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जमशेदपुर के 'मंकी मैन' की आहट को भी समझे जाते हैं बेजुबान, जानिए कैसे गहरा हुआ यह लगाव

जमशेदपुर के पशु प्रेमी संजय कुमार सरोज 'मंकी मैन' के नाम से जाने जाते हैं, उनका बंदरों से गहरा लगाव है. जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 6:00 AM IST

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जमशेदपुर: इंसान और प्रकृति का रिश्ता सिर्फ जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है. इनमें संवेदना भी देखने को मिलती है. कुछ ऐसी ही कहानी है जमशेदपुर के एक शख्स की, जिन्हें प्यार से लोगों ने 'मंकी मैन' की उपाधि से नवाजा है. देखिये ईटीवी भारत की रिपोर्ट.

ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और स्टील सिटी के नाम से मशहूर लौहनगरी जमशेदपुर के लोग जंगली जानवरों से गहरा लगाव रखते हैं. कुछ ऐसी ही कहानी है एक पशु प्रेमी की, जिनकी आहट को बेज़ुबान भी समझ जाते हैं.

पशु प्रेमी संजय सरोज का बेजुबानों से विशेष लगाव (Etv Bharat)

बेजुबानों के साथ बीतती है पशु प्रेमी की छुट्टियां

दरअसल, जमशेदपुर शहर में रहने वाले और पेशे से अधिवक्ता संजय कुमार सरोज जिनकी बेजुबानों से दोस्ती की कहानी इन दिनों चर्चा में है. भाग दौड़ की दुनिया में लोग छुट्टी के दिनों में परिवार के साथ समय बिताते हैं. जिसमें कुछ लोग घूमने जाते हैं लेकिन अधिवक्ता संजय सरोज की छुट्टी प्रकृति के बीच बेजुबानों के साथ बीतती है. छूट्टी के दिन चाहे रविवार हो या कोई और दिन. संजय सरोज अपनी कार में केले, चना और कुछ खाने का सामान लेकर शहर से सटे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं.

अपने साथ बंदरों के ले जाते हैं ढेर सारा खाना

दरअसल, दलमा के जंगलों में जाते ही उनके आगमन का अहसास जंगल में रहने वाले बंदरों को पहले से ही हो जाता है और कार के रुकते ही बड़ी संख्या में बंदर, संजय सरोज को चारों तरफ से घेर लेते हैं. इस दौरान अधिवक्ता संजय अपनी कार से केले की कैरेट निकालते हैं और शुरू हो जाता है बंदरों द्वारा खाने का सिलसिला. बंदर, संजय कुमार के हाथ से केले लेकर बड़े मजे से खाते हैं. कुछ उनके कंधे पर भी बैठे जाते हैं. बंदरों की भीड़ में छोटे बड़े बंदर के अलावा बच्चों को गोद में लेकर उनकी मां भी केले का आनंद लेती है.

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बंदरों को चने खिलाते हुए पशुप्रेमी संजय कुमार सरोज (Etv Bharat)

ऐसे शुरू हुआ था कारवां

संजय सरोज कभी-कभी बंदरों को आवाज भी लगाते हैं. बंदरों की चीख भी सुनाई देती है लेकिन झुंड में आये बंदरों से संजय सरोज को कुछ भी खतरा नहीं है. जंगल में कुछ विशेष पॉइट है, जहां संजय के जाते ही बंदर वहां आ जाते हैं और प्रकृति के बेजुबानों के साथ इंसान का प्यार साफ झलकता है. दरअसल, अधिवक्ता संजय कुमार अपने साथियों के साथ दलमा के जंगलों मे जाते थे. इस दौरान जानवरों को कुछ खिलाने की कोशिश की और धीरे-धीरे कोशिश रंग लाने लगी और 2017 से आज तक वे छुट्टी के दिन बिना रुके अपनी कार में खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं.

Animal lover
खाने के इंतजार में दो बंदर (Etv Bharat)

पशु प्रेमी ने बंदरों के रखे हैं कई नाम

संजय कुमार बताते हैं कि उन्होंने कुछ बंदरों का नाम भी रखा है. एक बंदरिया का एक हाथ नहीं है उसका नाम चिंकी है. इसके अलावा शेरा, डॉन, बादशाह और साम्भा भी उनकी पसंद है. संजय बताते हैं कि शुरूआती दौर में कम संख्या में बंदर आते थे. दूर से ही खाने की चीजों को लेकर चले जाते थे. अब वो काफी करीब हैं. वो बताते हैं कि इन्हें खिलाकर मन को अलग तरह की शांति मिलती है. यह काम मुझे तनाव मुक्त रखता है. बेजुबानों के साथ लगाव देखकर लोग मुझे 'मंकी मैन' भी कहते हैं लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता.

Animal lover Sanjay Kumar Saroj
बंदरों को बीच पशुप्रेमी संजय कुमार सरोज (Etv Bharat)

प्रकृति से प्यार की जरूरत

आमतौर पर किसी भी जानवर के करीब जाने से रिएक्शन देखने को मिलता है लेकिन जानवरों में भी सोचने समझने की शक्ति होती है. संजय कुमार के बंदर प्रेम से जंगल में आने वाले पर्यटक भी प्रभावित होते हैं. उनका कहना है कि प्रकति ने हमें काफी कुछ दिया है. बस हमें उसे समझने की जरुरत है. प्रकृति से प्रेम करने की जरुरत है.

'मंकी मैन' के नाम से जाने जाते हैं संजय सोरज

संजय सरोज जैसे शख्स का जंगल के जानवरों से लगाव एक मिसाल है. कुछ लोग बताते हैं कि बंदर जिन्हें जंगल या चिड़ियाघर में देखने का मौका मिलता है, इसे पाल नहीं सकते लेकिन संजय सरोज जैसे व्यक्ति का बेजुबानों के प्रति प्रेम प्रकृति के प्रति सच्चा प्यार है. बंदर भी उनके आने की आहट को समझते है ओर ऐसा लगता है मानो वो इनके इंतजार में रहते हैं. इसलिए शहर में लोग संजय सरोज को 'मंकी मैन' के नाम से जानते हैं. हम उन्हें जंगल लवर कहते है.

इंसानों की तरह सोच और समझ सकते हैं बंदर: विशेषज्ञ

आमतौर पर यह देखा गया है कि बंदर झपट्टा मारने के लिए तैयार रहते हैं. इस हरकत से लोग जख्मी हो जाते हैं लेकिन अधिवक्ता संजय सरोज के साथ जिन बंदरों का लगाव है वो एक अलग किस्म के प्रजाति हैं. इसकी पुष्टि करने वाले जैव एवं पर्यावरण विशेषज्ञ बताते हैं कि जमशेदपुर से सटे पहाड़ी जंगल के क्षेत्र में रीसस मंकी पाए जाते हैं, जो झुंड में रहते हैं. इनमें इंसान की तरह सोचने समझने की शक्ति होती है. ये काफी चालाक होते हैं. सिर्फ पेड़ पौधा ही प्रकृति नहींं सभी तरह के जानवर भी प्रकृति का एक भाग है ओर अधिवक्ता संजय सरोज की यह सेवा भावना ओर प्रकृति प्रेम सराहनीय है.

पशु प्रेमी का बंदरों के प्रति अलग लगाव

कोर्ट से जंगल के सफर में अधिवक्ता संजय सरोज के जंगल में एंट्री होते ही बंदरों को समझ में आ जाता है कि उनसे प्रेम करने वाला उनके करीब आ रहा है ओर 'मंकी मैन' संजय सरोज उन बंदरों के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है. बहरहाल कोर्ट में न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता संजय सरोज का प्रकृति के बेजुबानों के प्रति प्रेम अपने हिस्से के पर्यावरण को न्याय दिलाने से कम नहीं है.

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जमशेदपुर के मंकी मैन
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