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सरकारी राशन में जानवर की खोपड़ी, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गरीबों के साथ हद दर्जे की लापरवाही

मामला बुडेरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम नन्ही टेहरी की महिला बहुउद्देशीय समिति मर्यादित का है. यहां लक्ष्मणपुरा ग्राम के हितग्राही अपना राशन लेने पीडीएस दुकान पहुंचे थे, जहां दो लोगों को राशन की बोरी में हड्डियां मिलीं. कमल लोधी और जागेश्वर लोधी जब राशन लेने गए, तो सेल्समेन ने उन्हें गेहूं की एक बोरी दे दी. कमल को 35 किलो गेहूं और जागेश्वर को 15 किलो गेहूं मिलना था. सेल्समैन ने 50 किलो की एक बोरी दे दी और कहा कि गेहूं को आपस में बांट लेना. जब दोनों गेहूं लेकर घर पहुंचे और बोरी को खोला तो उनके होश उड़ गए.

टीकमगढ़ : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सरकारी राशन में जानवर की खोपड़ी निकलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रदेश में पीडीएस दुकान पर गरीबों को मिलने वाले राशन में कीड़े, घुन लगना और गुणवत्ताहीन राशन मिलने के मामले तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन इस घटना ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. राशन दुकान के गेहूं में जानवर की खोपड़ी और हड्डियां मिलने से ग्रामीणों में जबर्दस्त आक्रोश हैं, जिसके बाद खाद्य विभाग ने राशन दुकान को सील कर दिया है.

गेहूं की बोरियों में जानवर की खोपड़ी और हड्डियां

हितग्राहियों ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि बोरी में किसी जानवर के सिर का कंकाल और हड्डियां निकलीं. दोनों ही हितग्राही शाम 5 बजे करीब जब गेहूं से भरी बोरी को लेकर वापस राशन दुकान पहुंचे और सेल्समैन को पूरा घटनाक्रम बताा. इसके बाद राशन दुकान में वह बोरी रख ली गई और कहा गया कि दूसरा गेहूं मिल जाएगा. दोनों हितग्राही कमल लोधी और जागेश्वर लोधी इसके बाद अपने घर लौट आए. इस संबंध में समिति के सेल्समैन अखिलेश धतरा से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो संपर्क नहीं हो सका.

गेहूं में दिखीं और भी हड्डियां (Etv Bharat)

ग्रामीण मंगल सिंह गौड़ और राकेश ने बताया, '' हितग्राहियों के राशन में जानवर के सिर का कंकाल और हड्डियां मिली हैं, जिसको सेल्समैन ने गायब कर दिया है और पुलिस को और अन्य हड्डियां मिली हैं. गेहूं की बोरी में किसी जानवर के सिर का कंकाल व हड्डियां मिलने की जानकारी लक्ष्मणपुरा के ही गणेश लोधी ने बुड़ेरा थाना पुलिस को दी जिस पर थाना प्रभारी बृजेंद्र सिंह घोष ने देर शाम नन्ही टेहरी की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंच कर जायजा लिया था. अब पुलिस का कहना है कि जानवर के सिर का कंकाल नहीं मिला है हड्डियां जरूर मिली है जो थाने में रखी हैं.'' वहीं, थाना प्रभारी बृजेंद्र घोष ने बताया, '' हड्डियों के संबंध में अभी तक खाद्य विभाग से कोई लिखित सूचना नहीं मिली है.''

राशन की गुणवत्ता पर लगातार उठ रहे सवाल

गेहूं की बोरी में किसी जानवर की हड्डियां मिलने के बाद एक बार फिर गरीबों के राशन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि राशन की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है, वहीं अब गेहूं में हड्डी मिलने से सरकारी राशन से भरोसा उठ गया है.

गेहूं में दिखीं और भी हड्डियां (Etv Bharat)

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दुकान को किया गया सील रोका गया वितरण

खाद्य विभाग के जेएसओ सार्थक तिवारी ने बताया, '' राशन में हड्डियां मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं दुकान पर पहुंचा. तब सेल्समेन ने बताया कि राशन की बोरी में भेड़ या बकरी की हड्डियां निकली हैं जिस पर दुकान व गेहूं को सील कर वितरण रोका गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है. पत्राचार किया जा रहा है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''