ETV Bharat / state

'मस्जिद-वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दिखती...' राम मंदिर चंदा चोरी के सवाल पर मंत्री धर्मपाल सिंह का जवाब, देखिए EXCLUSIVE INTERVIEW

मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- विपक्ष का एकमात्र ध्येय है कि किस तरह मुस्लिम परस्ती कर उनका वोट हासिल किया जाए

Photo Credit; ETV Bharat
मंत्री धर्मपाल सिंह का EXCLUSIVE INTERVIEW (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 5:32 PM IST

|

Updated : June 27, 2026 at 5:46 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने ईटीवी भारत से राम मंदिर गबन विवाद समेत कई मुद्दों खास बातचीत की. धर्मपाल सिंह ने गबन विवाद पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया. साथ ही सवाल उठाया कि सपा मुखिया को वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसके साथ ही मंत्री ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. कहा कि यूपी दुग्ध उत्पादन में देश में अव्वल है. जबकि, बकरी पालन में भी 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग की नई प्राथमिकताओं और कई मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी. पढ़िए बातचीत के प्रमुख अंश-

मंत्री धर्मपाल सिंह का EXCLUSIVE INTERVIEW (Video Credit; ETV Bharat)

'चढ़ावे की चोरी मामले में कड़ी कार्रवाई'

अयोध्या में चढ़ावे की चोरी मामले में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन कर दिया है. कार्रवाई हो रही है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जिन्होंने भी नुकसान किया है, उनसे पाई-पाई का हिसाब करके ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि राम मंदिर के विषय पर विपक्ष लगातार उंगली उठाता है, लेकिन क्या अखिलेश यादव को मस्जिदें दिखाई नहीं देती हैं. तमाम वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे. समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल उन्हें मुस्लिम वोट कैसे मिले, मुस्लिम तुष्टिकरण कैसे वो कर पाएं, मुस्लिम परस्ती कैसे कर पाएं ये उनका एकमात्र ध्येय है.

इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में निराश्रित गोवंश का संरक्षण शामिल है. गाय हमारी राष्ट्रमाता है और पशुओं की सेवा करना हम सभी का धर्म है, क्योंकि ये हमारी आर्थिक समृद्धि के मुख्य स्रोत हैं. मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, उसे हासिल करने में पशुपालन क्षेत्र अहम भूमिका निभाएगा.

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है कि किसान की आय दोगुनी हो, तो ये सिर्फ खेती से नहीं, पशुपालन से भी होगी. पशुपालन में बहुत अच्छी और लाभकारी योजनाएं हैं. मंत्री ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि प्रभावित होती है, तो अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, खेती है तो पशु हैं और पशु हैं तो खेती है. इसीलिए गाय, भेड़, भैंस, बकरी ये सभी हमारे योजना के भाग हैं.

'दो गायों पर 80 हजार का अनुदान'

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर वन स्थान पर है. डेयरी सेक्टर को और मजबूत करने के लिए सरकार और मंत्रालय लगातार प्रयासरत है. उन्होंने बताया कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत अगर कोई किसान दो उत्तम स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदकर लाता है, तो सरकार उसे प्रति गाय 40 हजार यानी दो गायों पर 80 हजार का अनुदान दे रही है. इसी तरह 25 गायों की भी एक स्कीम है, अगर कोई गौशाला बनाता है तो ढाई एकड़ जमीन चाहिए. इसमें 64 लाख की स्कीम है, जिसमें 32 लाख रुपये का अनुदान यूपी सरकार देगी. हम 10 गाय की छोटी गौशाला के लिए भी काम कर रहे हैं.

'नस्ल सुधार पर हो रहा काम'

मंत्री ने बताया कि मवेशियों के नस्ल सुधार पर भी विभाग काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि किसान आमतौर पर देसी गायों को इसलिए छोड़ देता है, क्योंकि किसानों का मानना है कि देसी गाय कम दूध देती हैं, लेकिन हम नस्ल सुधार कर रहे हैं. गिर, साहिवाल, थार पारकर, गंगातीरी, हरियाणवी गाय की मदद से नस्ल सुधार कर रहे हैं. इन सभी का सीमन किसान को फ्री दे रहे हैं. इस प्रकार से जो बछिया पैदा होगी वह आराम से 10 से 12 लीटर दूध देगी और बछिया ही पैदा हो इसको लेकर प्रयास हुए हैं.

अभियान चलाकर निःशुल्क टीकाकरण

गौशालाओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि पहले गौवंश के रखरखाव के लिए 30 रुपये प्रतिदिन मिलते थे. अब इस धनराशि को बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है. नस्ल सुधार पर जोर देने का काम सरकार कर रही है, जो बछड़े पैदा हो रहे हैं, उनके लिए अभियान चलाकर बधियाकरण भी करा रहे हैं. बरसात के सीजन में संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाता है.

मंत्री ने कहा कि बरसात सीजन की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में पशुओं में कई बीमारियों को खतरा रहता है. इसके लिए अभियान चलाकर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है. वहीं, मंत्री ने यह भी कहा कि मुर्रा भैंस के लिए भी मुफ्त में सीमन दिया जा रहा है. अगर एक भैंस कोई पाल ले तो उस परिवार को लड़की की शादी करना आसान हो जाएगा, मकान भी बन जाएगा और परिवार की परवरिश भी हो जाएगी.

अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा यूपी

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अंडा उत्पादन हर दिन एक करोड़ था, जबकि जनसंख्या के आधार पर हर दिन तीन करोड़ अंडों की जरूरत थी. 2 करोड़ अंडा हरियाणा, पंजाब और आंध्रप्रदेश समेत दूसरे प्रदेशों से आता था. अब हम एक करोड़ रुपये तक की स्कीम मुर्गीपालन और अंडा उत्पादन में लेकर आए हैं. इसमें ब्याज समेत कई तरह की छूट दे रहे हैं. वर्तमान में प्रदेश में हर दिन 4 करोड़ अंडा उत्पादन हो रहा है.

रिटायर्ड कर्मियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा

पशुपालन विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों-अधिकारियों की कमी चल रही है? इस सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट बनाकर रिक्तियों के विषय में जानकारी भेजी गई है, वहां से जब तक अनुमति आती है तब तक जो विभाग से सेवानिवृत्त हो गए हैं या जिन्होंने कोई संबंधित ट्रेनिंग कर ली है, उन्हें आउटसोर्सिंग पर रख रहे हैं, ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके.

90% अनुदान पर बकरी पालन

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि विभाग बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी स्कीम लेकर आया है. उन्होंने कहा कि बाजार में बकरी के दूध की मांग और कीमत काफी अच्छी है, जो पशुपालकों के लिए मुनाफे का सौदा है. इस व्यवसाय से जुड़कर तरक्की चाहने वाले प्रदेश के नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं. इसके तहत 10 बकरी और 1 बकरा पालने के लिए 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है. आवेदक सिर्फ 17 हजार रुपये जमा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि बकरी के दूध से घी और पनीर भी अब बन रहा है, इसकी बहुत डिमांड है.

'सबको एक समान अवसर दे रही सरकार'

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है. चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सभी को लाभ मिल रहा है. हिन्दू का घर बना है तो मुसलमान का भी घर बना है. आवास योजना में अगर निर्धन हिन्दू का घर बना है, तो गरीब मुस्लिम का भी घर बना है. गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध सरकार कर रही है.

ये भी पढ़ें- UP Rain Deficit: उत्तर प्रदेश में इस बार औसत से कम बारिश का अनुमान; जानिए खेती और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?

Last Updated : June 27, 2026 at 5:46 PM IST

TAGGED:

MINISTER DHARAMPAL SINGH
INTERVIEW OF DHARAMPAL SINGH
MEERUT NEWS
ANIMAL HUSBANDRY MINISTER UP
MINISTER DHARAMPAL SINGH INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.