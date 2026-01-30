ETV Bharat / state

अनिल विज ने लापरवाही के आरोप में 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड, सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक में की कार्रवाई

सिरसा में 31 पेड़ों को बिना अनुमति काटकर खुर्द बुर्द करने के मामले में 2 अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सस्पेंड कर दिया.

लापरवाही के आरोप में 2 अधिकारी सस्पेंड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 7:42 PM IST

सिरसाः हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सिरसा पहुंचे थे. मंत्री अनिल विज ने पेड़ काटने के मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड करने के आदेश दिए.

सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक: इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने झूठा एफिडेविट देने और पेड़ काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा. इस दौरान यूजीसी से जुड़े मामले पर मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि "यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए वह इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते."

बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड (Etv Bharat)

31 पेड़ों को बिना अनुमति काटकर खुर्द बुर्द का मामलाः बता दें कि मामले में जांच में सामने आया कि वाटर वर्क्स से 82 पेड़ काटे गए थे, जिनमें से 31 पेड़ों को बिना अनुमति के काटकर खुर्द बुर्द किया गया. अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जांच में आरोप सही पाए थे. इस दौरान विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

हरियाणा में फ्लाइट की तरह बसों की जाएगी ट्रैकिंगः मंत्री अनिल विज ने बताया कि "जल्द ही हरियाणा रोडवेज में 400 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी और विभाग द्वारा रोडवेज के बेड़े को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें." हरियाणा रोडवेज के सुधार को लेकर मंत्री विज ने कहा कि विभाग में लगातार सुधार किया जा रहा है.

सुधार के लिए सुझाव दिए गए: अनिल विज ने कहा "जल्द एयरपोर्ट की तर्ज पर हरियाणा के बस स्टैंडों पर भी ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे सभी बसों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी. जो बसें बस स्टैंड के अंदर नहीं जाएंगी. उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. इसके साथ ही रोडवेज की एक अलग मोबाइल ऐप भी जल्द शुरू की जाएगी. विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में पायलट प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया है. इसमें सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं."

