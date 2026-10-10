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जशपुर टू झारखंड चल रहा मवेशी तस्करी का खेल, कंटेनर से 65 मवेशी बरामद, 2 जानवरों ने तोड़ा दम

मवेशी तस्करी का खेल ( ETV Bharat )

जशपुर: छत्तीसगढ़ से झारखंड तक गौवंशों की तस्करी की बड़ी घटना बगीचा थाना क्षेत्र में सामने आई है. ऑपरेशन शंखनाद के तहत पुलिस ने 10 अक्टूबर की सुबह करीब 4:30 बजे ग्राम खंटाडांड़ में घेराबंदी कर मवेशियों से भरा एक कंटेनर ट्रक पकड़ा. कंटेनर के भीतर 67 मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था. इनमें से 2 मवेशियों की मौत हो चुकी थी.

अंबिकापुर टू झारखंड मवेशी तस्करी का खेल पुलिस ने मौके से झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले चालक रेहान अंसारी को गिरफ्तार किया है. ट्रक के साथ मवेशियों की तस्करी के लिए रास्ते की रेकी करने में इस्तेमाल की जा रही एक मारुति सुजुकी एस-प्रेसो कार भी जब्त की गई है. पुलिस को इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिली है, जिनकी तलाश की जा रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कंटेनर में अंबिकापुर की ओर से भारी संख्या में मवेशी भरकर बगीचा के रास्ते झारखंड ले जाए जा रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने कार्रवाई की.