है. दूध देने वाले पालतू पशुओं को खेत के खुले गर्म वातावरण में बांध दिया जाता है जहां उन्हें भी लू लगने का खतरा बना रहता है. इस ओर किसी का ध्यान नहीं रहता है. नतीजतन पशु बीमा हो जाते हैं और दुग्ध उत्पादन भी घट जाता है.

वेटरिनरी विभाग के डॉक्टर एनसी पुरोहित ने बताया "पालतू पशुओं को भी भीषण गर्मी में लू लगने का खतरा बना रहता है. इसका सर्वाधिक असर दुधारू पशु पर पड़ता है. जिसमें दूध देने वाले पशु की दूध देने की क्षमता कम हो जाती है. पशुपालकों को चाहिए कि जिस तरह हम अपनी सुरक्षा भीषण गर्मी से करते हैं. उसी तरह पालतू पशुओं को भी छायादार और गर्म हवा के संपर्क में नहीं आने वाले स्थान पर बांधना चाहिए. दिन में तीन से चार बार उन्हें ठंडा पानी उपलब्ध करवाना चाहिए. पशुओं को खाने के लिए हरे चारे के साथ सूखा चारा निश्चित अनुपात में खिलाना चाहिए. बीमार होने पर पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए.

बहरहाल रतलाम में लगातार तीसरे दिन पर 46 डिग्री के पर बना हुआ है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लू चलने और तापमान 46 डिग्री के ऊपर बने रहने की संभावना जताई है.

Last Updated : May 14, 2026 at 10:56 AM IST

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