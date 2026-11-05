पर्यावरण संरक्षण और गौवंश की रक्षा के संकल्पों के साथ गोबर क्राफ्ट से बना रही मूर्तियां, महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर
कोडरमा के सतगावां ब्लॉक में 'गोबर से बनी कलाकृतियों' को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है.
Published : November 5, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 4:26 PM IST
कोडरमा: जिले के सतगावां प्रखंड में महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और गौवंश की रक्षा के संकल्पों को गोबर क्राफ्ट के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है. भखरा स्थित पहलवान आश्रम में राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के तत्वावधान में दीपावली पर ग्रामीण महिलाएं गोबर से आकर्षक उत्पाद बना रही हैं.
महिलाओं ने यह तकनीक गुजरात के भुज से सीखी
गोबर क्राफ्ट के तहत सतगावां के इस भखरा आश्रम में दीये, गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, द्वार झालर, शुभ-लाभ, स्वास्तिक चिह्न, गुग्गुल कप धूप बत्ती और 'शुभ दीपावली' तथा 'जय छठी मैया' लिखी नेम प्लेट बनाई जा रही है. गोबर और लकड़ी के बुरादे से बनी इन वस्तुओं को धूप में सुखाकर रंगों से सजाया जाता है. संस्थान के लोगों ने गुजरात के भुज से यह तकनीक सीखी और गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित किया और अब दर्जनों महिलाएं इस हुनर से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.
कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्पादों की सराहना की
राजधानी रांची में आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (IAS Officers' Wives Association) की ओर से आयोजित दीपावली मेले में इन उत्पादों के दो स्टॉल लगाए गए थे, जहां लोगों ने इन उत्पादों की खूब खरीददारी की. संस्था के सचिव मनोज दांगी ने बताया कि राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इन उत्पादों की सराहना की और इसे इको फ्रेंडली बताया. मनोज दांगी के अनुसार, गाय, गोबर और मिट्टी से जुड़ी पुरानी सोच को फिर जीवंत करने के साथ गौवंश की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह छोटा सा प्रयास है. गोबर और मिट्टी की उपयोगिता पहचानने वाले लोग इन उत्पादों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं.
महिलाएं घर बैठे रुपये कमा रही हैं
दीपावली को देखते हुए सतगावां में गोबर क्राफ्ट का काम तेज हो गया है. महिलाएं इको-फ्रेंडली दीये, मूर्तियां और सजावटी सामान तैयार कर रही हैं. ये दीये प्राकृतिक सामग्री से बनाए जाते हैं और इस्तेमाल के बाद मिट्टी में ही मिल जाते हैं. इस काम का दूसरा सबसे सुखद पहलू यह है कि महिलाएं घर बैठे आमदनी कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं.
रेडिएशन में भी आती है कमी
गोबर क्राफ्ट से तैयार किए गए ये उत्पाद पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं, जो इस्तेमाल के बाद भी प्रकृति को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इसके इस्तेमाल से रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाता है. इन खासियत के साथ महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिल रहा है और महिलाएं हुनरमंद भी बन रही हैं.
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