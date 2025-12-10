ETV Bharat / state

रंग लाई पशुपालन विभाग की मुहिम, वाइब्रेंट विलेज योजना ने बदली सीमांत किसानों की तकदीर, अब होगी बंपर कमाई

वाइब्रेंट विलेज योजना से बदली सीमांत किसानों की तकदीर! ( PHOTO- ETV Bharat )