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पांच साल बाद भी 7,500 रुपये पर सेवाएं दे रहे पंचायत वेटरिनरी सहायक, अब 12,910 रुपये मानदेय का प्रस्ताव सरकार को भेजा

पंचायत वेटरिनरी सहायक का बढ़ेगा मानदेय ( @File ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में वर्षों से सेवाएं दे रहे पंचायत वेटरिनरी सहायकों को पांच साल का सेवाकाल पूरा होने के बावजूद अनुबंध और बढ़े हुए मानदेय का लाभ नहीं मिल पाया है. खासकर वर्ष 2020 में नियुक्त 2016-18 बैच के कर्मचारियों का मामला लंबे समय से लंबित है. सितंबर 2025 में पांच साल की निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने के बाद भी ये कर्मचारी 7,500 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं. अब इस मामले में पशुपालन विभाग ने सरकार के समक्ष मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है.

विभाग ने पांच साल की सेवा पूरी करने वाले पंचायत वेटरिनरी सहायकों का मासिक मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,910 रुपये करने की सिफारिश की है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को हर महीने 5,410 रुपये की अतिरिक्त राहत मिल सकती है.

दरअसल, मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना (MMAPY) के तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत वेटरिनरी सहायकों की नियुक्ति की गई है. निर्धारित व्यवस्था के अनुसार इन कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद पांच साल तक 7,500 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है. पांच साल का सेवाकाल पूरा होने के बाद उन्हें अनुबंध पर लाकर वेतन में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाना है. लेकिन वर्ष 2020 में नियुक्त 2016-18 बैच के कर्मचारियों की पांच साल की सेवा अवधि सितंबर 2025 में पूरी होने के बावजूद उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाया. इससे कर्मचारियों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है. पहले के बैच को मिला लाभ, 2016-18 बैच को इंतजार पंचायत वेटरिनरी सहायक निखिल चौहान ने कहा, "उनसे पहले नियुक्त 2015-17 बैच के कर्मचारियों को वर्ष 2023 में अनुबंध का लाभ दिया जा चुका है. ऐसे में उनके पांच साल पूरे होने के बाद भी अनुबंध और मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ना उनके साथ भेदभाव जैसा है". कर्मचारियों के अनुसार, उनका मामला वित्त विभाग को भी भेजा गया था, लेकिन वहां से फाइल को मंजूरी नहीं मिल सकी. इसके बाद से कर्मचारी लगातार सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में 7,500 रुपये मासिक मानदेय में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. पात्रता पूरी होने के बावजूद बढ़े हुए मानदेय का लाभ नहीं मिलने से उन्हें हर महीने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. अब विभाग ने 12,910 रुपये मानदेय का प्रस्ताव भेजा कर्मचारियों की इस मांग के बीच पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. मुंशी राम कपूर ने प्रधान सचिव (पशुपालन) को पत्र भेजकर मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत कार्यरत उन ग्राम पंचायत वेटरिनरी सहायकों का मासिक मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,910 रुपये करने की मंजूरी मांगी गई है, जो 30 सितंबर 2026 तक पांच साल का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं। इस तरह मानदेय में 5,410 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। विभाग ने सरकार से इस प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है. बजट में भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने का हवाला पशुपालन विभाग ने सरकार को भेजे प्रस्ताव में अतिरिक्त वित्तीय बोझ को पूरा करने के लिए बजट का भी हवाला दिया है. विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए डिमांड नंबर 14 के तहत स्टेट स्कीम के अंतर्गत मानदेय मद में बजट उपलब्ध है. इसी बजट से प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है. ऐसे में अब कर्मचारियों की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं. मुख्यमंत्री से लगाई थी न्याय की गुहार