जशपुर टू झारखंड चल रहा मवेशी तस्करी का खेल, कंटेनर से 65 मवेशी बरामद, 2 जानवरों ने तोड़ा दम
मवेशी से भरे कंटेनर को पुलिस से बचाने के लिए आगे-आगे चल रही कार को पुलिस ने पकड़ा. तरुण शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 6:39 PM IST
जशपुर: छत्तीसगढ़ से झारखंड तक गौवंशों की तस्करी की बड़ी घटना बगीचा थाना क्षेत्र में सामने आई है. ऑपरेशन शंखनाद के तहत पुलिस ने 10 अक्टूबर की सुबह करीब 4:30 बजे ग्राम खंटाडांड़ में घेराबंदी कर मवेशियों से भरा एक कंटेनर ट्रक पकड़ा. कंटेनर के भीतर 67 मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था. इनमें से 2 मवेशियों की मौत हो चुकी थी.
अंबिकापुर टू झारखंड मवेशी तस्करी का खेल
पुलिस ने मौके से झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले चालक रेहान अंसारी को गिरफ्तार किया है. ट्रक के साथ मवेशियों की तस्करी के लिए रास्ते की रेकी करने में इस्तेमाल की जा रही एक मारुति सुजुकी एस-प्रेसो कार भी जब्त की गई है. पुलिस को इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिली है, जिनकी तलाश की जा रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कंटेनर में अंबिकापुर की ओर से भारी संख्या में मवेशी भरकर बगीचा के रास्ते झारखंड ले जाए जा रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने कार्रवाई की.
ग्राम पेटा में नाकाबंदी कर पकड़ा गया
पुलिस ने ग्राम पेटा में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान 10 अक्टूबर की सुबह करीब 4:30 बजे संदिग्ध कंटेनर वहां पहुंचा. पुलिस को देखकर चालक ने वाहन रोकने के बजाय दूसरे रास्ते से तेजी से भागने की कोशिश की. पुलिस टीम ने पीछा करते हुए ग्राम खंटाडांड़ में कंटेनर को रोक लिया. तलाशी के दौरान उसके भीतर 67 मवेशी मिले, जिन्हें बेहद अमानवीय तरीके से भरा गया था। इनमें 2 मवेशी मृत पाए गए.
अंबिकापुर से झारखंड तक फैला मवेशी तस्करों का जाल
पुलिस ने चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम रेहान अंसारी, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम सिसई, जिला गुमला, झारखंड बताया गया. मवेशियोंं के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. पुलिस ने सभी गौवंशों को बरामद कर पशु चिकित्सक से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया. मृत गौवंशों का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कंटेनर ट्रक को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
तस्करी के रास्ते की रेकी कर रही थी कार
इस कार्रवाई में पुलिस ने मारुति सुजुकी एस-प्रेसो कारभी जब्त की है. पुलिस के मुताबिक, इस कार का इस्तेमाल गौ-तस्करी के लिए रास्ते की रेकी करने में किया जा रहा था. कार चलाने वाला आरोपी फिलहाल फरार है. पुलिस उसकी पहचान और पतासाजी में जुटी है. पूछताछ के दौरान तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की संलिप्तता के संकेत भी मिले हैं. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाकर अन्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
बगीचा थाने में अपराध दर्ज
पुलिस ने आरोपी रेहान अंसारी के विरुद्ध बगीचा थाने में अपराध दर्ज किया है. उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 और 10, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है.
गौवंश तस्करी के विरुद्ध जशपुर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. इस मामले में 65 गौवंशों को मुक्त कराया गया है और तस्करी में इस्तेमाल कंटेनर ट्रक सहित रास्ते की रेकी करने वाली कार को जब्त किया गया है. तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी पतासाजी की जा रही है. गौवंशों की तस्करी और पशुओं के साथ क्रूरता करने वालों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा: डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर
जनवरी से अब तक 1108 मवेशी मुक्त, 131 आरोपी गिरफ्तार
जशपुर पुलिस गौवंश तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन शंखनाद के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक जिले में गौ-तस्करी के 98 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1108 गौवंशों को मुक्त कराया गया है. इन मामलों में 131 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 36 वाहनों को जब्त किया गया है. पुलिस का कहना है कि गौवंशों के अवैध परिवहन में शामिल लोगों के साथ-साथ इस कारोबार के नेटवर्क पर भी नजर रखी जा रही है.
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