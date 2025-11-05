ETV Bharat / state

"राहुल गांधी के पास फुके हुए बम हैं, IAEA को बताएं, 10 बार वोट डले तो पोलिंग एजेंट कहां था ?", अनिल विज का पलटवार

हरियाणा में वोट चोरी की प्रेस कांफ्रेंस पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछे हैं.

Anil Vij on Rahul Gandhi Press Conference on Vote Chori in Haryana Congress Hydrogen Bomb
"राहुल गांधी के पास फुके हुए बम हैं, IAEA को बताएं" (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोट चोरी होने का दावा किया है जिस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है.

"राहुल गांधी के पास कितने बम है" : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की वोट चोरी वाली प्रेस कांफ्रेंस पर प्रहार करते हुए कहा कि "पहले राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को ये बताए कि उनके पास कितने बम हैं. कितने हाईड्रोजन बम है, कितने न्यूक्लियर बम है, कितने एटम बम है क्योंकि अगर किसी के पास बम है तो उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताना पड़ता है. वे आए दिन फुके हुए बम मारते रहते हैं. पहले भी मार चुके हैं कई फुके हुए बम. अब फिर कह रहे हैं कि मैं बम मारूंगा."

राहुल गांधी पर अनिल विज का पलटवार (Etv Bharat)

"कांग्रेस का पोलिंग एजेंट कहां था ?" : अनिल विज ने आगे कहा कि "राहुल गांधी ने भले ही लिस्ट दिखाई लेकिन उसमें ये नहीं पता कि उसमें से पोल कितना हुआ है. लिस्ट का होना और पोल होने में बहुत अंतर हैं. राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि इसमें से पोल कितनी हुई है. वोट तो गलती से भी बन सकती है. दूसरी बात ये कि आपका पोलिंग एजेंट कहां था. उसने एक ही महिला को बार-बार वोट करते देखा तो रोका क्यों नहीं. उसको चैलेंज क्यों नहीं किया. उसके बारे में पिटिशन क्यों नहीं लगाई. क्या कर रही थी आपकी पार्टी. उसने कांग्रेस पार्टी के बाकी लोगों को नहीं बताया कि एक औरत 10 वोट डाल रही है. ये चीजें सामने आएंगी. पता लगेगा. ये झूठ का पुलिंदा है. झूठ का पुलिंदा बनाने में, झूठ का हलवा बनाने में राहुल गांधी बहुत ज्यादा काबिल हैं."

TAGGED:

ANIL VIJ ON RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI PRESS CONFERENCE
अनिल विज
राहुल गांधी
ANIL VIJ ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.