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गोरखपुर में 4.50 करोड़ का पशु शवदाह गृह एक साल से बंद, बोर्ड बैठक में पार्षद का सवाल- रुपये की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन?

पशु शवदाह गृह एक साल से बंद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : नौसढ़ इलाके में राप्ती नदी के एकला बंधे के पास करीब 4.50 करोड़ रुपये की लागत से पशु शवदाह गृह गौमुक्ति धाम का निर्माण कराया गया था. सीएम योगी ने अक्टूबर 2024 में उद्धाटन किया. कुछ दिन चला. स्थानीय लोगों ने दुर्गंध आने के कारण इसका विरोध किया. वायु प्रदुषण और कुछ तकनीकी खामियों के कारण गौमुक्ति धाम को बंद कर दिया गया. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के जरिए इस योजना की शुरुआत की गई थी. बीते दिनों हुए नगर निगम बोर्ड की बैठक में वार्ड नंबर-23 के पार्षद चंद्रभान प्रजापति ने मुद्दा उठाया. जनहित के 4.50 करोड़ रुपये बर्बाद होने के लिए जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की. सनातन धर्म में पशुओं के अंतिम संस्कार पर रोक लगाते हुए, इन्हें दफनाने के लिए नगर निगम द्वारा दो एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की बात कही. जिसका तमाम अन्य पार्षदों ने भी समर्थन किया. पार्षद चंद्रभान प्रजापति ने मुद्दा उठाया. (Video Credit; ETV Bharat) पार्षद चंद्रभान प्रजापति ने सवाल उठाया कि निर्माण के करीब एक साल बाद भी जब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है और संबंधित फर्म के खिलाफ अबतक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. नगर निगम क्षेत्र में मरने वाले गोवंशों को अलग-अलग स्थानों पर लोगों द्वारा दफनाया जा रहा है. ऐसे में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई इस सुविधा की क्या उपयोगिता है? पार्षद चंद्रभान ने कहा, इसका विकल्प नगर क्षेत्र की जनता को नगर निगम को जमीन के रूप में उपलब्ध कराना होगा. जहां पशुओं के दफनाने पर कोई विवाद न हो. क्योंकि अगर किसी वार्ड में पशु मर रहा है, तो नगर निगम तेजी से डिस्पोजल भी नहीं कर रहा. लोग उठाकर किसी जमीन में दफना रहे हैं, तो विवाद की स्थिति बन रही है. उन्होंने कहा, NCAP योजना के अंतर्गत इस गौमुक्ति धाम केंद्र का निर्माण किया गया था. पीएम प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म को बनाने का ठेका मिला था. इसकी कार्यदाई संस्था नगर निगम थी. 19 जनवरी 2024 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 19 अक्टूबर 2024 को इसका कार्य पूर्ण हुआ. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धाटन किया.