ETV Bharat / state

तेलंगाना की घटना के विरोध में लखनऊ में सड़क पर उतरे पशु प्रेमी, निकाला साइलेंट कैंडिल मार्च

पशु कल्याण संगठनों और एनिमल एक्टिविस्ट्स ने लोहिया पार्क में मार्च निकालकर घोर निंदा की. साथ ही नियमों को सख्त करने की मांग की.

पशु प्रेमी ने निकाला कैंडिल मार्च.
पशु प्रेमी ने निकाला कैंडिल मार्च. (Photo Credit; Fairy Tales Masoom Foundation)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 11:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : तेलंगाना में स्ट्रीट डॉग्स और बंदरों को जहर देकर मार दिए जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस अमानवीय कृत्य के विरोध में रविवार शाम लखनऊ में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ. शहर के विभिन्न पशु कल्याण संगठनों और एनिमल एक्टिविस्ट्स ने लोहिया पार्क में साइलेंट कैंडिल मार्च निकालकर घोर निंदा की. प्रदर्शनकारियों ने साफ संदेश दिया कि समाज अब पशुओं के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा.

​यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शाम 6 बजे गोमती नगर स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क के गेट नंबर–2 से प्रारंभ हुआ. हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां और पशु क्रूरता के खिलाफ संदेश लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने मौन वॉक की. मार्च का मुख्य संदेश था पशुओं के खिलाफ हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.

मार्च में फेयरी टेल्स मासूम फाउंडेशन, आसरा द हेल्पिंग हैंड्स, जीव आश्रय, सेव लिविंग स्पीशीज विद अस, दया संजीव सेवा समिति समेत कई एनजीओ शामिल रहे. प्रख्यात एनिमल एक्टिविस्ट अनु बोस ने भी इस मार्च में सक्रिय भूमिका निभाई.

​फेयरी टेल्स मासूम फाउंडेशन की डायरेक्टर नेहा और वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट सैयद अली हसनैन आब्दी ने प्रशासन से मांग की कि ​तेलंगाना की घटना के दोषियों के विरुद्ध तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. ​भविष्य में ऐसी अमानवीयता रोकने के लिए स्ट्रीट एनिमल्स की सुरक्षा हेतु ठोस नीति बनाई जाए. ​पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सजा के प्रावधानों को और अधिक सख्त किया जाए.

​आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यदि समाज आज ऐसी जघन्य घटनाओं के खिलाफ चुप रहा, तो भविष्य में यह अमानवीयता और अधिक भयावह रूप ले लेगी. यह साइलेंट प्रोटेस्ट इस बात का प्रमाण है कि लखनऊ का नागरिक समाज अब पशुओं के अधिकारों और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह जागरूक हो चुका है.

यह भी पढ़ें : पद्म पुरस्कार 2026; यूपी को एक पद्म विभूषण और 10 पद्मश्री सम्मान, जानें योगदान

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
KILLING OF DOGS IN TELANGANA
ANIMAL LOVERS MARCH IN LUCKNOW
लखनऊ में सड़क पर उतरे पशु प्रेमी
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.