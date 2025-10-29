ETV Bharat / state

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत का तर्क, 10 ग्राम घी का दीपक जलाने वातावरण को मिलती है 1 टन ऑक्सीजन!

मंत्री जोराराम कुमावत की ओर से जारी प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा है कि 10 ग्राम गाय के घी से दीपक जलाने पर वायुमंडल में एक टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है. उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य बताते हुए कहा कि यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम भी है. उन्होंने कहा कि गाय का दूध, घी, दही, छाछ व गोमूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक और उम्र बढ़ाने वाला माना गया है.

कोटा: प्रदेश के पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत बुधवार को कोटा के दौरे पर आए थे. उन्होंने गोपाष्टमी पर कोटा के लखावा में गौशाला में जाकर गो पूजन किया. इसके साथ ही उन्होंने तर्क दिया है कि गाय के घी से दीपक जलाने से वातावरण में ऑक्सीजन मिलती है. उन्होंने इस तर्क को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधारित बताया है.

गोबर और गोमूत्र के उपयोग से करोड़ों की बचत: मंत्री कुमावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश में गौसंवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं. राजस्थान में तीन हजार से अधिक गौशालाओं को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, ताकि गौ सेवा का कार्य चलता रहे. उन्होंने कहा कि देशी गाय के गोबर और मूत्र से 'जीरो बजट खेती' को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे देश की अर्थव्यवस्था के करीब 16 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है और किसान पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं. देशी गाय आधारित खेती से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी. साथ ही किसान और समाज दोनों अधिक स्वस्थ बनेंगे.

गौशाला में निरीक्षण व देव दर्शन भी: मंत्री कुमावत ने गौशाला का निरीक्षण किया. इस दौरान संचालकों को बेहतर प्रबंधन और पशुओं की देखभाल के लिए दिशा-निर्देश दिए. इससे पहले उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण मंदिर में पूजा कर सप्तऋषि मंदिर में परिक्रमा लगाई. मंत्री कुमावत ने गौमाता का तिलक कर माला पहनाई व चारा खिलाया. दीपक जलाकर पूजा की. मौजूद भाजपा नेताओं व गोभक्तों ने भी रोटी, लड्डू, गुड़ और चारा खिलाया. पूजा के बाद फूलों की वर्षा गौमाता पर की. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, कोटा डेयरी अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़, अंता पंचायत समिति के प्रधान प्रखर कौशल, पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. ओमप्रकाश मीणा मौजूद रहे.