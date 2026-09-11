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गोरखपुर में 4.50 करोड़ का पशु शवदाह गृह एक साल से बंद, बोर्ड बैठक में पार्षद का सवाल- रुपये की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन?

दुर्गंध, वायु प्रदुषण और कुछ तकनीकी खामियों के कारण गौमुक्ति धाम को बंद कर दिया गया. नदी किनारे मृत पशु दफन किए जा रहे हैं.

पशु शवदाह गृह एक साल से बंद.
पशु शवदाह गृह एक साल से बंद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 4:38 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 5:06 PM IST

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गोरखपुर : नौसढ़ इलाके में राप्ती नदी के एकला बंधे के पास करीब 4.50 करोड़ रुपये की लागत से पशु शवदाह गृह गौमुक्ति धाम का निर्माण कराया गया था. सीएम योगी ने अक्टूबर 2024 में उद्धाटन किया. कुछ दिन चला. स्थानीय लोगों ने दुर्गंध आने के कारण इसका विरोध किया. वायु प्रदुषण और कुछ तकनीकी खामियों के कारण गौमुक्ति धाम को बंद कर दिया गया. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के जरिए इस योजना की शुरुआत की गई थी.

बीते दिनों हुए नगर निगम बोर्ड की बैठक में वार्ड नंबर-23 के पार्षद चंद्रभान प्रजापति ने मुद्दा उठाया. जनहित के 4.50 करोड़ रुपये बर्बाद होने के लिए जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की. सनातन धर्म में पशुओं के अंतिम संस्कार पर रोक लगाते हुए, इन्हें दफनाने के लिए नगर निगम द्वारा दो एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की बात कही. जिसका तमाम अन्य पार्षदों ने भी समर्थन किया.

पार्षद चंद्रभान प्रजापति ने मुद्दा उठाया. (Video Credit; ETV Bharat)

पार्षद चंद्रभान प्रजापति ने सवाल उठाया कि निर्माण के करीब एक साल बाद भी जब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है और संबंधित फर्म के खिलाफ अबतक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. नगर निगम क्षेत्र में मरने वाले गोवंशों को अलग-अलग स्थानों पर लोगों द्वारा दफनाया जा रहा है. ऐसे में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई इस सुविधा की क्या उपयोगिता है?

पार्षद चंद्रभान ने कहा, इसका विकल्प नगर क्षेत्र की जनता को नगर निगम को जमीन के रूप में उपलब्ध कराना होगा. जहां पशुओं के दफनाने पर कोई विवाद न हो. क्योंकि अगर किसी वार्ड में पशु मर रहा है, तो नगर निगम तेजी से डिस्पोजल भी नहीं कर रहा. लोग उठाकर किसी जमीन में दफना रहे हैं, तो विवाद की स्थिति बन रही है.

उन्होंने कहा, NCAP योजना के अंतर्गत इस गौमुक्ति धाम केंद्र का निर्माण किया गया था. पीएम प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म को बनाने का ठेका मिला था. इसकी कार्यदाई संस्था नगर निगम थी. 19 जनवरी 2024 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 19 अक्टूबर 2024 को इसका कार्य पूर्ण हुआ. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धाटन किया.

पार्षद ने बताया, पशु शवदाह गृह के भीतर 100 से 120 मिनट में कोई भी जानवर जलकर राख हो जाता है. ऐसी क्षमता बताई गई थी. प्रतिदिन 15 से 20 मृत पशुओं के निस्तारण की यहां योजना थी. नगर निगम जब इसका संचालन नहीं कर पा रहा है, तो इसकी सुरक्षा पर वह प्रतिमाह 30000 क्यों खर्च कर रहा है.

पशु शवदाह गृह से होने वाली परेशानियों के संबंध में स्थानीय प्रमोद पाल, अरविन्द सिंह, धर्मराज निषाद कहते हैं कि वार्ड में किसी जानवर की मृत्यु के बाद शव को उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ी जल्दी नहीं मिलती. स्थानीय लोग अपनी व्यवस्था से कहीं भी दफन कर देते हैं. कुछ दिन जब शवदाह गृह शुरू हुआ तो इतनी बदबू फैल रही थी कि आसपास रहना मुश्किल हो रहा था.

लोगों ने बताया, शवदाह गृह बनाने की बजाय दफनाने की योजना नगर निगम लेकर आया होता तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती. जो लोग नहीं दफना पा रहे हैं वह नदी के किनारे पशुओं को लाकर फेंक दे रहे हैं या जल्दीबाजी में दफनाकर चले जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण और संक्रमण का खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा, पशु शवदाह गृह में लगी मशीन लंबे समय से बंद हैं और रखरखाव के अभाव में कबाड़ में तब्दील होती जा रही हैं.

गोरखपुर विश्वविद्यालय जीव विज्ञान के प्रोफेसर विनय कुमार सिंह ने बताया कि पशुओं के शव का निस्तारण सही ढंग से नहीं होने से भूजल और नदी के पानी के प्रदूषित होने का खतरा है. इसके अलावा संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं के पनपने की भी आशंका बनी रहती है. इसलिए इसका उचित ढंग से दफनाया जाना ही बेहद सार्थक सिद्ध होगा.

नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि शवदाह गृह के संचालन से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का परीक्षण कराया जा रहा है. साथ ही मशीनों की स्थिति का आंकलन भी हो रहा है. स्थानीय नागरिकों को प्रदूषण से हो रही परेशानी को लेकर प्रदूषण विभाग से भी इसका आंकलन तैयार कराया जा रहा है. इसके नए सिरे से संचालन की प्रक्रिया को परखने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि इसका संचालन किया जाए या नहीं.

बंद शवदाह गृह से बढ़ीं समस्याएं

  • नदी किनारे दफन किए जा रहे मृत पशु
  • बरसात में प्रदूषण और संक्रमण का खतरा
  • करोड़ों की परियोजना का नहीं मिल रहा लाभ
  • रखरखाव के अभाव में खराब हो रहीं मशीनें
  • नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

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Last Updated : September 11, 2026 at 5:06 PM IST

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