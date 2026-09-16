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देवघर में मवेशियों पर लम्पी का कहर! पशुपालकों की बढ़ी चिंता, बोले- गाय बीमार हुई तो परिवार की आमदनी पर संकट

देवघर में लम्पी स्किन डिजीज की चपेट में मवेशियों के आने से पशुपालक चिंतित हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Cattle infected with Lumpi virus
देवघर में लंपी वायरस से संक्रमित मवेशी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 8:45 PM IST

4 Min Read
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देवघर: जिले के कई प्रखंडों में इन दिनों पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज (LSD) के मामले सामने आने से पशुपालक परेशान हैं. सारठ, पालोजोरी, सोनारायठाढ़ी और देवघर प्रखंड के कई पशुपालकों का कहना है कि उनके पशु इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं.

खासकर गाय और बछड़ों में बीमारी के लक्षण दिखाई देने के बाद पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक नुकसान की भी चिंता सताने लगी है.

लंपी वायरस से संक्रमित मवेशी (Etv Bharat)

पशुपालकों की बढ़ी परेशानी

पशुपालकों के मुताबिक, शुरुआत में गायों के शरीर पर चकत्ते और गांठ जैसे लक्षण दिखाई दिए. इसके बाद उन्होंने स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सकों से संपर्क कर इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन कई पशुओं में बीमारी फैलती चली गई. कुछ पशुपालकों का कहना है कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें अपने पशुओं की जान को लेकर भी चिंता सताने लगी है.

गाय बीमार हुई तो बढ़ी परेशानी

पशुपालकों का कहना है कि उनके परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें मुख्य रूप से पशुपालन और दूध की बिक्री से पूरी होती हैं. ऐसे में जब दूध देने वाली गाय ही बीमार पड़ जाए तो परिवार की आय सीधे प्रभावित होती है. बीमारी बढ़ने की स्थिति में इलाज का खर्च और दूध उत्पादन में कमी, दोनों का असर पशुपालकों पर पड़ रहा है.

पशुपालक सरकार से लगा रहे गुहार

लम्पी स्किन डिजीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए पशुपालक, सरकार और पशुपालन विभाग से बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाने और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि समय रहते टीकाकरण और उपचार की व्यवस्था होने से पशुओं को बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सकता है.

विभाग ने कहा- चिंता की कोई बात नहीं, रखें धैर्य पशुपालक

पशुपालकों की चिंता को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि लम्पी स्किन डिजीज एक चर्म रोग है, जो बारिश के बाद पशुओं में फैलता है. उन्होंने माना कि इस वर्ष जिले में बीमारी का प्रकोप अधिक दिखाई दे रहा है, जिससे पशुपालक चिंतित हैं.

उन्होंने बताया कि पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले के विभिन्न पशु अस्पतालों को लम्पी स्किन डिजीज के खिलाफ व्यापक स्तर पर टीकाकरण पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

बीमार पशु को टीका और एंटीबायोटिक देने से बचें

जिला पशुपालन पदाधिकारी ने पशुपालकों को सलाह दी कि जो पशु पहले से लम्पी स्किन डिजीज से संक्रमित हैं, उन्हें तत्काल टीका नहीं लगाया जाए. साथ ही, बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक देने से भी बचने की सलाह दी गई है.

उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पशुपालक बीमार पशुओं को एंटीबायोटिक दे देते हैं. इसलिए बीमारी की स्थिति में पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही उपचार किया जाना चाहिए.

साफ-सफाई को बताया बचाव का अहम उपाय

धनंजय कुमार ने बताया कि लम्पी स्किन डिजीज से बचाव में पशुओं और उनके रहने वाले स्थान की साफ-सफाई बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने पशुपालकों से गोहाल की नियमित सफाई रखने और संक्रमण फैलाने वाले कीटों से बचाव के लिए जरूरी स्वच्छता उपाय अपनाने की अपील की.

उन्होंने यह भी बताया कि संक्रमित पशुओं की सफाई के लिए नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर, पानी को ठंडा करने के बाद उससे पशुओं की सफाई की जा सकती है. गोहाल में भी नीम के पानी का छिड़काव किया जा सकता है.

सभी प्रखंडों में दवाएं उपलब्ध होने का दावा

पशुपालन विभाग ने दावा किया है कि जिले के सभी प्रखंड स्तरीय पशु अस्पतालों में लम्पी स्किन डिजीज से संबंधित दवाएं उपलब्ध हैं. विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर वे देरी न करें और तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करें. पशुपालक अपनी समस्या को लेकर जिला स्तर के टोल-फ्री नंबर या 1962 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

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