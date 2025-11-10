ETV Bharat / state

पशुपालन मंत्री बोले- गाय के गोबर को आजीविका से जोड़ें तो नए समृद्ध भारत का होगा निर्माण

मंत्री ने कहा कि पशुपालक गाय को घर में रखकर ही पालें, ताकि निराश्रित पशुओं की वजह से होने वाले हादसे रोके जा सकें.

संत से आशीर्वाद लेते मंत्री कुमावत (ETV Bharat Barmer)
बाड़मेर: पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय में सबसे बड़े देवता का वास है. गाय को रोजगार से भी जोड़ना चाहिए. गोबर प्लांट लगाकर उसकी गैस घरों में इस्तेमाल की जानी चाहिए. यदि हमने गाय के गोबर को आजीविका से जोड़ दिया तो नए समृद्ध भारत का निर्माण होगा. मंत्री कुमावत आदर्श डूंडा में बाबा रामदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं जीवित भंडारा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे. जिले के प्रभारी मंत्री कुमावत ने खुशाल गिरी महाराज व अन्य संतों से आशीर्वाद लिया. मंत्री का पोकरण विधायक प्रतापपुरी महाराज ने सम्मान किया.

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार निराश्रित गायों को गोशाला में रख पालन पोषण करा रही है. दुधारू गाय को सड़कों पर छोड़ने की आदत बदलनी होगी. पशुपालक गाय को घर में रखकर ही पालें ताकि निराश्रित पशुओं की वजह से होने वाले हादसे रोके जा सकें. गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग पर मंत्री ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार, गाय विश्व की माता है. प्राचीन काल से हिंदू गाय की पूजा और संरक्षण करते रहे हैं. गाय 33 करोड़ देवताओं का प्रतीक है. प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में भी गाय को दिव्य प्राणी के रूप में भी वर्णित किया है, जो सृष्टि के आरंभ में ही विद्यमान थी. आधुनिक विश्व में गायों को जीवन की उत्पत्ति के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजनीय माना जाता है. यह श्रद्धा दैनिक जीवन और आध्यात्मिक साधना में प्रकट होती है.

मंत्री जोराराम ने कहा कि गौ माता का व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बड़ा योगदान है. जब व्यक्ति गौ को पवित्र व शुभ मानकर उसकी सेवा करता है तब वह व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास करती है. पर्यावरण शुद्धि में भी गाय का योगदान है. चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, अनंतराम बिश्नोई, दिलीप पालीवाल, देवीलाल प्रजापत, दीपक कड़वासरा आदि मौजूद थे.

