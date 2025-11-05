ETV Bharat / state

"राहुल गांधी के पास फुके हुए बम हैं, IAEA को बताएं, 10 बार वोट डले तो पोलिंग एजेंट कहां था ?", अनिल विज का पलटवार

अंबाला : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोट चोरी होने का दावा किया है जिस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है.

"राहुल गांधी के पास कितने बम है" : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की वोट चोरी वाली प्रेस कांफ्रेंस पर प्रहार करते हुए कहा कि "पहले राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को ये बताए कि उनके पास कितने बम हैं. कितने हाईड्रोजन बम है, कितने न्यूक्लियर बम है, कितने एटम बम है क्योंकि अगर किसी के पास बम है तो उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताना पड़ता है. वे आए दिन फुके हुए बम मारते रहते हैं. पहले भी मार चुके हैं कई फुके हुए बम. अब फिर कह रहे हैं कि मैं बम मारूंगा."

राहुल गांधी पर अनिल विज का पलटवार (Etv Bharat)

"कांग्रेस का पोलिंग एजेंट कहां था ?" : अनिल विज ने आगे कहा कि "राहुल गांधी ने भले ही लिस्ट दिखाई लेकिन उसमें ये नहीं पता कि उसमें से पोल कितना हुआ है. लिस्ट का होना और पोल होने में बहुत अंतर हैं. राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि इसमें से पोल कितनी हुई है. वोट तो गलती से भी बन सकती है. दूसरी बात ये कि आपका पोलिंग एजेंट कहां था. उसने एक ही महिला को बार-बार वोट करते देखा तो रोका क्यों नहीं. उसको चैलेंज क्यों नहीं किया. उसके बारे में पिटिशन क्यों नहीं लगाई. क्या कर रही थी आपकी पार्टी. उसने कांग्रेस पार्टी के बाकी लोगों को नहीं बताया कि एक औरत 10 वोट डाल रही है. ये चीजें सामने आएंगी. पता लगेगा. ये झूठ का पुलिंदा है. झूठ का पुलिंदा बनाने में, झूठ का हलवा बनाने में राहुल गांधी बहुत ज्यादा काबिल हैं."