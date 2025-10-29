ETV Bharat / state

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जानवरों की गणना शुरू, दुर्लभ जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का खजाना है ये पार्क

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में 16 सदस्यों की टीम जानवरों की सालाना गणना करेगी. जानें क्यों जरूरी है ये गणना.

Great Himalayan National Park
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (GHNP)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 29, 2025

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 1171 वर्ग किलोमीटर में फैले विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में अब इस साल की कस्तूरी मृग, भूरा भालू और ब्लू शीप की गणना शुरू हो गई है. पार्क प्रबंधन ने इस विशेष अभियान के लिए 16 टीमों का गठन किया है. जो पार्क के अलग-अलग 16 चिह्नित जगहों पर इन जीव-जंतुओं की गणना कर रही हैं.

"ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग, ब्लू शीप और भूरा भालू की सालाना गणना इस बार भी शुरू की गई है. इसके लिए 16 अलग-अलग टीमों को गठन किया है. उम्मीद है कि नवंबर माह में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी." - संदीप शर्मा, निदेशक, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क

हर साल अक्टूबर-नवंबर में होती है गणना

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा हर साल अक्तूबर और नवंबर में कस्तूरी मृग, भूरा भालू और ब्लू शीप की गणना होती है. टीम द्वारा पार्क क्षेत्र में इन दुर्लभ प्रजातियों की संख्या और उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा. टीम द्वारा कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट पार्क प्रबंधन को सौंप जाएगी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट को तैयार कर प्रदेश वन विभाग को सौंपा जाएगा, ताकि पता चल सके कि इस साल पार्क प्रबंधन में इन जीव जंतुओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है.

कैसे होती है गणना?

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के निदेशक संदीप शर्मा ने बताया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग, ब्लू शीप और भूरा भालू की गणना के अलग-अलग आधार हैं. टीमों के सदस्य संभावित जगहों पर जाकर आवाज लगाने के साथ दूरबीन और स्कैनिंग करेंगे. कस्तूरी मृग की गणना उनके ठिकानों के आसपास आवाज लगाकर की जाती है. जबकि भूरा भालू और ब्लू शीप की दूरबीन या दूसरे उपकरणों से स्कैनिंग तकनीक से की जाती है.

सर्दियों में क्यों होती है गणना?

डीएफओ सचिन शर्मा ने बताया, "नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग का वास समुद्रतल से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में है. नेशनल पार्क के लगभग 30 से 40 वर्ग किलोमीटर तक कस्तूरी मृग का ठिकाना है. नेशनल पार्क में ब्लू शीप और भूरा भालू पार्क के 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई में वास करते हैं. सर्दी में पार्क के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से यह नीचे की तरफ आते हैं. ऐसे में इस समय उनकी गणना करने से इनकी सही स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाती है. टीम के सदस्य पार्क के विभिन्न इलाकों में इन जीवों की गणना करते हैं और उसके बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है."

क्यों जरूरी है ये गणना?

पार्क प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार विलुप्ति के कगार पर पहुंचीं इन प्रजातियों को संरक्षित करने और उनके वास क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गणना अहम साबित होगी. विश्व धरोहर ग्रेट हिमायलन नेशनल पार्क में शिकार पर रोक लगाई गई है. पार्क में वास करने वाले पशु-पक्षियों व जीव जंतुओं का जीवन संरक्षित हो, इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा पार्क के वन कर्मियों द्वारा नियमित गश्त भी की जाती है. पार्क के इलाके में कस्तूरी मृग, भूरा भालू व ब्लू शीप की अच्छी खासी मौजूदगी पाई गई है.

2014 में मिला विश्व धरोहर का दर्जा

साल 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का क्षेत्रफल एक हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है. यहां पर अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य और जैविक विविधता का अनुपम खजाना भरा पड़ा है. इस पार्क में सैकड़ों प्रजातियों के जीव, जंतु व कई जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं.

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्यों है खास?

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का महत्व यहां पाई जाने वाली दुर्लभतम जैविक विविधता से ही है. वन्य जीव हो या परिंदा, बर्फानी तेंदुआ, भालू, घोरल, ककड़, जाजू राणा, मोनाल सरीखे कई परिंदे और जीव-जंतु और वन वनस्पति औषधीय जड़ी-बूटियां यहां मौजूद हैं. इस पार्क की विशेषता यह भी है कि यहां पर वन्य जीवों व परिन्दों की वो प्रजातियां आज भी पाई जाती है, जो समूचे विश्व में दुर्लभ होने के कगार पर हैं. बात चाहे वन्य प्राणियों की हो चाहे परिंदों की हो या औषधिय जड़ी बूटियों की हो, यह पार्क क्षेत्र हर प्रकार के अनुसंधान कर्ता, प्रकृति प्रेमियों, पर्यटकों और ट्रैकरों को लुभाता है.

पिछले सालों में कितनी बढ़ी है तादाद?

पार्क प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार साल 2022-23 में तीर्थन घाटी में 25 नीली भेड़ें दिखी थीं. साल 2023 के सर्वेक्षण में ये जानकारी सामने आई थी कि समूह में 53.84 प्रतिशत मादा नीली भेड़ें, 23 प्रतिशत नर नीली भेड़ें व 24 प्रतिशत मेमने दिखे हैं. गौरतलब है कि नीली भेड़ें आम तौर पर 3000 से 5500 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती हैं. इसके अलावा साल 2024 में पार्क प्रबंधन के डेलथाच में दो, डराशड, डवाराथाच, कशालधार, रधौनी में एक-एक कस्तूरी मृग गणना के दौरान देखा गया है. इसके अलावा डेलथाच में सबसे ऊंचाई पर कस्तूरी मृग पाया गया है. जिसमें 33.33 प्रतिशत कस्तूरी मृग प्रति दो किलोमीटर में पाए गए हैं. डेलथाच में दो कस्तूरी मृग पाए गए. जिनका घनत्व 6.66 प्रतिशत है जो पिछले साल 2023 के मुकाबले 4.91 प्रतिशत अधिक है. वहीं, भूरे भालू की बात करें तो साल 2024 में पार्क के 25 किलोमीटर में किए गए सर्वेक्षण में इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है, लेकिन दो स्थानों पर इनके निशान मिले थे.

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्यों है जरूरी?

"ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक सुरक्षित इलाका है, क्योंकि यहां पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियां पैदा होती है. इसके अलावा यहां पर कई दुर्लभ जीव जंतु विचरण करते हैं. विश्व धरोहर बनने के बाद इस पूरे इलाके में सैलानियों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन पार्क के अंदर लोगों के जाने की मनाही है. जिसके चलते यहां दुर्लभ जीव जंतु सुरक्षित हो रहे हैं. भूरा भालू, काला भालू, कस्तूरी मृग, नीली भेड़ के साथ-साथ हिम तेंदुए भी यहां खुले में विचरण करते हुए नजर आते हैं. ऐसे में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है." - गुमान सिंह, पर्यावरणविद्, बंजार निवासी

