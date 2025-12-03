ETV Bharat / state

"कांग्रेस प्रजातंत्र को लात मारने में लगी है", पीएम मोदी का AI जनरेटेड वीडियो शेयर करने पर बोले अनिल विज

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री के AI जनरेटेड वीडियो पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस प्रजातंत्र को लात मारने में लगी है.

Anil Vij Slams Congress for AI Generated Video of PM Modi Maulana Arshad Madani
"कांग्रेस प्रजातंत्र को लात मारने में लगी है" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 3, 2025 at 10:59 PM IST

अंबाला : कांग्रेस के प्रधानमंत्री के AI जनरेटेड वीडियो पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो वो प्रजातांत्रिक तरीके, प्रजातांत्रिक सिस्टम और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रही है. वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा भगवानों को लेकर दिए बयान पर विज ने कहा कि जो रात को मुर्दाघर में पहुंचते है, उन्हें ही विभिन्न भगवान नजर आते हैं. इस दौरान उन्होंने मौलाना अरशद मदनी को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हारे इरादो को हिंदुस्तान की जनता कुचलकर रख देगी. हिमाचल में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी अर्थशास्त्री है, जो खुद 80 से 90 चुनाव हार चुके है."

"कांग्रेस प्रजातंत्र को लात मार रही है" : कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक AI जनरेटेड वीडियो X पर ट्वीट किया है जिस पर बोलते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "कांग्रेस ने अगर ऐसा वीडियो डाला है तो उन्होंने करोड़ों लोगों का अपमान किया है. कोई भी आदमी छोटे से छोटा काम करके भी ऊपर जा सकता है जो हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कांग्रेस इसको लात मारने में लगी हुई है. विज ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वे भी पहले पोस्टर लगाया करते थे लेकिन आज मंत्री बन गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो वो प्रजातांत्रिक तरीके, प्रजातांत्रिक सिस्टम और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रही है."

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज (Etv Bharat)

"भगवान कितने हो, दृष्टि एक है" : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि हिंदुओं के आखिर कितने भगवान हैं. इस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि "हमारे कितने भी भगवान हो, लेकिन दृष्टि एक ही है. हमारा उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव एक ही है. विज ने व्यंग करते हुए कहा कि जो रात को मुर्दाघर में जाकर घूमते हैं, उन्हें ही विभिन्न भगवान नजर आते होंगे. हमारे लिए तो सब एक ही है. हमारे इतने सारे भगवान मिलकर नास्तिकों का दिमाग भी ठीक कर देंगे."

"इरादों को जनता कुचल देगी": मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि लोगों को पता होना चाहिए कि जिहाद क्या है और कितनी तरह का है. इस पर बोलते हुए मंत्री विज ने कहा कि "जिहाद का मतलब उन्हें नहीं बल्कि हमें पता है. जिहाद का नाम लेकर न जाने कितने लोगों को, सैनिकों को, अधिकारियों की बलि दे दी. विज ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि मदनी तुम्हारे इरादों को हिंदुस्तान की जनता कुचल कर रख देगी. हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान के लोगों का देश के प्रति समर्पण नापाक इरादों को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे."

वेतन देने के लाले पड़े : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की आर्थिक स्थिति वहां पर इतनी कमजोर हो गई है कि कई महीनों से विधायकों को तनख्वाह नहीं मिली जिस पर बोलते हुए मंत्री विज ने कहा कि "राहुल गांधी तो अर्थशास्त्री है. राहुल गांधी लगभग 80 से 90 चुनाव हार चुके हैं. हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो इतना बुरा हाल है कि वेतन देने के पैसे नहीं है."

