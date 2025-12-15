अनिल विज की सुरक्षा में चूक, STF के जवान ने मंत्री की गाड़ी को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे 'गब्बर'
अंबाला मे कैबिनेट मंत्री अनिल विज की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. जहां विज की गाड़ी को एक गाड़ी ने टक्कर मारी.
अंबाला: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के काफिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक काले रंग की कार काफिले में घुस गई. इस दौरान कार ने अनिल विज की गाड़ी को टक्कर मार दी. हालांकि घटना में अनिल विज बाल-बाल बच गए. टक्कर के तुरंत बाद विज के काफिले में शामिल सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ी को घेर लिया और चालक को पकड़ लिया. चालक एसटीएफ में तैनात है और फिलहाल पड़ाव थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
तेज रफ्तार कार ने विज की गाड़ी को मारी टक्कर: अनिल विज के सुरक्षा काफिले के बीच घुसकर एक तेज रफ्तार कार ने सीधे विज की कार को टक्कर मार दी. यह हादसा पड़ाव थाना क्षेत्र में हुआ. मंत्री अनिल विज की गाड़ी के आगे-पीछे सुरक्षा वाहनों का काफिला चल रहा था. लेकिन एक काले रंग की गाड़ी अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीधे मंत्री की कार को टक्कर मार देती है. गनीमत रही कि अनिल विज सुरक्षित हैं.
पुलिस कर रही मामले की जांच: वहीं, मामले में पड़ाव थाना एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि "मंत्री अनिल विज जब एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तो अचानक एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. जांच में पता चला है कि व्यक्ति एसटीएफ में सब इंस्पेक्टर है. जब वे क्रॉस करने लगा, तो उसने एकदम से कट मार दिया. जिसके चलते उसकी गाड़ी मंत्री की गाड़ी से टकरा गई. जिसे तुरंत मौके पर ही काबू कर केस दर्ज कर लिया गया है. नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी".
