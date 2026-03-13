ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में जल्द खुलेगा नया स्किल ट्रेनिंग सेंटर, बजट सत्र में सौरभ बहुगुणा की घोषणा

सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत ( ETV Bharat )

गैरसैंण: भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन, दुग्ध विकास और कौशल विकास विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठे. विधायकों ने कौशल विकास, वैश्विक रोजगार योजना और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से जुड़े सवाल उठाए. इन सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी.



विधायक सुरेश गढ़िया ने “मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना” को लेकर सवाल पूछा. इस पर जवाब देते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया इस योजना के तहत अब तक 143 युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के युवाओं को देश के साथ-साथ विदेशों में रोजगार दिलाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. मंत्री ने बताया कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार की संभावनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है. अब तक कुल 92 युवाओं को विभिन्न देशों में सेवायोजित किया जा चुका है. जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं. सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत (ETV Bharat) विधायक सुमित हृदयेश ने कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को लेकर सवाल किया. इसके जवाब में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि फिलहाल देहरादून में एक प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहा है. उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में भी एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा. इसी दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों को लेकर सवाल उठाया. इस पर मंत्री बहुगुणा ने स्पष्ट किया कि कौशल विकास विभाग के साथ 16 एजेंसियां पंजीकृत हैं. ये सभी विदेश मंत्रालय से सत्यापित हैं. उन्होंने कहा सरकार इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि युवाओं के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो.