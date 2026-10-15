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"रिपोर्ट पैदल आ रही है या गाड़ी में, क्यों सरकार की बेइज्जती करवा रहे हो", अनिल विज ने फटकारा, XEN नूंह ट्रांसफर

अंबाला : हरियाणा के अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में आज लोगों की समस्याओं पर सुनवाई हुई, तो वहीं कई बड़े मुद्दों पर विज के तीखे तेवर भी देखने को मिले. जग्गी सिटी सेंटर में कथित अवैध बिजली कनेक्शन देने के मामले में मंत्री ने बिजली विभाग के XEN के तबादले के निर्देश दिए, वहीं अंबाला छावनी के एक स्कूल में तुरंत रेड करने के आदेश भी जारी किए. दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर विज ने सवाल उठाते हुए इसे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करार दिया. वहीं, पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या को लेकर भी विज ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा.

XEN अंबाला सिटी को नूंह ट्रांसफर के निर्देश : अंबाला में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए जनता दरबार लगाया. इस दौरान मंत्री अनिल विज ने जग्गी सिटी सेंटर को अवैध तरीके से बिजली देने के मामले में कार्रवाई ना करने पर XEN अंबाला सिटी को नूंह ट्रांसफर के निर्देश दिए. विज ने इस दौरान कहा कि "रिपोर्ट पैदल आ रही है या गाड़ी पर, क्यों सरकार की बेइज्जती करवा रहे हो."वहीं विज ने तुरंत प्रभाव से छावनी के एक स्कूल में रेड के आदेश दिए हैं. जानकारी देते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों की समस्या सुनी हैं और कोशिश है कि हर समस्या का उसी वक्त समाधान हो और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

"रिपोर्ट पैदल आ रही है या गाड़ी में, क्यों सरकार की बेइज्जती करवा रहे हो" (ETV Bharat)

देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है : सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस के मार्च पर बोलते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी जो अदालतें हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं और आजाद हिंदुस्तान में यह पहली बार देखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के खिलाफ भी जुलूस निकाला गया है. वैसे तो यह कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है और क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने खुद इसका संज्ञान ले लिया, तो कोर्ट क्या कार्रवाई करती है, यह कोर्ट पर निर्भर करता है. अब यह एक तमाशा हो रहा है देश में. विज ने प्रश्न करते हुए कहा कि एक पार्टी सीजेपी कॉल देती है कि हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे. वहां पर राहुल गांधी जी भी अपनी पार्टी लेकर आ जाते हैं, अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी लेकर वहां आ जाते हैं, ममता जी भी अपनी पार्टी लेकर आ जाती हैं, कम्युनिस्ट भी अपनी पार्टियां लेकर वहां पर आ जाते हैं. आखिर कौन है सीजेपी. वो पॉलिटिकल पार्टी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं,उनकी पृष्ठभूमि क्या है?. एक उनके कहने से इतनी सारी पार्टी आ जाती हैं, इससे यह लगता है कि कोई और शक्ति है जो इन सबको इकट्ठा कर रही है?. कौन है वो शक्ति जो देश को अस्थिर करना चाहती है और यह उसके टूल हैं?. एक आदमी के कहने से सारी पार्टियां दंडवत हो जाती हैं और जबकि उनकी कोई अभी पृष्ठभूमि नहीं है, कोई उनका पॉलिटिकल इतिहास नहीं है, कुछ नहीं है. कोई और शक्ति है जो देश की दुश्मन शक्ति है, जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है.

पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज़ : वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले की हत्या कर दी गई जिसपर बोलते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब में नशे का कारोबार हो रहा है. एक सामाजिक कार्यकर्ता को तो पता है कि इस दुकान पर नशा बिक रहा है, मान सरकार को क्यों नहीं पता है? और अगर पता है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की पहले?. अब जब आदमी की जान चली गई, उसके बाद जागे हो, तो कहां थी आपकी एजेंसी? और क्यों उन्होंने रोकने का पहले प्रयास नहीं किया?"