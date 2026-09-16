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देवघर में मवेशियों पर लम्पी का कहर! पशुपालकों की बढ़ी चिंता, बोले- गाय बीमार हुई तो परिवार की आमदनी पर संकट

देवघर में लंपी वायरस से संक्रमित मवेशी ( Etv Bharat )