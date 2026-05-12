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अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- 'पीएम के विदेश यात्रा न करने के बयान से हुए हैं हर्ट'

'सबसे ज्यादा विदेश राहुल गांधी जाते हैं': राहुल गांधी के बयान पर अनिल विज ने कहा कि "विदेश न जाने की बात प्रधानमंत्री ने कही है. इससे वो हर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा वो विदेश जाते हैं. इसलिए सबसे पहले उनका बयान आया है."

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पीएम नरेंद्र मोदी की देश के लोगों से की गई अपील पर राहुल गांधी के निशाना साधने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "30 प्रतिशत तेल हर्म्यूज को पार करके आते है, इस लड़ाई में हम नहीं है लेकिन इसका प्रभाव न पड़े इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है."

'विकास करने वाली पार्टी सिर्फ भाजपा है': वहीं विज ने हरियाणा निकाय चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि "22 प्रदेशों में भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है. विकास करने वाली पार्टी सिर्फ भाजपा पार्टी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सही मायनों में देश को आजादी अब मिली है. 1947 के बाद अंग्रेजो की बी टीम कांग्रेस राज करती रही, वह उसी तरह से राज करती रही है."

हरियाणा सरकार 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीद करेगीः इसके साथ ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "ट्रांसपोर्ट विभाग के सभी बसों पर ट्रेकिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं. बस स्टैंड पर बस की जानकारी होगी कि कब तक बस पहुचेंगी. इसके साथ ही आम लोग भी ऐप पर बस के लोकेशन को देख सकेंगेय. गलत रुट से बस ड्राइवर के जाने पर वार्निंग हमारे सिस्टम पर आ जाएगी. विभाग 1 हजार नई बसें खरीदने जा रह है, जिसमें पांच सौ इलेक्ट्रिक और पांच सौ सामान्य बसें होंगी."

'आजादी की लड़ाई की शुरुवात कांग्रेस के जन्म से कई साल पहले हुई':

वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बाहरी बच्चों को स्थान दिया गया. इस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि "यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है." इसके साथ ही अंबाला में बन रहे शहीद स्मारक को लेकर अनिल विज ने कहा कि आजादी की लड़ाई की शुरुवात कांग्रेस के जन्म से कई साल पहले अंबाला 1857 में हुई थी. इसके लिए उन हीरोज को याद करने के लिए 700 करोड़ की लागत से स्मारक बना कर तैयार है."