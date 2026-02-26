यूपी में बतख और जापानी बटेर को भी डिश में शामिल कराएगा पशुपालन विभाग, बना रहा नया प्लान
पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम कि बतख और जापानी बटेर से पशु पालकों की आय में इजाफा होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 6:34 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य के होटलों और रेस्टोरेंट्स में बतख और जापानी बटेर के व्यंजनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. पशुपालन विभाग इस योजना पर काम कर रहा है ताकि इनके अंडे और मीट को मुख्यधारा के मेन्यू में शामिल किया जा सके.
पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि जल्द ही स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के तहत एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी. विभाग किसानों और होटल व्यवसायियों के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए उनसे संपर्क करेगा.
बतख पालन से कम लागत और अधिक मुनाफा: उत्तर प्रदेश की जलवायु बतख पालन के लिए अत्यंत अनुकूल है और जलभराव वाले क्षेत्रों में यह व्यवसाय तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. रामपुर, गाजीपुर, भदोही और बहराइच जैसे जिलों में किसान इस क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं. खकी कैंपबेल जैसी उन्नत नस्लों के माध्यम से किसान एक अंडे पर 15 से 20 रुपये तक की अच्छी कीमत प्राप्त कर रहे हैं. बतख पालन में रखरखाव का खर्च मुर्गी पालन की तुलना में काफी कम होता है क्योंकि बतखें अपना भोजन स्वयं खोज लेती हैं.
सरकारी सब्सिडी और प्राकृतिक लाभ: राज्य सरकार व्यक्तिगत किसानों को 1000 बतखों तक की यूनिट लगाने के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है. सर्दियों के मौसम में बतख के मांस और अंडों की मांग बाजार में काफी बढ़ जाती है. धान के खेतों में बतख पालन करने से खाद की लागत कम होती है और फसल को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े भी खत्म हो जाते हैं. किसानों के अनुसार, बतख का मांस प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे 'देसी' श्रेणी में रखा जाता है.
जापानी बटेर पालन की विशेषताएं: जापानी बटेर का व्यवसाय कम स्थान और कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है, जो छोटे किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका मांस मात्र 5 से 6 सप्ताह के भीतर बिक्री के लिए तैयार हो जाता है. एक मादा बटेर साल भर में लगभग 300 से 350 अंडे देती है और 35 दिनों में इसका वजन 200 ग्राम तक पहुंच जाता है. बरेली स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से किसान इसकी उन्नत नस्लें और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं.
बाजार की मांग और आर्थिक मार्जिन: सर्दियों में बटेर का मांस 300 से 600 रुपये प्रति किलो तक बिकता है और इसे पिंजरों में भी आसानी से पाला जा सकता है. महज 5000 रुपये के शुरुआती खर्च के साथ 100 चूजों से इस काम की शुरुआत की जा सकती है. बाराबंकी और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में बटेर पालन का व्यवसाय अब बड़े स्तर पर फैल रहा है. व्यवसायियों का मानना है कि इस काम में 20 से 25 प्रतिशत तक का मुनाफा आसानी से मिल जाता है.
भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं: वर्तमान में यूपी के किसानों को अपना उत्पाद बेहतर कीमतों के लिए झारखंड, बंगाल या दिल्ली जैसे राज्यों में बेचना पड़ता है. पशुपालकों का मानना है कि यदि स्थानीय स्तर पर मांग बढ़ती है, तो किसानों की आय में भारी इजाफा होगा. इसके लिए पशुपालन विभाग वैक्सीन की उपलब्धता और तकनीकी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है. अब बजट में शामिल स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के माध्यम से इस पूरे सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है.
सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश सरकार 'उत्तर प्रदेश राज्य पशुधन मिशन' के तहत इन योजनाओं को संचालित करती है.
- सब्सिडी की दर: व्यक्तिगत लाभार्थियों और छोटे किसानों को बतख और बटेर इकाइयों की स्थापना पर 40% तक की सब्सिडी दी जाती है.
- इकाई का आकार: यह सब्सिडी मुख्य रूप से सेमी-कमर्शियल यूनिट्स (जैसे 1000 बतख तक) के लिए उपलब्ध है.
- आवेदन कैसे करें: इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के आधिकारिक पोर्टल upah.ansup.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है.
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि के दस्तावेज (स्वयं की या लीज पर) और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होती है.
प्रशिक्षण केंद्र: वैज्ञानिक तरीके से पालन करने और बीमारियों से बचाव के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है. इसके लिए प्रमुख संस्थान निम्न हैं:
- केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली: यह देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है. यहां जापानी बटेर और बतख पालन पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (5-7 दिन) चलाए जाते हैं.
- पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा: यहां के विस्तार शिक्षा विभाग द्वारा भी समय-समय पर पोल्ट्री और बतख पालन की ट्रेनिंग दी जाती है.
- स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र: आपके जिले (जैसे बाराबंकी, रामपुर या लखनऊ) में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र भी पशुपालन विभाग के सहयोग से निःशुल्क या कम शुल्क पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं.
नस्ल और चूजों की उपलब्धता: प्रशिक्षण के साथ-साथ सही नस्ल का चुनाव भी जरूरी है.
- बतख: अंडों के लिए 'खकी कैंपबेल' और मांस के लिए 'व्हाइट पेकिन' सबसे अच्छी मानी जाती है.
- बटेर: CARI, बरेली द्वारा विकसित उन्नत नस्लें सबसे अधिक वजन और अंडे देने के लिए जानी जाती हैं.
- मिलने का स्थान: आप CARI बरेली या राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र से चूजे प्राप्त कर सकते हैं.
सफलता के लिए मुख्य टिप्स
- मार्केट सर्वे: काम शुरू करने से पहले अपने नजदीकी होटलों और मीट मार्केट में डिमांड का आकलन जरूर करें.
- वैक्सीनेशन: बतखों में 'डक प्लेग' और 'डक कोलरा' जैसी बीमारियों के टीके समय पर लगवाना मुनाफे के लिए जरूरी है.
- इंटीग्रेटेड फार्मिंग: बतख पालन को मछली पालन या धान की खेती के साथ जोड़कर आप अपनी लागत को 30% तक कम कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: यूपी में घरेलू बिजली दरें बढ़ेंगी या नहीं; UPPTCL में इस डेट से शुरू होगी सुनवाई, नए रेट पर मंथन