दिल्ली मेट्रो के 'जबरा फैन' अनिल मारवाह सम्मानित, 24 वर्षों से हर नए कॉरिडोर की पहली ट्रेन के बने गवाह
दिल्ली मेट्रो केवल एक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू
Published : March 12, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो न केवल राजधानी की लाइफलाइन है, बल्कि इसके साथ लाखों लोगों की भावनाएं और अटूट विश्वास भी जुड़ा है. इस गहरे जुड़ाव की एक अनूठी मिसाल पेश करने वाले दिल्ली निवासी अनिल मारवाह को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय) तोखन साहू ने सम्मानित किया.
अनिल मारवाह पिछले 24 वर्षों से दिल्ली मेट्रो के हर नए कॉरिडोर के उद्घाटन के दिन, उसकी पहली ट्रेन में सफर करने का अनूठा कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं. मेट्रो भवन में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में उन्हें दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार की उपस्थिति में सम्मानित किया गया.
2002 से जारी है अटूट सिलसिला
अनिल मारवाह का यह सफर साल 2002 में शुरू हुआ था, जब देश की पहली अत्याधुनिक मेट्रो रेल ने दिल्ली की पटरियों पर दौड़ना शुरू किया था. तब से लेकर आज तक, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में जब भी किसी नए खंड या कॉरिडोर का विस्तार हुआ, मारवाह वहां पहली ट्रेन के यात्री के रूप में मौजूद रहे. सम्मान प्राप्त करने के बाद भावुक होते हुए मारवाह ने कहा, "साल 2002 की वह पहली यात्रा आज भी मेरे जेहन में ताजा है. मेट्रो ने भारत में शहरी परिवहन की परिभाषा बदल दी है. इसकी समयबद्धता, विश्वसनीयता और सुविधा ने हम जैसे लाखों यात्रियों का तनाव कम किया है."
श्री मरवाह जी को उनकी प्रेरणादायक यात्रा और महत्वपूर्ण सुझाव साझा करने के लिए धन्यवाद। 🙏🏻— Tokhan Sahu (@tokhansahu_bjp) March 12, 2026
पिछले 24 वर्षों की उनकी निष्ठा दर्शाती है कि लोग सार्वजनिक परिवहन पर कितना भरोसा करते हैं। pic.twitter.com/ASFolsoO67
अटल जी की दूरदृष्टि का परिणाम: तोखन साहू
केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने मारवाह की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कहानियां दर्शाती हैं कि दिल्ली मेट्रो केवल एक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है. उन्होंने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में रखी गई नींव के कारण ही आज देश में आधुनिक मेट्रो प्रणालियों का जाल बिछा है.
डीएमआरसी के प्रधान अधिशासी निदेशक अनुज दयाल के अनुसार, अनिल मारवाह दिल्ली मेट्रो के सबसे कमिटेड यात्रियों में से एक हैं. मेट्रो अधिकारियों ने माना कि यात्रियों का ऐसा उत्साह ही मेट्रो को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित करता है.
